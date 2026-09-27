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ライブ
Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド、ルーク・ショーの後釜候補としてクラブ・ブルージュDFを注視

移籍情報
ルーク・ショー
マンチェスター・ユナイテッド
ホアキン・ザイス
クラブ・ブルッヘ
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドが、クラブ・ブルージュのDFホアキン・セイスを主要な補強ターゲットとしてリストアップした。マイケル・キャリック監督は来年、最終ラインの刷新を計画しており、クラブはルーク・ショーの信頼できる後継者を探している。ユナイテッドのスカウト陣は最近、この若いフルバックのプレーを視察しており、才能あるベルギー人選手の獲得に向けて動く可能性に備えている。

  • マンチェスター・ユナイテッドがセイスを注視

    マンチェスター・ユナイテッドは、夏の移籍市場で第一候補だったネイサニエル・ブラウンとルイス・ホールの獲得を逃したことを受け、セイスに照準を切り替えた。ジャーナリストのエクレム・コヌルによると、クラブはショーのバックアップ、あるいは後継者候補としてセイスを注意深く追っているという。ユナイテッドはセイスを評価するためにスカウトを派遣し、ゲンク戦で3-0の勝利に貢献する2アシストを記録した試合を視察した。リクルート部門ディレクターのクリストファー・ヴィヴェルはセイスを高く評価しており、同選手は現在のクラブと2029年半ばまで契約を結んでいる。


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  • ショーの不透明な将来

    新たな左SB探しは、ショーの継続的な稼働面の問題を受けたものだ。2014年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入し、2027年6月まで契約を残す31歳は、今季プレミアリーグで4試合に出場して1アシストを記録している。しかし、すでに全公式戦で3試合はメンバー外となっている。ショーはクラブ通算329試合に出場して5得点を挙げており、ヨーロッパリーグ、FAカップ、リーグカップ2回、そしてコミュニティ・シールドを制している。

  • ルイス・ホールは引き続き選択肢である

    セイスは有力な候補として注目されている一方で、マンチェスター・ユナイテッドはニューカッスル・ユナイテッドDFホールへの関心を改めて強める可能性もある。同クラブは以前、移籍市場最終盤に7500万ポンドの要求額を理由に獲得を見送っていた。

    しかし、『マンチェスター・イブニング・ニュース』でマンチェスター・ユナイテッドのチーフコレスポンデントを務めるタイロン・マーシャルは、YouTubeチャンネル『United! United! United!』で「8カ月も先のことなので断言は難しいが、来年にルイス・ホールを獲得する可能性は十分にあると思う」と述べた。それまでは、セイスが有力な代替案となる。

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    マンチェスター・ユナイテッドの次は？

    マンチェスター・ユナイテッドは、今季の進行に伴ってセイスを注意深く見守っていく。キャリックとリクルートチームは、1月に正式オファーを出すのか、それとも夏の移籍市場まで待って守備陣の補強を確保するのかを見極める方針で、長期的な安定を目指す中でショーに十分なバックアップを提供したい考えだ。

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