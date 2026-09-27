セイスは有力な候補として注目されている一方で、マンチェスター・ユナイテッドはニューカッスル・ユナイテッドDFホールへの関心を改めて強める可能性もある。同クラブは以前、移籍市場最終盤に7500万ポンドの要求額を理由に獲得を見送っていた。

しかし、『マンチェスター・イブニング・ニュース』でマンチェスター・ユナイテッドのチーフコレスポンデントを務めるタイロン・マーシャルは、YouTubeチャンネル『United! United! United!』で「8カ月も先のことなので断言は難しいが、来年にルイス・ホールを獲得する可能性は十分にあると思う」と述べた。それまでは、セイスが有力な代替案となる。