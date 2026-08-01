ユベントスは現在、コンセイソンを5000万～6000万ユーロと評価している。ただし、ユナイテッドがこの取引に適切な選手を含めれば、現金で支払う総額は大幅に減る可能性がある。同じ報道によれば、イングランドのクラブはこのウインガーの獲得に向け、3000万ユーロに加えてジルクゼーを提示する用意があるという。 このオランダ人FWはマンチェスターでもはや中心的な存在とは見なされておらず、イタリア・サッカー界への復帰を喜んで受け入れる考えだ。

ユベントスは今夏、新たなFWを積極的に探している。スパレッティはジルクゼーの特徴を高く評価しており、交換トレードの可能性はセリエAの強豪にとって非常に魅力的なものとなっている。