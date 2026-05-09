アフェングルーバーの急成長は欧州主要リーグでも注目されている。スカイ・スポーツ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、このオーストリア人センターバックは夏市場を控え、多くの強豪クラブから注目されている。

マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、ACミランが注目。さらにアトレティコ・マドリードとセビージャも関心を示しており、今夏、この25歳を巡る争奪戦は注目の的だ。