AFP
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マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、ACミランがエルチェとオーストリアのDFに注目している
欧州のビッグクラブが争奪戦に参戦
アフェングルーバーの急成長は欧州主要リーグでも注目されている。スカイ・スポーツ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、このオーストリア人センターバックは夏市場を控え、多くの強豪クラブから注目されている。
マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、ACミランが注目。さらにアトレティコ・マドリードとセビージャも関心を示しており、今夏、この25歳を巡る争奪戦は注目の的だ。
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ラ・リーガでの飛躍のシーズン
アフェングルーバーは2024年夏、フリーでエルチェに加入して以来、評価が急上昇している。シュトゥルム・グラーツとの契約満了で移籍した彼は、スペインクラブにとって理想的な補強となり、チームの昇格に貢献してトップ選手としての地位を確立した。
今季はリーグとコパ・デル・レイ通算36試合に出場し、1ゴール2アシストを記録。懲戒による2試合の欠場のみにとどまっている。
国際的な評価とワールドカップへの夢
国内での活躍が評価され、このディフェンダーは最近オーストリア代表に初招集された。アフェングルーバーはガーナとの親善試合で代表デビューし、間近に迫ったワールドカップの代表メンバーにも選ばれた。
W杯を控え、本人と代理人は代表での立場を確実なものにするため、より大きな舞台への移籍が必要だと考えているという。2027年まで契約が残るものの、評価が高まる今夏に移籍する方向で調整していると報じられている。
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エルチェに巨額の収入が見込まれる
エルチェは守備の要を手放したくないが、移籍金ゼロで獲得したため高値で売却できる。市場価値は現在約900万ユーロとされ、入札合戦になればさらに上昇する見込みだ。
クラブは「期待に胸を膨らませている」と語る。世界有数の名門が注目しており、アフェングルーバーはキャリアを次の段階へ進める移籍を果たすだろう。