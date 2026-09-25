Getty Images
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、マイケル・キャリックの後任としてアントニオ・コンテのプレミアリーグ電撃復帰を画策か
マンチェスター・ユナイテッド、キャリック不在に備えた代替案を準備へ
マンチェスター・ユナイテッドは、キャリック体制での2026-27シーズン開幕後の極めて期待外れなスタートを受け、すでに監督交代の代替案を模索している。キャリックの正式就任とその後の夏の補強を受け、マンチェスター・ユナイテッドは今季の前進を期待していた。しかし、国内でのハル・シティ、マンチェスター・シティ、ブライトン戦での敗戦により、クラブはリズムをつかめずにいる。
- Getty Images
コンテがオールド・トラッフォードの職務で最有力候補に
『カルチョメルカート』 によると、チェルシーとトッテナムの元監督コンテが、ユナイテッドの最優先ターゲットに特定されたという。報道では、今後数カ月でキャリックが解任された場合、57歳の同監督が後任として指揮を執る最有力候補になっているとされている。
ユナイテッド首脳陣は、コンテの就任可能性を探るため、すでに最初の接触を行ったと伝えられている。経験豊富なイタリア人指揮官は、昨季終了時にナポリを退団して以降、現在はフリーの状態にある。コンテはイタリア代表に復帰する可能性も示唆されていた。しかし、ロベルト・マンチーニがそのポストに就いたことで、プレミアリーグ復帰は現実的な可能性を帯びてきたようだ。
国内での悲惨な不振ぶり
ユナイテッドは昇格組イプスウィッチ・タウンや、チャンピオンズリーグの格下サバフ相手にホームで順当な勝利を収めているものの、全体的なチーム状態には依然として大きな懸念が残っている。とりわけ直近のブライトン戦での敗戦は、現体制にとって非常に痛手となった。
その敗戦により、ユナイテッドがホームで2-0とリードした試合では50年間一度も敗れていなかったという誇るべき記録も途切れた。こうした憂慮すべき崩れ方によって、オールド・トラッフォードのベンチに座るキャリックの立場を巡る視線はいっそう厳しさを増している。
指揮官はいま、極めて重要な3週間のインターナショナルブレイクを迎える。早急にチームを立て直し、昨季後半に見せた有望なパフォーマンスを再現する方法を見つけ出さなければならない。
- Getty Images
代表ウィーク明けを受け、正念場が近づく
ユナイテッドは代表ウィーク明け直後に、3日間で2つの重要な試合に臨むという今後を左右する1週間を迎える。まずはオールド・トラフォードで、最下位のトッテナム・ホットスパーをホームに迎える。
そのプレミアリーグでの一戦は緊迫したものになりそうだ。スパーズを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督にも、強まるプレッシャーがのしかかっているからだ。苦戦するトッテナム相手に勝ち点3を確保できなければ、キャリックにとって致命的となる可能性がある。
その試合の直後、マンチェスター・ユナイテッドはスペインに乗り込み、アトレティコ・マドリーとの厳しいチャンピオンズリーグ戦に臨む。この2試合で結果が大幅に改善しなければ、コンテがマンチェスターに到着する日は予想以上に早まるかもしれない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。