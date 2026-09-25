マンチェスター・ユナイテッド、マイケル・キャリックの後任としてアントニオ・コンテのプレミアリーグ電撃復帰を画策か

『カルチョメルカート』 によると、チェルシーとトッテナムの元監督コンテが、ユナイテッドの最優先ターゲットに特定されたという。報道では、今後数カ月でキャリックが解任された場合、57歳の同監督が後任として指揮を執る最有力候補になっているとされている。

ユナイテッド首脳陣は、コンテの就任可能性を探るため、すでに最初の接触を行ったと伝えられている。経験豊富なイタリア人指揮官は、昨季終了時にナポリを退団して以降、現在はフリーの状態にある。コンテはイタリア代表に復帰する可能性も示唆されていた。しかし、ロベルト・マンチーニがそのポストに就いたことで、プレミアリーグ復帰は現実的な可能性を帯びてきたようだ。