代表デビューを果たしていないタヴェルニエは、負傷による離脱があったにもかかわらず、今シーズン6得点5アシストを記録している。 特筆すべきは、昨年12月の混沌とした4-4の引き分け試合で、マンチェスター・ユナイテッド相手に直接2得点・2アシストを記録したことで、クラブは彼の能力を直接目にすることとなった。その万能性と高いワークレートは、サイドのバランスに苦しんできたユナイテッドにとって魅力的な選択肢だ。しかし、レッドデビルズだけが彼を高く評価しているわけではない。アストン・ヴィラとノッティンガム・フォレストも、夏の移籍市場を見据えて同選手の動向を注視していると報じられている。

ボーンマスは提示額が条件を満たせば、このスター選手の放出に応じる可能性がある。同クラブはアンドニ・イラオラ監督のプロジェクトに向け、主力選手を売却して得た資金を新たな才能への投資に回す方針で知られている。ターバーニエの契約は2029年まで残っており、チェリーズを売却に踏み切らせるには4000万ポンド（約60億円）前後の移籍金が要求されると見込まれている。