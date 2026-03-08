Getty
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、ボーンマス所属の26歳FWに4000万ポンドの評価額で夏のサプライズ移籍を計画
オールド・トラッフォードの攻撃陣を再構築する
マイケル・キャリック監督はクラブの補強ニーズについて率直に語っており、最近では左サイドのポジションが今夏の移籍市場における優先事項であることを明言した。選手層の薄さについて問われると、キャリックは次のように説明した。「チームと戦力のバランスを常に考慮し、最大限の柔軟性を確保する必要がある。だから間違いなく検討すべき課題だ」
デイリー・メール紙によれば、クラブがプレミアリーグで実績のある選手獲得を目指す中、初期の計画会議においてターベニエの名前が有力候補として浮上している。
- Getty Images Sport
タベルニエを標的にしてサイドを修正する
代表デビューを果たしていないタヴェルニエは、負傷による離脱があったにもかかわらず、今シーズン6得点5アシストを記録している。 特筆すべきは、昨年12月の混沌とした4-4の引き分け試合で、マンチェスター・ユナイテッド相手に直接2得点・2アシストを記録したことで、クラブは彼の能力を直接目にすることとなった。その万能性と高いワークレートは、サイドのバランスに苦しんできたユナイテッドにとって魅力的な選択肢だ。しかし、レッドデビルズだけが彼を高く評価しているわけではない。アストン・ヴィラとノッティンガム・フォレストも、夏の移籍市場を見据えて同選手の動向を注視していると報じられている。
ボーンマスは提示額が条件を満たせば、このスター選手の放出に応じる可能性がある。同クラブはアンドニ・イラオラ監督のプロジェクトに向け、主力選手を売却して得た資金を新たな才能への投資に回す方針で知られている。ターバーニエの契約は2029年まで残っており、チェリーズを売却に踏み切らせるには4000万ポンド（約60億円）前後の移籍金が要求されると見込まれている。
アモリム後の戦術的転換
ウインガー争奪戦が突如勃発したのは、クラブが前監督ルーベン・アモリン時代の戦術的実験から脱却しようとしているためだ。前体制がウイングバックを重視した結果、伝統的なワイドプレイヤーの大幅な整理が行われ、特にマーカス・ラッシュフォードがバルセロナへレンタル移籍（37試合で23得点関与を記録）し、アレハンドロ・ガルナチョがチェルシーへ移籍（若手は徐々に定着しつつある）したことが顕著な例である。 現在、ユナイテッドがより慣れ親しんだ布陣へ移行する中で、サイドの戦力が著しく不足していることに気づき、補強チームは広範な範囲で補強候補を探さざるを得ない状況だ。
左サイドの補強が夏の重点課題となるか問われたキャリックは「その可能性は十分にある」と述べた。この戦略転換は、ユナイテッドがウイングバック時代を脱却し、サイドの真の幅とスピードを活かした攻撃というクラブの伝統的アイデンティティへの回帰を強く望んでいることを示唆している。
- Getty/GOAL
金銭的野心とファンの不満
ターバーニエのような選手獲得は、クラブを世界サッカーの頂点に返り咲かせるという、より広範で高額な野望の一環だ。こうした投資資金を調達するため、クラブは最近、シーズンチケット価格を5％値上げすると発表した。ユナイテッドは声明で次のように述べた。「我々はマンチェスター・ユナイテッドを国内および欧州サッカーの頂点に返り咲かせるという明確な目標を持っている。チームへの投資を継続し、施設を改善することで、ファンに最高の体験を提供したい」
この措置はサポーター団体との緊張を生んだが、クラブ側は収益が持続可能性に不可欠だと主張する。ユナイテッドの幹部は続けた： 「インフレやコスト上昇を考慮し、クラブの財政的持続可能性を確保する必要もあります。こうした状況を踏まえ、オールド・トラッフォードの全エリアで料金を約5％引き上げる決定を下しました。これは成人シーズンチケット保持者で平均1試合あたり約2ポンド、16歳未満では1試合あたり1ポンドの値上げに相当します」
広告