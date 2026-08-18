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マンチェスター・ユナイテッド、ブルーノ・フェルナンデスに“非売品”の警告 ガラタサライとイタリアの強豪が関心か
オールド・トラッフォードが獲得を狙うクラブ候補を締め出す
マンチェスター・ユナイテッドは、来月の移籍期限前に31歳MFに対して届くいかなるオファーも、提示される金銭条件にかかわらず拒否する意向だ。『BBC Sport』によれば、オールド・トラッフォードの幹部筋は、ポルトガル代表を引き抜こうとするクラブは時間を無駄にするだけだと示唆している。同選手は現在のスポーツプロジェクトの下で、チームの戦術的枠組みにおける中心的支柱であり続けているためだ。
この強硬な姿勢は、複数のビッグクラブがユナイテッドのキャプテン獲得に動き始めているとの報道を受けたものだ。トルコの強豪ガラタサライに加え、セリエAのユベントスとACミランも、ユナイテッドの決意を試すべきかどうかを検討していた。特にガラタサライは、最終的な移籍金が5000万ユーロ（4270万ポンド）に達する可能性のある取引を準備しているとみられていた。しかし、ユナイテッドはあらゆる憶測を素早く打ち消す動きを見せ、主将が海外移籍ではなく来るプレミアリーグのシーズンに集中できるようにしている。
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サウジアラビアからの関心に対する姿勢の変化
クラブの現在の妥協を許さない姿勢は、12カ月前の内部力学から大きく変化したことを示している。昨夏、ユナイテッドの幹部はフェルナンデスに対し、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルから提示された巨額オファーを受け入れるかどうかは、実質的に本人の判断次第だと伝えていた。この以前の対応は選手にとって好ましいものではなく、ポルトガル代表は後に、その姿勢によって「傷ついた」と感じたことを認めている。このMFは、クラブが自分に選択を委ねる姿勢を見せたことで、少なくともその時点では自分を不可欠な存在とは見なしていないのだと受け止めていた。
同じ過ちを繰り返さないと決めたユナイテッドの新たな首脳陣は、今回は自らの立場を完全に明確にしている。クラブ関係筋は、31歳のフェルナンデスに対する正式オファーは現時点でまだ届いていないと認める一方、いかなる金額であっても同選手は売却対象ではないとのメッセージを先手を打って発信している。この積極的な情報発信は、彼がクラブにとって持つ価値を本人とファンベースの双方に再確認させる役割を果たしている。
契約状況とファンの影響
フェルナンデスと現行契約が残っているのはあと1年で、さらに1シーズン延長できるオプションも付いている。スポルティングCPから加入して以降、クラブで広く知られる存在となり、ファンのお気に入りにもなった同選手が、残留を望んでいることは知られている。ポルトガル代表の契約に盛り込まれていた5700万ポンドの契約解除条項はすでに失効しており、ユナイテッドは市場における同選手の将来について完全な主導権を握っている。
ユナイテッドは交渉面で有利な立場にある一方、先週のリーズとのプレシーズンマッチでダブリンを訪れたフェルナンデスへの熱烈な歓迎ぶりを見れば、クラブとしても、この象徴的な存在を引き留めるために可能な限りのことをしていると明確に示せなければ、サポーターが強く反発することは疑いようがなかったはずだ。選手とオールド・トラッフォードのファンとの結びつきは、今なおプレミアリーグでも屈指の強さを誇っている。
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オールド・トラフォードで記録破りのインパクト
フェルナンデスは昨季、プレミアリーグ記録となる21アシストを記録し、来週マンチェスターで行われる2025-26シーズンのPFA年間最優秀選手賞の最有力候補となっている。その数字上の成果は今なお世界サッカー界でも屈指であり、現在の市場で彼の創造性とリーダーシップを埋めることは、ほぼ不可能な任務だ。移籍リストから外すことで、ユナイテッドは金銭的利益よりも安定性とパフォーマンスを優先している。プレミアリーグ開幕が近づく中、ユナイテッドはフェルナンデスの後継者探しではなく、彼を中心にチームを強化することに全力を注いでいる。
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