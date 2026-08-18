クラブの現在の妥協を許さない姿勢は、12カ月前の内部力学から大きく変化したことを示している。昨夏、ユナイテッドの幹部はフェルナンデスに対し、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルから提示された巨額オファーを受け入れるかどうかは、実質的に本人の判断次第だと伝えていた。この以前の対応は選手にとって好ましいものではなく、ポルトガル代表は後に、その姿勢によって「傷ついた」と感じたことを認めている。このMFは、クラブが自分に選択を委ねる姿勢を見せたことで、少なくともその時点では自分を不可欠な存在とは見なしていないのだと受け止めていた。

同じ過ちを繰り返さないと決めたユナイテッドの新たな首脳陣は、今回は自らの立場を完全に明確にしている。クラブ関係筋は、31歳のフェルナンデスに対する正式オファーは現時点でまだ届いていないと認める一方、いかなる金額であっても同選手は売却対象ではないとのメッセージを先手を打って発信している。この積極的な情報発信は、彼がクラブにとって持つ価値を本人とファンベースの双方に再確認させる役割を果たしている。