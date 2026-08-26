『The Sun』の報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはハル・シティに0-2で敗れた開幕戦でプレミアリーグのユニフォーム規定に違反し、修正を余儀なくされた。

クラブは、DXCテクノロジーとの年額2000万ポンドの契約終了に伴い、左袖スポンサーなしで今季に臨んでいた。

しかし、プレミアリーグ規則M.15では、その腕に商業スポンサーがないクラブは両袖に公式大会バッジを表示しなければならない。チームは新しいサードユニフォームの着用時、このガイドラインを順守していなかった。







