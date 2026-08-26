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マンチェスター・ユナイテッド、ハル・シティ戦でプレミアリーグの規則に違反し、ユニホームの修正を余儀なくされる
開幕日にルール違反
『The Sun』の報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはハル・シティに0-2で敗れた開幕戦でプレミアリーグのユニフォーム規定に違反し、修正を余儀なくされた。
クラブは、DXCテクノロジーとの年額2000万ポンドの契約終了に伴い、左袖スポンサーなしで今季に臨んでいた。
しかし、プレミアリーグ規則M.15では、その腕に商業スポンサーがないクラブは両袖に公式大会バッジを表示しなければならない。チームは新しいサードユニフォームの着用時、このガイドラインを順守していなかった。
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リーグの制裁を免れる
ユニフォームの不備はあったものの、マンチェスター・ユナイテッドがリーグから正式な処分を受けることはない。選手たちは、右腕に義務付けられているバッジと「No Room For Racism」の要素の横で、片側を完全に空白のままにしていた。チェルシー、サンダーランド、クリスタル・パレスはいずれも開幕節で、リーグを象徴するライオンのクレストを両袖に正しく付けていた一方、ユナイテッドは満了した2000万ポンドの契約に代わる新たな商業パートナーを引き続き探している。クラブとリーグはこのミスを把握している。
ピッチ上での苛立ち
ピッチ上でも、状況は同じように歯がゆいものだった。主将のブルーノ・フェルナンデスは低調なパフォーマンスを振り返り、次のように語った。「アウェーゲームでは毎回、相手にボールを渡しすぎている。最初の20分は、GKが最も多くボールに触っていた。もっとプレッシャーをかけ、もっとアグレッシブに行く必要があったし、改めてセットプレーにも取り組み、こういうタイプの失点をしないようにしなければならない。こういうタイプのチームは、その瞬間を待っているんだ」 マイケル・キャリック監督はこう付け加えた。「チームの内側では、みんな傷ついている。選手たちも、自分たちがもっと良くならなければならないと分かっている。1試合負けただけだが、負けてはいけない試合だった。だが、それで何かが変わることはない」
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オールド・トラッフォード復帰へ
マンチェスター・ユナイテッドは、日曜日にオールド・トラッフォードで行われるイプスウィッチ戦で戦列に戻る際、両袖にプレミアリーグのバッジを正しく表示するとみられている。キャリックとそのチームは、開幕週末を過去のものにしたいと強く望んでおり、新シーズン初勝利となる勝ち点3の獲得を目指すとともに、リーグ規則の完全順守も確実にしたい考えだ。
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