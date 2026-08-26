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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド、ハル・シティ戦でプレミアリーグの規則に違反し、ユニホームの修正を余儀なくされる

マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドは、開幕週末のハル・シティ戦での敗戦で誤ってプレミアリーグのユニフォーム規定に違反したため、シャツに即時の変更を加えることを余儀なくされた。選手たちは義務付けられている袖のバッジがないままピッチに立っており、クラブは次の試合までに規定を完全に順守するため、この重大なミスを是正しなければならない。

  • 開幕日にルール違反

    The Sun』の報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはハル・シティに0-2で敗れた開幕戦でプレミアリーグのユニフォーム規定に違反し、修正を余儀なくされた。

    クラブは、DXCテクノロジーとの年額2000万ポンドの契約終了に伴い、左袖スポンサーなしで今季に臨んでいた。

    しかし、プレミアリーグ規則M.15では、その腕に商業スポンサーがないクラブは両袖に公式大会バッジを表示しなければならない。チームは新しいサードユニフォームの着用時、このガイドラインを順守していなかった。



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    リーグの制裁を免れる

    ユニフォームの不備はあったものの、マンチェスター・ユナイテッドがリーグから正式な処分を受けることはない。選手たちは、右腕に義務付けられているバッジと「No Room For Racism」の要素の横で、片側を完全に空白のままにしていた。チェルシー、サンダーランド、クリスタル・パレスはいずれも開幕節で、リーグを象徴するライオンのクレストを両袖に正しく付けていた一方、ユナイテッドは満了した2000万ポンドの契約に代わる新たな商業パートナーを引き続き探している。クラブとリーグはこのミスを把握している。

  • ピッチ上での苛立ち

    ピッチ上でも、状況は同じように歯がゆいものだった。主将のブルーノ・フェルナンデスは低調なパフォーマンスを振り返り、次のように語った。「アウェーゲームでは毎回、相手にボールを渡しすぎている。最初の20分は、GKが最も多くボールに触っていた。もっとプレッシャーをかけ、もっとアグレッシブに行く必要があったし、改めてセットプレーにも取り組み、こういうタイプの失点をしないようにしなければならない。こういうタイプのチームは、その瞬間を待っているんだ」 マイケル・キャリック監督はこう付け加えた。「チームの内側では、みんな傷ついている。選手たちも、自分たちがもっと良くならなければならないと分かっている。1試合負けただけだが、負けてはいけない試合だった。だが、それで何かが変わることはない」

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    オールド・トラッフォード復帰へ

    マンチェスター・ユナイテッドは、日曜日にオールド・トラッフォードで行われるイプスウィッチ戦で戦列に戻る際、両袖にプレミアリーグのバッジを正しく表示するとみられている。キャリックとそのチームは、開幕週末を過去のものにしたいと強く望んでおり、新シーズン初勝利となる勝ち点3の獲得を目指すとともに、リーグ規則の完全順守も確実にしたい考えだ。

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
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イプスウィッチ・タウン crest
イプスウィッチ・タウン
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