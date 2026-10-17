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ライブ
Newcastle United v Strasbourg - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド、ニューカッスルのウインガー、バズマナ・トゥーレの獲得争いに参戦。アーセナル、トッテナムと競合する一方、リヴァプールとの関連は重要視されず

移籍情報
バズマナ・トゥーレ
マンチェスター・ユナイテッド
ニューカッスル
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ
アーセナル
トッテナム
リヴァプール

マンチェスター・ユナイテッドは、イングランドに渡ってまだ数カ月のニューカッスル・ユナイテッドの有望なアタッカー、バズマナ・トゥーレの動向を追うクラブに加わった。プレミアリーグのライバル、アーセナルとトッテナム・ホットスパーも同選手を注視している。一方、リヴァプールとこの注目の20歳ウインガーを結びつける報道は否定されており、国内の獲得希望クラブが同選手のリーグへの急速な適応を見守っている。

  • 1部リーグの強豪がコートジボワールの逸材を注視

    TEAMtalkによると、マンチェスター・ユナイテッドはアーセナル、トッテナムとともにニューカッスルのアタッカーの動向を追っている。一方、リヴァプールとの関連を示す報道は確認されていない。コートジボワール代表の同選手は、つい7月にホッフェンハイムからセント・ジェームズ・パークに加入したばかりで、移籍金は約4300万ポンドだった。それでも、爆発的なスピードと相手DFをかわす能力が、すでにイングランドとドイツの複数の強豪クラブの目に留まっている。

  • Leeds United v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    限られた出場時間でも見せた期待の持てる活躍

    オールド・トラッフォードの首脳陣とアーセナルは、左サイドを主戦場とするこのFWがタインサイドへ移籍する前に視察していた。アストン・ヴィラとトッテナムも成長を注視しているが、4クラブのいずれも正式な接触には至っていない。

    この若手選手は出場時間が限られる中でも好印象を残し、今季は公式戦5試合で2得点を記録している。9月中旬に敵地でリーズ・ユナイテッドに1-4で敗れた試合では、プレミアリーグでの出場が途中出場の4試合にとどまる中、同リーグ初得点を挙げた。また、カラバオカップ2回戦でウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに3-2で勝利した試合でも、前半に先発して得点している。

  • 強豪クラブがサイドの補強を狙う

    20歳の同選手が見せる縦へのドリブルと1対1の能力は、サイドに若手のスピードを加えたい国内のライバルクラブが求める選手像にまさに合致する。マンチェスター・ユナイテッドにとっても、長期にわたって先発を担える選手へと成長する可能性を秘めたFWを探し続ける中で、条件に合う存在だ。一方、アーセナルのミケル・アルテタ監督は、夏の移籍市場でヴィニシウス・ジュニオールの獲得が実現しなかったことを受け、選手層を厚くするため、サイドの攻撃的選手を引き続き検討している。

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  • imago-sport-1083485926.jpgNews Images

    長期契約がタインサイドの投資を守る

    同選手への関心が高まる一方、同報道によると、獲得を狙うクラブが正式なオファーを出すのは早くても2027年夏になる見込みだ。ニューカッスルはこのウイングを長期的なプロジェクトの中核とみている。契約は2031年まで残り、契約解除条項があるとの情報もないため、交渉でも強い立場にある。多額の資金を投じてからわずか数カ月で、1月の移籍を認める可能性は極めて低いとみられる。