オールド・トラッフォードの首脳陣とアーセナルは、左サイドを主戦場とするこのFWがタインサイドへ移籍する前に視察していた。アストン・ヴィラとトッテナムも成長を注視しているが、4クラブのいずれも正式な接触には至っていない。

この若手選手は出場時間が限られる中でも好印象を残し、今季は公式戦5試合で2得点を記録している。9月中旬に敵地でリーズ・ユナイテッドに1-4で敗れた試合では、プレミアリーグでの出場が途中出場の4試合にとどまる中、同リーグ初得点を挙げた。また、カラバオカップ2回戦でウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに3-2で勝利した試合でも、前半に先発して得点している。