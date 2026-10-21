待ち望んだ日がついにやってきた。マタイス・デ・リフトの長い苦難もついに終わった。マンチェスター・ユナイテッドのオランダ人DFは、チャンピオンズリーグのコモ戦で先発出場し、プレーに復帰した。
前回の出場からすでに325日が経過した。それはなんと2025年11月30日のことだった。その後は長い苦難が続き、背中の問題を解決するために保存療法を受け、さらに手術を受けた。そして今日、悪夢が終わった。
待ち望んだ日がついにやってきた。マタイス・デ・リフトの長い苦難もついに終わった。マンチェスター・ユナイテッドのオランダ人DFは、チャンピオンズリーグのコモ戦で先発出場し、プレーに復帰した。
前回の出場からすでに325日が経過した。それはなんと2025年11月30日のことだった。その後は長い苦難が続き、背中の問題を解決するために保存療法を受け、さらに手術を受けた。そして今日、悪夢が終わった。
「コンディションを取り戻すために6カ月間、治療を受け、懸命に取り組んできましたが、手術が残された唯一の選択肢でした。この6カ月間、チームの力になれなかったこと、そして当然ながらワールドカップに出場できないことを残念に思います。それでも、ファンの前で再びピッチに立ち、また調子を取り戻せるよう、できる限りのことをするつもりです」
背中の手術を受けた直後、オランダ人センターバックはSNSにこう投稿していた。それは5月15日のこと。それ以来、デ・リフトはカリックの戦力として復帰するため、懸命に取り組んできた。
デ・リフトが最後にピッチに立ったのは2025年11月30日。マンチェスター・ユナイテッドがクリスタル・パレスに2-1で勝利した試合で、ザークツィーとマウントがゴールを挙げ、マテタの得点は勝利につながらなかった。
そして今日、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第3節のコモ戦で先発としてピッチに戻る。
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