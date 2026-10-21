待ち望んだ日がついにやってきた。マタイス・デ・リフトの長い苦難もついに終わった。マンチェスター・ユナイテッドのオランダ人DFは、チャンピオンズリーグのコモ戦で先発出場し、プレーに復帰した。

前回の出場からすでに325日が経過した。それはなんと2025年11月30日のことだった。その後は長い苦難が続き、背中の問題を解決するために保存療法を受け、さらに手術を受けた。そして今日、悪夢が終わった。



