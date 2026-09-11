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マンチェスター・ユナイテッド、チケット不正転売に関する大規模調査を受けて685件のファンアカウントを停止 さらに数百件に制裁措置
マンチェスター・ユナイテッド、チケット転売の調査を終了
『BBC』によると、マンチェスター・ユナイテッドはチケット転売に関する徹底調査を経て、685アカウントを正式に利用禁止とし、464人のサポーターに処分または警告を科した。
クラブは7月に調査を開始したが、当初は適切な説明なしにシーズンチケットを没収されることを恐れたサポーターの間で大規模な抗議を招いた。
反発を受け、クラブはアカウント情報を共有しているファンの多さを見誤っていたと認め、当初の対応が動揺を引き起こしたことも認めた。調査対象となった事案のうち、サポーターが十分な説明を行ったことで468件は追加措置なしで解決され、一方で499件の利用禁止処分は独立した不服審査パネルによって支持された。
- AFP
組織的なチケット転売ネットワークへの対策
当初は反発もあったものの、マンチェスター・ユナイテッドは深刻化するチケット転売問題に対処する権利を強く擁護している。クラブは、無実のファンは処分していないと強調する一方で、大規模な組織的ネットワークの解体に成功したとしている。
厳しい処分の理由について、クラブは次のように説明した。「685のアカウントが利用禁止処分の対象となり、464人のサポーターには軽減された制裁、または最終警告が科された。利用禁止処分は、金銭的利益を得るためにチケット販売システムを重大に不正利用した場合に科された。これには、数百のアカウントからチケットを管理、販売、配布していた組織的なチケットネットワークの運営が含まれていた」
プレミアリーグ全体に広がるチケット問題
マンチェスター・ユナイテッドは、試合日の観戦入場に関する中核方針を示した。クラブは次のように説明している。「チケット販売に関するクラブの基本原則はシンプルである。ファンの安全と安心を確保し、真のマンチェスター・ユナイテッドサポーターに対するチケットへの公正なアクセスを守り、チケットの不正転売や不適切な利用、金銭的利益を目的とした活動に対処することだ。」利益を得ていないことを示すため、制裁対象となったチケットは各試合ごとに、シーズンチケット価格で販売される。なお、プレミアリーグの他の強豪クラブも最近、同様の問題に直面している。マンチェスター・シティは165人のサポーターを追放し、リバプールは独自の大規模な取り締まりの中で432件の永久入場禁止処分を科し、120万ポンド超相当の資産を押収した。
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マンチェスター・ユナイテッドの次は何か。
クラブの説明が怒れるサポーターを鎮めるのに十分かどうかは、今後数日で明らかになるだろう。ファングループ『1958』は、日曜日のマンチェスター・ダービーを前にクラブのオーナーシップに対する大規模な抗議を呼びかけており、その不満の大きな理由として今回のチケット問題を強く挙げている。マンチェスター・ユナイテッドは、この重要な一戦のキックオフまでに緊張が和らぐことを願うはずだ。
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