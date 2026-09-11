『BBC』によると、マンチェスター・ユナイテッドはチケット転売に関する徹底調査を経て、685アカウントを正式に利用禁止とし、464人のサポーターに処分または警告を科した。

クラブは7月に調査を開始したが、当初は適切な説明なしにシーズンチケットを没収されることを恐れたサポーターの間で大規模な抗議を招いた。

反発を受け、クラブはアカウント情報を共有しているファンの多さを見誤っていたと認め、当初の対応が動揺を引き起こしたことも認めた。調査対象となった事案のうち、サポーターが十分な説明を行ったことで468件は追加措置なしで解決され、一方で499件の利用禁止処分は独立した不服審査パネルによって支持された。