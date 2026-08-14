エブラは、マンチェスター・ユナイテッドがこの27歳のストライカー獲得のために大型資金を投じるべきだと考えている。マイケル・キャリックのスカッドで純粋な9番タイプはベンヤミン・セシュコだけだからだ。GOALの取材に対し、Stakeとの協業で行われたインタビューの中で、元フランス代表は、次の移籍期限までにレッドデビルズに必要なものについてこう語った。「ストライカーだ。ゴールを決める選手が必要だと思う。自分が見ているのはそこだ。だから私にとっては、オシムヘンがベストなんだ。彼は完璧な例だ。

「カゼミーロがいなくなるのは痛い。でも、［アンドレイ］・サントスは信じているし、プレシーズンで見た限り、あそこで良いことができるはずだ。それにブルーノ［フェルナンデス］は、やはりブルーノのままだ。［パトリック］・ドルグと［ブライアン］・ムベウモがプレーしていて、アマド・ディアロもいる。だから攻撃面では武器がある。

「守備面では、良い代役の左サイドバックを見つける必要があるかもしれない。もしかすると、もう1人センターバックも必要だ。ハリー・マグワイアは、私に言わせれば自分の仕事をしている。彼は多く批判されているが、その我慢強さを示している。おそらく必要なのは、良い右サイドバックだ。攻撃でも守備でも優れた右サイドバックが必要だ」