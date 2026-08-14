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マンチェスター・ユナイテッド、ストライカー探しでビクター・オシムヘン獲得へ「最善」の助言 パトリス・エブラは生え抜きの英雄マーカス・ラシュフォードについて、復帰ならユナイテッドのファンは「許す」と支持
ナイジェリア代表オシムヘン、見事な得点記録を誇る
オシムヘンはここ最近、マンチェスター・ユナイテッドの補強候補としてリストアップされているとされており、攻撃の最終局面で見せる活躍は無視できないものとなっている。ナポリでは4シーズンで76ゴールを記録し、セリエA優勝も味わった。
目覚ましい個人レベルのパフォーマンスはトルコでも維持されており、ガラでは74試合で59得点を記録している。イスタンブールでの契約は2029年まで残っており、交渉に入るには巨額のオファーが必要となる。
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マンチェスター・ユナイテッドが夏の移籍期限までに必要とするもの
エブラは、マンチェスター・ユナイテッドがこの27歳のストライカー獲得のために大型資金を投じるべきだと考えている。マイケル・キャリックのスカッドで純粋な9番タイプはベンヤミン・セシュコだけだからだ。GOALの取材に対し、Stakeとの協業で行われたインタビューの中で、元フランス代表は、次の移籍期限までにレッドデビルズに必要なものについてこう語った。「ストライカーだ。ゴールを決める選手が必要だと思う。自分が見ているのはそこだ。だから私にとっては、オシムヘンがベストなんだ。彼は完璧な例だ。
「カゼミーロがいなくなるのは痛い。でも、［アンドレイ］・サントスは信じているし、プレシーズンで見た限り、あそこで良いことができるはずだ。それにブルーノ［フェルナンデス］は、やはりブルーノのままだ。［パトリック］・ドルグと［ブライアン］・ムベウモがプレーしていて、アマド・ディアロもいる。だから攻撃面では武器がある。
「守備面では、良い代役の左サイドバックを見つける必要があるかもしれない。もしかすると、もう1人センターバックも必要だ。ハリー・マグワイアは、私に言わせれば自分の仕事をしている。彼は多く批判されているが、その我慢強さを示している。おそらく必要なのは、良い右サイドバックだ。攻撃でも守備でも優れた右サイドバックが必要だ」
ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドにとって新戦力のように感じられる理由
7歳の頃からマンチェスター・ユナイテッドに在籍していながら、レッドデビルズにとって新戦力のような存在になり得るのが、マーカス・ラッシュフォードだ。イングランド代表の同選手は、アストン・ヴィラとバルセロナへのレンタル移籍を経て、再びチームに戻りつつある。
28歳のラッシュフォードは他クラブへの完全移籍を模索していたが、ユナイテッドでは通算426試合出場138得点を記録しており、慣れ親しんだ環境で好影響をもたらすと見られている。
プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝経験を持つエブラは、マンチェスターでラッシュフォードが白紙の状態から再出発できるとの見方について、こう付け加えた。「ユナイテッドのファンは許してくれると思う。許してくれる。だけど、その後にはソーシャルメディアなどでいろいろなプレッシャーがあるし、［マテウス］クーニャはとてもうまくやっていると思う。
「マーカスが、自分は最優先の選択肢ではないかもしれないと受け入れられるかどうかだ。自分が第一候補でなくても、ピッチに立った時にはマンチェスター・ユナイテッドのためにすべてを懸ける、命を懸けて戦うと示さなければならない。
「だから彼は自分自身に正直である必要がある。でもファンは許してくれる。ソーシャルメディアでは騒ぐ人もいるだろう。だが、本当のユナイテッドファンは、マーカス・ラッシュフォードにユナイテッドで成功してほしいと心から願っている」
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マンチェスター・ユナイテッドの2026-27日程：プレシーズンとプレミアリーグ開幕戦
ラシュフォードは、ユナイテッドが直近の親善試合でリーズをPK戦の末に破った試合をベンチ脇から見守った。土曜日にマンチェスター・ユナイテッドがクリスティアン・プリシッチ擁するACミランと対戦する際には、出場時間を得る可能性がある。
その後キャリック監督は、8月22日に昇格組のハル・シティとアウェーで対戦し、2026-27シーズンのプレミアリーグで初めて勝ち点獲得を目指すことになる。国内戦と欧州大会を戦う中で、主要タイトル獲得へのプレッシャーもかかる。
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