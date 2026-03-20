マンチェスター・ユナイテッド、ジルクゼーがイタリア復帰を希望：セリエAを最優先、移籍先は？

ジョシュア・ジルクゼーの将来は依然として不透明だ。マンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグデビューを果たして以来、移籍市場が開くたびに、このオランダ人FWの名前はヨーロッパ各地の多くのクラブ、特にセリエAのクラブの注目リストに挙がっている。
しかし、来夏の移籍市場において、彼の運命はどうなるのだろうか？
ジョシュア・ジルクゼーの将来は依然として不透明だ。マンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグデビューを果たして以来、移籍市場が開くたびに、このオランダ人FWの名前はヨーロッパ各地の多くのクラブ、特にセリエAのクラブの注目リストに挙がっている。
しかし、来夏の移籍市場において、彼の運命はどうなるのだろうか？
マンチェスターでの彼のシーズンは、決して良いものとは言えなかった。リーグ戦、FAカップ、カラバオカップを合わせて20試合に出場し（ピッチ上でプレーした合計時間はわずか546分、さらに先発出場はわずか4試合にとどまった）、2ゴール1アシストを記録した。
ジルクゼー本人にとっても、この成績は全体的に満足のいくものではなかった。彼はプロとしてのキャリアの軌道を変え、自身の才能を存分に発揮した場所へ戻る準備ができている。
ファブリツィオ・ロマーノのイタリア語YouTubeチャンネルでマッテオ・モレットが報じているように、今シーズンは出場機会が限られ（プレミアリーグ直近9試合での総出場時間は28分）、ジルクゼーは次回の移籍市場で再び注目を集める存在となるだろう。
このオランダ人ストライカーの優先事項は極めて明確だ。イタリアに戻り、再びセリエAでプレーすることである。
しかし、セリエAでの獲得競争は激化する見込みだ。すでにいくつかのプレミアリーグのクラブが、夏の移籍に向けた交渉の可能性を探るため、選手の代理人やマンチェスター・ユナイテッドから情報を得ているからだ。いずれにせよ、複数のイタリアのクラブが状況を注視している。
実は、冬の移籍市場や1月の時点で、ジルクゼーはセリエA復帰に近づいていた。実際、ローマへの移籍が目前に迫っていたのだ。
しかし、マンチェスター・ユナイテッドは（アフリカネイションズカップに招集された選手たちの影響もあり）待機を選択し、選手を放出せず、シーズン後半に向けてチームに残すことを優先した。 そこで、引き続き共に戦うことが決定し、ローマはオランダ人選手との基本合意に達したものの、その後、マレンやヴァズといった他の選手へと関心を移した。
要するに、今問われているのは、もしローマが獲得に動いた場合、ジルクゼーはどこへ移籍することになるのか、ということだ。
夏の移籍市場において、セリエAの多くのクラブが攻撃陣の刷新を図る可能性がある。インテル、ユヴェントス、ミラン、ナポリ、そしてローマもその一つだ。
チブ率いるインテルは、マルクス・トゥラムの退団や売却、それに伴う売却益が見込まれる場合に、彼に関心を示す可能性がある。スパレッティ率いるユヴェントスは過去にすでに彼への関心を示しており、オペンダとダヴィッドの去就を視野に入れなければならない。アッレグリ率いるミラン（マンチェスター・ユナイテッド移籍前、彼が加入するものと見られていたチーム）は、主にヒメネス、ンクンク、フルクルグに関する問題を解決する必要がある。 コンテ率いるインテル（過去に彼の名前が挙がっていた）は、同クラブの監督が評価する彼のようなタイプの選手を視野に入れる可能性がある。最後に、ガスペリーニ率いるミランは、1月の移籍交渉が不調に終わった後、再び彼にアプローチするかもしれない。
では、ジョシュア・ジルクゼーの未来は再びイタリアにあるのだろうか？高い確率で、彼の運命にマンチェスター・ユナイテッドが関わることは、間違いなくもうないだろう。