マンチェスター・ユナイテッド、ジルクゼーがイタリア復帰を希望：セリエAを最優先、移籍先は？

要するに、今問われているのは、もしローマが獲得に動いた場合、ジルクゼーはどこへ移籍することになるのか、ということだ。

夏の移籍市場において、セリエAの多くのクラブが攻撃陣の刷新を図る可能性がある。インテル、ユヴェントス、ミラン、ナポリ、そしてローマもその一つだ。

チブ率いるインテルは、マルクス・トゥラムの退団や売却、それに伴う売却益が見込まれる場合に、彼に関心を示す可能性がある。スパレッティ率いるユヴェントスは過去にすでに彼への関心を示しており、オペンダとダヴィッドの去就を視野に入れなければならない。アッレグリ率いるミラン（マンチェスター・ユナイテッド移籍前、彼が加入するものと見られていたチーム）は、主にヒメネス、ンクンク、フルクルグに関する問題を解決する必要がある。 コンテ率いるインテル（過去に彼の名前が挙がっていた）は、同クラブの監督が評価する彼のようなタイプの選手を視野に入れる可能性がある。最後に、ガスペリーニ率いるミランは、1月の移籍交渉が不調に終わった後、再び彼にアプローチするかもしれない。

では、ジョシュア・ジルクゼーの未来は再びイタリアにあるのだろうか？高い確率で、彼の運命にマンチェスター・ユナイテッドが関わることは、間違いなくもうないだろう。