『The Athletic』によると、ジルクゼーは今夏の主要な移籍ターゲットとして浮上しており、複数クラブが獲得に向けた動きを見せている。マンチェスター・ユナイテッドが売却に前向きなこのオランダ人ストライカーは、イングランドで苦しい時間を過ごした後、自身の選択肢を見極めているところだ。名前の明かされていないプレミアリーグの2クラブが状況を確認しており、アヤックスもユナイテッドの姿勢について問い合わせを行った。ただ、エールディビジの同クラブは、マルコス・レオナルドとトル・アロコダレの加入を受け、合意成立に向けて動くとはみられていない。

一方、ユヴェントスは獲得に向けて強く動いている。イタリアの名門はレンタルでの合意に向けて取り組んでおり、ジルクゼーもセリエA復帰にゴーサインを出したと報じられている。







