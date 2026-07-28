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マンチェスター・ユナイテッド、ジョシュア・ザークツィーにプレミアリーグのライバル2クラブから関心 アヤックスもオランダ人FWに問い合わせ
ジルクゼーに複数クラブが関心
『The Athletic』によると、ジルクゼーは今夏の主要な移籍ターゲットとして浮上しており、複数クラブが獲得に向けた動きを見せている。マンチェスター・ユナイテッドが売却に前向きなこのオランダ人ストライカーは、イングランドで苦しい時間を過ごした後、自身の選択肢を見極めているところだ。名前の明かされていないプレミアリーグの2クラブが状況を確認しており、アヤックスもユナイテッドの姿勢について問い合わせを行った。ただ、エールディビジの同クラブは、マルコス・レオナルドとトル・アロコダレの加入を受け、合意成立に向けて動くとはみられていない。
一方、ユヴェントスは獲得に向けて強く動いている。イタリアの名門はレンタルでの合意に向けて取り組んでおり、ジルクゼーもセリエA復帰にゴーサインを出したと報じられている。
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ユヴェントス、攻撃陣の補強を目指す
ユヴェントスは、ルチアーノ・スパレッティ監督のために野心的な攻撃陣の補強を狙っており、ジルクゼーとパリ・サンジェルマンのランダル・コロ・ムアニをコンビとして組ませることを望んでいる。この積極的な市場での動きは、イタリアの若手ストライカー、ジェフ・エカトールの負傷を受けたものだ。ユヴェントス首脳陣は、ジルクゼーの技術的な洗練さがコロ・ムアニのスピードを完璧に補完すると考えている。この関心を主導しているのはフットボールディレクターのリッキー・マッサーラで、同氏は以前にもローマでこのオランダ人選手の獲得を試みていた。
プレミアリーグでの苦戦
ツィルクツェーは2024年、2023-24シーズンのセリエAでの見事な活躍を受けて大きな期待を背負い、3650万ポンドでボローニャからオールド・トラッフォードに加入した。しかし、足元の技術に優れるこのFWは、プレミアリーグの厳しい要求に適応するのに苦しんでいる。このストライカーは過去2シーズン、リーグ戦56試合の出場で先発はわずか19試合にとどまり、プレミアリーグでの得点も5ゴールのみとなっている。それでも、こうした国内での苦戦がある一方で、ツィルクツェーは最近、ローゼンボリ戦での力強いプレシーズンでのパフォーマンスの中で見事なゴールを決め、その実力を示した。
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ジルクゼーの今後は？
ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックが2026-27シーズンのプレミアリーグ優勝争いを目指す中、クラブは前線の選択肢を慎重に検討することになる。ジルクゼーを放出すれば、この野心的な補強計画を実行するために必要なスカッドの枠を確保できる可能性がある。ジルクゼーの将来が不透明な中、今夏のオールド・トラフォード退団を説得しようとするクラブは今後も現れ続けるだろう。
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