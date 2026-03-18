マンチェスター・U、トナーリ獲得に向け1億ポンドの大型オファーを準備か

『iPaper』によると、マンチェスター・ユナイテッドがサンドロ・トナーリの獲得に強い関心を示していることは「明らか」だという。とはいえ、ニューカッスルがこの貴重な戦力を手放すには、英国記録となる移籍金が必要になる可能性が高い。カゼミーロが今シーズン終了後に退団する見通しであるため、ユナイテッドの首脳陣は安定感に欠ける中盤に活気に加え、なおかつプレミアリーグでの実績を有する選手を何としても獲得したいと考えている模様だ。

エリオット・アンダーソンやアダム・ウォートンといった選手たちが候補として名前が挙がっていたが、現在はトナーリが最有力候補に躍り出ているようだ。同報道によると、ユナイテッドは彼のボックス・トゥ・ボックス型の運動量がコビー・メイヌーの技術的な能力を完璧に補完し、新たなスポーツ部門体制の下でダイナミックなコンビを形成する可能性があると見ている。