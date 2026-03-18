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マンチェスター・U、トナーリ獲得に向け1億ポンドの大型オファーを準備か
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トナーリを狙う
『iPaper』によると、マンチェスター・ユナイテッドがサンドロ・トナーリの獲得に強い関心を示していることは「明らか」だという。とはいえ、ニューカッスルがこの貴重な戦力を手放すには、英国記録となる移籍金が必要になる可能性が高い。カゼミーロが今シーズン終了後に退団する見通しであるため、ユナイテッドの首脳陣は安定感に欠ける中盤に活気に加え、なおかつプレミアリーグでの実績を有する選手を何としても獲得したいと考えている模様だ。
エリオット・アンダーソンやアダム・ウォートンといった選手たちが候補として名前が挙がっていたが、現在はトナーリが最有力候補に躍り出ているようだ。同報道によると、ユナイテッドは彼のボックス・トゥ・ボックス型の運動量がコビー・メイヌーの技術的な能力を完璧に補完し、新たなスポーツ部門体制の下でダイナミックなコンビを形成する可能性があると見ている。
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ニューカッスルは慰留に意欲
移籍に関する噂が絶えない中、ニューカッスルはエース選手を引き留めるために戦う構えだ。同クラブは、すでにトップリーグのミッドフィールダーの中でも最高峰のレベルにあると評価するこの選手に対し、1億ポンド（約212億円）を超える移籍金を要求すると報じられている。特に最近は選手が最高のパフォーマンスを披露していることもあり、絶え間ない移籍説を巡ってクラブ内部では不満が高まっている。
エディ・ハウ監督は、チームの戦力状況の管理にさらなる頭痛の種を抱えている。最近、カンプ・ノウで行われるバルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦（第1戦は1-1の引き分け）を控えたトレーニング後、トナーリが体調不良を訴えたことを明かした。
「彼は金曜日のトレーニング後に体調不良を訴えた。遠征には同行できないことがすぐに明らかになった。 だから、これまでの他の病気と同様の経過をたどり、比較的早く回復することを願っている」
トナーリが去就について言及
選手自身が将来について語ったコメントにより、憶測はさらに高まっている。彼はセント・ジェームズ・パークでの生活に満足しているものの、移籍市場の予測不可能性については率直に語っている。長期的な在籍について問われた際、このミッドフィールダーは昨年11月、次のように述べている。
「『10年はここにいたい』と言いながら、2年後、3年後、4年後、あるいは5年後には去る、なんてことは言いたくない。 個人的には、1年ごとに考えたい。これがサッカーというものだ。昨夏は我々にとっても、アレックス（イサク）にとっても厳しいものだったが、これもサッカーだ。人生において、あるいは別のチームへの移籍という選択肢があるなら、あらゆることを考えなければならない。『ここで10年プレーしたい』とは言いたくないが、今はここで幸せだ。他のチームについては何も考えていない」
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財政的な障壁
1億ポンドという移籍金は、財政的な制約に直面する「レッド・デビルズ」にとって依然として最大の障壁となっている。このような巨額の移籍資金を捻出するため、ユナイテッドは数名の有名選手の放出を容認せざるを得ないかもしれない。 一方、ニューカッスルは戦力不足に陥らないよう、ラミン・カマラやジャウイ・シセといった後継候補のスカウトをすでに進めている。しかし、彼らの第一の目的はプレミアリーグのライバルクラブへの供給源となることではなく、マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブと移籍市場で競い合うことにある。
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