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マンチェスター・ユナイテッド、サバフに圧勝してチャンピオンズリーグでの1016日間に及ぶゴールなしを終わらせる
欧州での呪いの終焉
マンチェスター・ユナイテッドがついに、UEFAチャンピオンズリーグでの得点から遠ざかっていた長く苦しい時期に終止符を打った。サバフ戦の前まで、同クラブは欧州最高峰の大会で1,016日間ゴールを奪えていなかった。
ユナイテッドがチャンピオンズリーグで最後にゴールを喜んだのは、2023年グループステージのガラタサライ戦でスコット・マクトミネイが3-3の引き分けに持ち込む得点を決めた11月29日だった。過去2シーズンは同大会出場を逃し、前回のキャンペーンもバイエルン戦で0-1の敗戦に終わっていただけに、復帰戦で強烈なメッセージを発するようなパフォーマンスが求められるプレッシャーは極めて大きかった。
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クーニャがオールド・トラフォードでの大勝を呼び込む
均衡を破る瞬間は前半30分を迎える直前に訪れ、マテウス・クーニャが先制点を決めた。これで選手たちの肩にのしかかっていた重圧は一気に和らいだ。クーニャはパトリック・ドルグの正確なクロスに反応し、至近距離から左上隅へ強烈なシュートを突き刺した。この重要なゴールをきっかけにマンチェスター・ユナイテッドは一気に勢いに乗り、試合の主導権を完全に握った。
前半終了間際にはブルーノ・フェルナンデスが、ユアリ・ティーレマンスの鋭いパスを受けてゴール中央へ正確なシュートを決め、リードを2点に広げた。さらにその直後、ベンヤミン・シェシュコが前半終了間際に3点目を追加し、主審の笛が鳴る前に勝負を事実上決めた。
マルティネスが圧倒的なパフォーマンスを締めくくる
ユナイテッドは後半も容赦なく圧力をかけ続け、アゼルバイジャンから訪れた相手に息をつく暇も立て直す時間も与えなかった。守備陣は驚異的な安定感を保ち、攻撃陣もリードを広げるチャンスを次々と生み出し続けた。
そして68分、リサンドロ・マルティネスがセットプレーの流れから左足で右下隅へ突き刺し、4点目にしてこの試合最後のゴールを奪った。オールド・トラッフォードでのこの完勝により、ユナイテッドはチャンピオンズリーグ総合順位で4位に浮上。実に見事で大いに期待を抱かせるスタートを切ったチームは、現在パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナに次ぐ位置につけており、その差は得失点差のみとなっている。
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ダービー決戦が迫る
この見事な欧州での復帰劇に続き、マンチェスター・ユナイテッドは今度、日曜日にオールド・トラッフォードで行われるマンチェスター・シティとの重要なマンチェスター・ダービーへと意識を切り替えなければならない。ユナイテッドは現在、開幕から3試合で勝ち点4の11位。一方のシティは、3戦3勝のパーフェクトな成績で首位に立っている。ファンは、この圧勝が無敗のライバルを止めるために必要な勢いをもたらすことを願うはずだ。
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