マンチェスター・ユナイテッドがついに、UEFAチャンピオンズリーグでの得点から遠ざかっていた長く苦しい時期に終止符を打った。サバフ戦の前まで、同クラブは欧州最高峰の大会で1,016日間ゴールを奪えていなかった。

ユナイテッドがチャンピオンズリーグで最後にゴールを喜んだのは、2023年グループステージのガラタサライ戦でスコット・マクトミネイが3-3の引き分けに持ち込む得点を決めた11月29日だった。過去2シーズンは同大会出場を逃し、前回のキャンペーンもバイエルン戦で0-1の敗戦に終わっていただけに、復帰戦で強烈なメッセージを発するようなパフォーマンスが求められるプレッシャーは極めて大きかった。