マンチェスター・ユナイテッド、コビー・マイヌーとハリー・マグワイアとの新契約締結に「間近」

マイヌーがこの新契約に至るまでの道のりは、決して平坦なものではなかった。ルーベン・アモリム監督の在任中、このミッドフィールダーは起用から外れ、出場機会を確保するためにオールド・トラッフォードからのレンタル移籍を検討していたと報じられていた。しかし、クラブが彼の放出を断固として拒否した判断は、正しかったことが証明された。 キャリックが指揮を執って以来、マイヌーはスタメンの中心に返り咲き、今シーズンは全大会を通じて23試合に出場している。この復活は、イングランド代表への再招集という形で結実した。不満を抱えた控え選手から、ワールドカップに向けた「スリー・ライオンズ」代表入りも現実的な可能性となった現在の姿への変貌は、キャリックの戦術構想において彼が不可欠な存在であることを如実に物語っている。