AFP
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マンチェスター・ユナイテッド、コビー・マイヌーとハリー・マグワイアとの新契約締結に「間近」
マイヌーの長期ビジョン
『The Athletic』によると、最も重要な動きは20歳のマイヌーに関するものだ。現在の契約は2027年に満了するが、ユナイテッドはこのアカデミー出身選手に対し、2031年夏までの大幅な契約延長を提示する準備を進めている。この提案された契約には大幅な給与アップが含まれており、欧州屈指の若手有望株としての彼の地位を反映している。 この長期契約の交渉は、ユナイテッドがマイヌーの技術力と冷静さを軸に、将来のミッドフィールドを構築していく意向を示している。
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移籍の行方が不透明だった状況から、イングランド代表への復帰へ
マイヌーがこの新契約に至るまでの道のりは、決して平坦なものではなかった。ルーベン・アモリム監督の在任中、このミッドフィールダーは起用から外れ、出場機会を確保するためにオールド・トラッフォードからのレンタル移籍を検討していたと報じられていた。しかし、クラブが彼の放出を断固として拒否した判断は、正しかったことが証明された。 キャリックが指揮を執って以来、マイヌーはスタメンの中心に返り咲き、今シーズンは全大会を通じて23試合に出場している。この復活は、イングランド代表への再招集という形で結実した。不満を抱えた控え選手から、ワールドカップに向けた「スリー・ライオンズ」代表入りも現実的な可能性となった現在の姿への変貌は、キャリックの戦術構想において彼が不可欠な存在であることを如実に物語っている。
マグワイアで守備の安定を確保する
守備陣においても、マグワイアは契約交渉が最終段階に入っている。当初は今シーズン終了後にフリーエージェントとなる予定だったが、このディフェンダーは現在、さらに12カ月の延長オプション付きの新1年契約を最終調整中だ。2019年8月にレスター・シティから当時最高額となる8000万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入したマグワイアは、今もオールド・トラッフォードにおいて重要な存在であり続けている。 34歳の彼は、好調なパフォーマンスが評価され、イングランド代表に選出された選手の一人でもある。
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トップ4を巡る争い
この契約延長のタイミングは決して偶然ではない。マイヌーとマグワイアの両選手は、キャリック監督が指揮を執った過去9試合すべてで、欠かさず先発メンバーとして起用されてきた。 元マンチェスター・ユナイテッドのMFである彼の指導の下、チームは決定力と守備の規律を身につけ、チャンピオンズリーグ出場権獲得へと突き進んだ。金曜夜のボーンマス戦を控える中、契約交渉の成功は、再びリーグのエリートたちに挑む力をますます高めているチームに、さらなる心理的な後押しをもたらすものと期待されている。
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