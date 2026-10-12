シーズン序盤に苦戦するマンチェスター・ユナイテッドでは、マイケル・キャリック監督への批判が高まっている。昨年はチャンピオンズリーグ出場権獲得という重要な目標を達成したが、今季はうまくいっていない。マンチェスター・ユナイテッドは昨季3位に入ったものの、プレミアリーグ開幕5試合で勝ち点わずか5にとどまっている。
マンチェスター・ユナイテッド、キャリックの立場に暗雲。コンテの影が迫るも、ファンとOBの意見は割れる
苦境のキャリック、コンテの影が迫る
マンチェスター・ユナイテッドは13位。5試合でわずか1勝、3分け、2敗という結果だ。最後の引き分けは、デ・ゼルビ率いる低迷中のトッテナムを相手に、数的優位に立ちながら試合終了間際に喫したものだった。得点は少なく失点は多い。得失点はいずれも9で、何よりチームには好不調の波があり、今季序盤に勝てた相手はイプスウィッチだけだ。監督にとってはあまりに物足りない結果で、すでに厳しい批判にさらされ、アントニオ・コンテの影も迫っている。その展開は『テレグラフ』のインタビューでも予言されていた。とりわけ、チャンピオンズリーグとプレミアリーグで控える厳しいアウェー連戦を前にした状況だ。対戦相手はアトレティコ・マドリー、リーズ、コモ。代表ウィーク中、新聞の見出しが同じ街のもう一つのクラブを巡る話題に集中し、マンチェスター・ユナイテッドにとって1989-90シーズン以来、リーグ戦5試合終了時点で最悪タイとなる今季のスタートが目立たなくなったことを、クラブは喜んでいたことだろう。
確定
ユナイテッドの苦境はカラバオカップでも深まった。ブライトンがオールド・トラッフォードで0-2から逆転し、3-2で勝利したのだ。キャリックは今もクラブ首脳陣から一定の支持を得ているものの、不振が続けば、クラブは彼の去就を再考せざるを得なくなるかもしれない。後任候補はすでに複数浮上しており、Transfer News Liveは、マンチェスター・ユナイテッドがキャリックの後任候補としてアントニオ・コンテをリストの筆頭に据えたと報じている。元ナポリ指揮官のコンテは『The Athletic』のインタビューで、かつての水準に達せずにいる歴史あるクラブを率いたいという思いを語り、こうした憶測をさらに強めた。望んでいるのは、高い期待があり、ただ参加するのではなく、主要タイトルを争うことを目標とする環境だ。「自分たちの歴史を、ある意味で見失ってしまったクラブはたくさんある。そうしたクラブの一つに行き、その歴史を掘り起こして再び輝かせたい。プレッシャーがあり、結局のところ、ただ参加するためではなく、競争するために行くのだとはっきり分かっているようなクラブだ」
選択肢
指揮官はまた、イングランドのクラブは豊富な資金を賢明に使い、明確なスポーツ面のビジョンを持って運営しなければならないと強調した。クラブの現状と輝かしい歴史を踏まえれば、今回の発言によってコンテとマンチェスター・ユナイテッドとの関連が強まったのも必然だ。コンテは2026年半ばにナポリを離れ、現在はフリーとなっている。エディー・ハウとブライトンの監督ファビアン・ヒュルツェラーも、オールド・トラッフォードの指揮官候補に挙がっている。
サポーターとOBの間でも意見が分かれる
ただ、マンチェスター・ユナイテッドでは誰もが納得しているわけではない。SNS上ではコンテをめぐってファンの意見が割れている。元選手からも声が上がった。クラブの象徴的存在であるガリー・ネヴィルは改めてこう語った。「コンテはマンチェスター・ユナイテッドにふさわしい監督ではない」。しかし、ミカ・リチャーズはこう反論した。「マンチェスター・ユナイテッドの『スタイル』はもはや存在しない。コンテは勝者だ。今のユナイテッドは勝者をもう望まないというのか？」
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