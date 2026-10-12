ユナイテッドの苦境はカラバオカップでも深まった。ブライトンがオールド・トラッフォードで0-2から逆転し、3-2で勝利したのだ。キャリックは今もクラブ首脳陣から一定の支持を得ているものの、不振が続けば、クラブは彼の去就を再考せざるを得なくなるかもしれない。後任候補はすでに複数浮上しており、Transfer News Liveは、マンチェスター・ユナイテッドがキャリックの後任候補としてアントニオ・コンテをリストの筆頭に据えたと報じている。元ナポリ指揮官のコンテは『The Athletic』のインタビューで、かつての水準に達せずにいる歴史あるクラブを率いたいという思いを語り、こうした憶測をさらに強めた。望んでいるのは、高い期待があり、ただ参加するのではなく、主要タイトルを争うことを目標とする環境だ。「自分たちの歴史を、ある意味で見失ってしまったクラブはたくさんある。そうしたクラブの一つに行き、その歴史を掘り起こして再び輝かせたい。プレッシャーがあり、結局のところ、ただ参加するためではなく、競争するために行くのだとはっきり分かっているようなクラブだ」







