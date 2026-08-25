マンチェスター・ユナイテッドはバレバの加入を正式発表したが、ブライトンとの補強はまだ終わらないかもしれない。カディオグルの移籍金5000万ポンドの可能性を巡る協議は、すでに始まっている。

オールド・トラッフォード首脳陣は、左SBの最優先ターゲットとしてこのDFを特定している。『Turkiye』の以前の報道では、クラブは4000万ポンドのオファーを準備していたとされていたが、要求額は上昇したようだ。トルコメディアの報道では、カディオグルの古巣フェネルバフチェが将来の移籍金の10％を受け取る権利を持っているとも伝えられており、これがブライトンがより高い評価額を求めている理由を説明する可能性がある。