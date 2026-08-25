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マンチェスター・ユナイテッド、カルロス・バレバ獲得後にブライトンDFフェルディ・カディオグルの5000万ポンド移籍を計画か
ユナイテッド、ブライトンから再び獲得へ 2人目をターゲットに
マンチェスター・ユナイテッドはバレバの加入を正式発表したが、ブライトンとの補強はまだ終わらないかもしれない。カディオグルの移籍金5000万ポンドの可能性を巡る協議は、すでに始まっている。
オールド・トラッフォード首脳陣は、左SBの最優先ターゲットとしてこのDFを特定している。『Turkiye』の以前の報道では、クラブは4000万ポンドのオファーを準備していたとされていたが、要求額は上昇したようだ。トルコメディアの報道では、カディオグルの古巣フェネルバフチェが将来の移籍金の10％を受け取る権利を持っているとも伝えられており、これがブライトンがより高い評価額を求めている理由を説明する可能性がある。
ブライトン、退団の可能性に備える
ブライトンでの動きを受け、この移籍が実現する可能性はここ数日で高まっている。クラブがスイスのヤングボーイズから左SBジャウエン・ハジャムの獲得に近づいていると報じられており、これはカディオグル不在のチーム作りに備えていることを示している。
ファビアン・ヒュルツェラー監督は、今週後半に行われるトロムソとの第2戦を前に今週後半にメディア対応を行う見通しで、状況についてさらなる説明がなされる可能性がある。カディオグルは2024年8月に2400万ポンドでブライトンに加入。加入初年度は負傷の影響で出場時間が限られたものの、2025-26シーズンは全コンペティションで42試合に出場し、守備陣左サイドの第一選択肢としての地位を確立した。
ユナイテッドのピッチ上での苦戦
マンチェスター・ユナイテッドは土曜日のハル・シティ戦での完敗を受け、週半ばに試合のない期間を迎える。これはマイケル・キャリック監督とそのチームにとって有益なものとなるだろう。試合ではアンドレイ・サントスとユリ・ティーレマンスの中盤コンビが大きく苦しんでおり、その結果、コビー・マイヌーが先発メンバーに復帰する可能性がある。
ただし、新加入選手の即時戦力化は待たなければならないかもしれない。バレバは現在足首の負傷を抱えており、デビューを果たせるのは数週間後になる可能性が高い。同様に、カディオグルは数日前に87分間プレーした後の軽傷により、日曜日のアストン・ヴィラ戦勝利を欠場した。
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マンチェスター・ユナイテッドの次は？
マンチェスター・ユナイテッドは、失望の残る開幕節からの立て直しを期し、敵地でイプスウィッチ・タウンと対戦する。キャリック監督とそのテクニカルスタッフはピッチ上で解決策を見いださなければならず、その一方で補強担当チームはカディオグル獲得の成立に向けて作業を進めている。ファンは、移籍市場が正式に閉幕する前に、この5000万ポンドでの獲得を巡るさらなる最新情報を心待ちにすることになる。
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