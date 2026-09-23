この歴史ある芝生の販売決定は、スタジアムのピッチに大規模な改修が行われたことを直接受けたものだ。クラブの公式メディアによれば、この象徴的なピッチは6月に完全に掘り起こされ、基礎部分まで丁寧に取り除かれた。

これほど大規模な基礎工事が行われたのは14年ぶりだった。ユナイテッドは公式ウェブサイトで、この大掛かりな掘削作業がクラブのグラウンドキーパー、トニー・シンクレアによって完了されたと正式に確認している。

この作業は、「選手の福利厚生と排水性を改善する」ため、芝の表面を再生させる目的で実施された。古い芝を単純に廃棄するのではなく、その一部はファンが収集できるよう、ガラスキューブ内に丁寧に保存された。