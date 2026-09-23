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マンチェスター・ユナイテッド、オールド・トラフォードのピッチの一部を125ポンドで販売し、ファンに歴史の一片を所有する機会を提供へ
オールド・トラフォードの一部を所有すること
マンチェスター・ユナイテッドは正式に、忠実なサポーターにオールド・トラッフォードの現物の一部を所有できる貴重な機会を提供している。ファンは125ポンド（165ドル）という高額で、クラブの有名なピッチの実際の一部を購入可能で、それらは完璧な状態で保存され、ガラスキューブの中に丁寧に収められている。
このたび発表された新たな取り組みは、サッカーの歴史の現物の一部を手にする極めてユニークな機会となる。この由緒あるスタジアムは長年にわたって数え切れない象徴的な瞬間を目撃してきたが、今やその有名なグラウンドの文字通りの一片が正式に一般販売されている。
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有名なオールド・トラッフォードのピッチを改善へ
この歴史ある芝生の販売決定は、スタジアムのピッチに大規模な改修が行われたことを直接受けたものだ。クラブの公式メディアによれば、この象徴的なピッチは6月に完全に掘り起こされ、基礎部分まで丁寧に取り除かれた。
これほど大規模な基礎工事が行われたのは14年ぶりだった。ユナイテッドは公式ウェブサイトで、この大掛かりな掘削作業がクラブのグラウンドキーパー、トニー・シンクレアによって完了されたと正式に確認している。
この作業は、「選手の福利厚生と排水性を改善する」ため、芝の表面を再生させる目的で実施された。古い芝を単純に廃棄するのではなく、その一部はファンが収集できるよう、ガラスキューブ内に丁寧に保存された。
歴史的な記憶に満ちたピッチ
最近取り除かれた芝には、このマンチェスターのクラブにとって数十年分の驚くべき、歴史を決定づける記憶が刻まれている。伝説的なサー・アレックス・ファーガソン時代、このスタジアムはプレミアリーグ13回制覇、チャンピオンズリーグ2度の優勝、そして数々のFAカップ制覇を含む無数の勝利を見届けた。
しかし、この有名な本拠地は近年のユナイテッドにとって最悪の瞬間のいくつかも目撃してきた。まさにその芝の上で、宿敵リヴァプール相手に屈辱的な0-5の敗戦を喫し、さらにトッテナムにも痛恨の1-6敗戦を味わった。
そして直近では、ブライトンとのカラバオカップで衝撃的な崩壊劇の舞台となった。マンチェスター・ユナイテッドは2-0のリードを痛恨の形で手放し、最終的に2-3で敗戦。前半終了時点でリードしていたホームゲームを落としたのは、42年ぶりで初めてのことだった。
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この先に、より明るい未来が待っていることを願っている
真新しいピッチはすでに全面的に敷設され、実戦の準備も整った。ユナイテッドは今後、はるかに良い記憶を刻むことを強く望んでいるはずだ。この新しい芝生は質の高いフットボールを支えるために特別に設計されており、クラブはこれを最大限に活用していく考えだ。
マンチェスター・ユナイテッドのファンは、新たに生えそろった芝とともにチームのシーズン全体の内容も上向くことを間違いなく願っているだろう。本拠地で極めて厳しい結果が続いただけに、オールド・トラッフォードを再び真に難攻不落の要塞へと戻すことは最優先事項のひとつとなっている。
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