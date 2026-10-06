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マンチェスター・ユナイテッド、オールド・トラッフォードのチケット不正転売危機に対処へ新たな専門職を新設
マンチェスター・ユナイテッド、チケット転売問題に対処へ
マンチェスター・ユナイテッドは、オールド・トラフォードで続くチケット転売ヤーの問題に対処するため、「サポーター・エスカレーションズ・エグゼクティブ」の募集を正式に開始した。
同クラブは、違反者がチケットを購入し、それを大幅に吊り上げた価格で転売する行為への対応に苦慮してきた。『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、本拠地スタジアム勤務となるこの新任の担当者は、ファンにとっての主要な連絡窓口を務めるほか、違法なチケット転売が疑われる事案について徹底した調査を主に統括し、すべての案件がファン全体に対して公平に扱われるようにするという。
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新たな幹部職の詳細
クラブ公式サイトに掲載された求人では、この新設ポジションの幅広い責任が詳しく説明されていた。そこには次のように記されている。「この役割は、複雑なサポーター調査、制裁、異議申し立て、エスカレーションを大量に独立して管理することで、チケット転売への対策というクラブの使命を支えるうえで重要である。AI、テクノロジー、スプレッドシートベースのデータ分析を活用し、パターン、傾向、新たなリスクを特定するとともに、優れた判断力を発揮し、明確で共感性のあるコミュニケーションを行うことが求められる」
声明はさらに、「すべての事案が効率的かつ一貫して処理されるようにし、クラブの方針、価値観、法的義務、そしてファン全体に対する公平性を維持する」と続けている。
ファンによる抗議活動と最近のクラブへの出場停止処分
今回の運営体制の変更は、ユナイテッドがチケット転売行為への関与があったとされるシーズンチケット保有者685人を入場禁止処分とした物議を醸す決定を受けたものだ。
クラブはブラックマーケットの取り締まりを進めようとしてきた一方で、処分を受けた一部のファンは引き続き自身の潔白を訴えている。こうした広範な不満は、先月のマンチェスター・ダービーでのサポーターによるデモにまで発展した。新たな幹部は、最終的な結果にかかわらず、サポーターが異議申し立ての過程を通じて自分たちの声が聞き入れられ、十分な情報を与えられ、尊重されていると感じられるようにすることで、信頼の回復にあたることになる。
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マンチェスター・ユナイテッドの次は？
ユナイテッドは今後、オールド・トラッフォードに調和を取り戻すため、この極めて重要なポジションの採用確定に注力することになる。サポーター・エスカレーション・エグゼクティブが任命され次第、クラブは新たなAIとデータ主導のプロトコルを速やかに導入し、異議申し立てに効果的に対応するとともに、実際に試合へ足を運ぶ真のファンの搾取を決定的に止めなければならない。
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