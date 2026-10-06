クラブ公式サイトに掲載された求人では、この新設ポジションの幅広い責任が詳しく説明されていた。そこには次のように記されている。「この役割は、複雑なサポーター調査、制裁、異議申し立て、エスカレーションを大量に独立して管理することで、チケット転売への対策というクラブの使命を支えるうえで重要である。AI、テクノロジー、スプレッドシートベースのデータ分析を活用し、パターン、傾向、新たなリスクを特定するとともに、優れた判断力を発揮し、明確で共感性のあるコミュニケーションを行うことが求められる」

声明はさらに、「すべての事案が効率的かつ一貫して処理されるようにし、クラブの方針、価値観、法的義務、そしてファン全体に対する公平性を維持する」と続けている。