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マンチェスター・ユナイテッド、エデルソン獲得へ4300万ポンド移籍目前。監督が「トップクラブ」との交渉を認める。
レッド・デビルズ、4300万ポンドの移籍交渉が最終段階に
マンチェスター・ユナイテッドは、数シーズンにわたって噂のあったブラジル人選手獲得へ動きを加速。イタリア『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』は移籍金を5000万ユーロ（約4300万ポンド）と報じた。26歳の同選手はセリエA屈指のMFとして知られ、プレミアリーグ移籍は目前だ。
ジャーナリストのミケーレ・クリシチエッロ氏によると、基本移籍金4800万ユーロ（約4100万ポンド）に各種成績連動ボーナスが付く契約は「ほぼ合意済み」という。 チャンピオンズリーグ出場を逃しカンファレンスリーグ出場となったアタランタにとって、このオファーは魅力的だ。この移籍金は、2023年にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したホイリュンドに次ぐクラブ史上5番目の大きさとなる見込み。
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アタランタの監督が「具体的な交渉」を進めていると認めた。
金曜日のセリエA最終戦でアタランタがフィオレンティーナと対戦した際、エデルソンが先発から外れベンチに座った。試合後、コーチングスタッフは「移籍交渉が進んでいるため」と説明した。
ラファエレ・パラディーノ監督は「エデルソンが今日出場しなかったのは、トップクラブとの具体的な交渉が行われているためだ」と明言した。監督はクラブ名を挙げなかったが、報道によるとマンチェスター・ユナイテッドとの契約書類は最終調整中で、エデルソンの次なる舞台はカリントンになる見込みだ。
キャリックの初完全移籍選手となるか？
エデルソンの加入は、正式監督に就任したキャリックにとって大きな一歩だ。暫定監督時代にチームをチャンピオンズリーグ出場へ導いたイングランド人指揮官は、 now、自らの理想でチームを再構築する。エデルソンのエネルギーとボール奪取力は、彼が1月から推進する戦術に完璧に合うとされている。
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アタランタの戦術の要が去る
エデルソンは今シーズンアタランタで41試合に出場し、3ゴール2アシストを記録。驚異的な運動量と守備センスでイタリア全土から高い評価を受けている。前監督ガスペリーニは「彼の最大の強み？ ボール奪取だ。誰と対戦しても引けを取らない」と絶賛した。 チャンピオンズリーグ出場権を獲得したマンチェスター・ユナイテッドは、タイトル争いに必要な戦力をキャリックに提供するため、早急に行動している。