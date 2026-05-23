マンチェスター・ユナイテッド、エデルソン獲得へ4300万ポンド移籍目前。監督が「トップクラブ」との交渉を認める。

金曜日のセリエA最終戦でアタランタがフィオレンティーナと対戦した際、エデルソンが先発から外れベンチに座った。試合後、コーチングスタッフは「移籍交渉が進んでいるため」と説明した。

ラファエレ・パラディーノ監督は「エデルソンが今日出場しなかったのは、トップクラブとの具体的な交渉が行われているためだ」と明言した。監督はクラブ名を挙げなかったが、報道によるとマンチェスター・ユナイテッドとの契約書類は最終調整中で、エデルソンの次なる舞台はカリントンになる見込みだ。