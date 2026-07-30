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マンチェスター・ユナイテッド、エディ・ハウ退任に乗じてニューカッスルのフルバック獲得へ動くことを検討か
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マンチェスター・ユナイテッドは、セント・ジェームズ・パークで続く監督人事の混乱の中、ホール獲得に向けた大型移籍を模索している。21歳のDFは、オールド・トラッフォードでの現行契約が来年満了するショーの長期的な後継者として理想的な存在に浮上している。
『The Sun』によれば、ホールはハウ監督の突然の辞任を受け、タインサイドを離れることに前向きだという。ニューカッスルの指揮官は、ブリストル・シティにプレシーズンで1-4の大敗を喫した後に最近辞任しており、その結果、クラブの新シーズンに向けた準備は完全に混乱状態に陥っている。
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ワールドカップ落選が移籍願望を強める
この若きDFは、ポジション変更によってトーマス・トゥヘル監督率いる26人のイングランドのワールドカップメンバー入りという切望していた座を逃し、昨季終盤に極度のフラストレーションを募らせていた。ホールは負傷したティノ・リブラメントの穴を埋めるため、右SBでのプレーを強いられた。皮肉にもリブラメントはイングランド代表メンバー入りを果たした一方で、A代表で4試合の出場歴を持つホールは落選となった。チェルシーのアカデミー出身であるホールは、この短期間の戦術的な配置転換が、自身の痛恨の代表落選に直結したと強く信じている。
またホールは、4月のボーンマス戦で敗戦を喫した際にハーフタイムで交代を命じられたことにも深い不満を抱いていた。その後のリーグ戦2試合でも続けてベンチスタートとなり、コーチングスタッフとの関係はさらに悪化した。
ニューカッスル、今夏に大量選手流出の可能性へ
ニューカッスルは現在、混沌とした夏の移籍市場の中で、大規模なスカッド刷新を進めている。ニューカッスルはすでにアンソニー・ゴードンとサンドロ・トナーリの売却を承認しており、その合計額は1億7000万ポンドに上る。一方で、アーセナルは主力MFブルーノ・ギマランイスの獲得に積極的に動いている。
オールド・トラッフォードへの移籍は、プレミアリーグの歴史という観点でも大きな意味を持つ。ニューカッスルは、1995年1月にアンディ・コールが英国記録となる700万ポンドで移籍して以来、マンチェスター・ユナイテッドに選手を直接売却したことが一度もない。
一方、ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック監督は、31歳のショーと明確に競争できる存在を欠いているため、緊急的に選手層の強化を必要としている。パトリック・ドルグはウインガーとして多く起用されており、マンチェスター・ユナイテッドは現在、帳簿を合わせるために10代のフルバック、ハリー・アマスの売却に完全に踏み切る構えだ。
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新監督の就任でホールへの姿勢が変わる可能性
ホールは現在、完全移籍での退団を模索しているが、この万能型DFは2029年までニューカッスルと契約を残している。ハウの正式な後任人事が差し迫る中、その新指揮官の就任によって高く評価されるこのSBが自身の将来について考え直し、タインサイドに残留する可能性もなおある。
ニューカッスルが新たなヘッドコーチの任命に奔走する中、マンチェスター・ユナイテッドは事態の推移を注視していく。ホール獲得の正式な機会が生じれば、マンチェスター・ユナイテッドは国内のライバルクラブの意思を試す絶好の立場にある。
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