この若きDFは、ポジション変更によってトーマス・トゥヘル監督率いる26人のイングランドのワールドカップメンバー入りという切望していた座を逃し、昨季終盤に極度のフラストレーションを募らせていた。ホールは負傷したティノ・リブラメントの穴を埋めるため、右SBでのプレーを強いられた。皮肉にもリブラメントはイングランド代表メンバー入りを果たした一方で、A代表で4試合の出場歴を持つホールは落選となった。チェルシーのアカデミー出身であるホールは、この短期間の戦術的な配置転換が、自身の痛恨の代表落選に直結したと強く信じている。

またホールは、4月のボーンマス戦で敗戦を喫した際にハーフタイムで交代を命じられたことにも深い不満を抱いていた。その後のリーグ戦2試合でも続けてベンチスタートとなり、コーチングスタッフとの関係はさらに悪化した。