Getty/GOAL
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、イングランド人DFをINEOS所有のスイスのクラブに売却
オールド・トラッフォードからの予想外の完全移籍による退団
ユナイテッドは、フレドリクソンのローザンヌ・スポールへの完全移籍を正式に承認した。これにより、DFと少年時代からのクラブとの長年にわたる関係に終止符が打たれることになった。マンチェスター南部出身の21歳は、U-9年代からユナイテッドの組織に所属してきたが、多くのサポーターを驚かせる形でスイスへ向かうことになった。
この移籍には、クラブの序列に関する重要な背景もある。ローザンヌ・スポールもまたINEOSの所有下にあるためだ。プレミアリーグの強豪とスイス・スーパーリーグのクラブによるこの共有オーナーシップ体制は、もしマンチェスター・ユナイテッドが将来的にこのDFをマンチェスターへ呼び戻すことを決めた場合、今後の交渉を円滑に進める可能性がある。
- AFP
下部組織出身の才能への感動的な賛辞
マンチェスター・ユナイテッドは、退団するDFに向けて心のこもった公式声明を発表し、キャリントンのトレーニング拠点で10年以上にわたってクラブに尽くした姿勢に感謝を示した。各年代の下部組織でその価値を証明してきたフレドリクソンは、ルベン・アモリム監督の下でトップチームでも数試合に出場し、名門の赤いユニフォームでの歩みに一区切りをつけた。
その発表の中で、ユナイテッドは次のように述べた。「マンチェスター南部出身で、生粋のユナイテッドファンである彼は、世界的に有名な我々の育成システムで着実に階段を上りながら、誇りを持って努力を重ねてきた。DFの彼は2025年4月20日のウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ戦でトップチームデビューを果たし、その後はブレントフォード、グリムズビー・タウン、ニューカッスル・ユナイテッド戦にも出場した。
「9歳以下のカテゴリーでクラブに加わったタイラーは、在籍期間を通じて模範的なプロフェッショナルであり続け、アカデミーの各チームでも愛される存在だった。さらに、2025年に権威あるデンジル・ハロウン・リザーブチーム年間最優秀選手賞を受賞しており、ユナイテッドの歴史にもその名を刻んでいる。
「ユナイテッドの全員が、クラブ在籍中のタイラーのあらゆる尽力に感謝するとともに、今後のキャリアの新たな章での幸運を祈っている」
トップチーム入りの夢を実現する
フレドリクソンは、アカデミー出身の選手なら誰もが夢見るトップチームの試合メンバー入りを実現した。2024-25シーズンに行われたウルヴァーハンプトン戦で、アウェーでの0-1の敗戦の中、先発としてフルデビューを果たし、トップチームでは通算4試合に出場した。その2週間後には、ブレントフォード戦で4-3の打ち合いの末に敗れた試合にも出場している。
先発出場以外でも、このDFは相次ぐ負傷者発生の局面でたびたびトップチーム周辺に名を連ねた。ベンチ入りも数回経験し、プレミアリーグの大舞台で貴重な経験を積んだ。その退団は、先発の座への道が各国代表級のスター選手たちによって阻まれている有望な若手に対し、ユナイテッドが移籍を後押しする流れに続くものとなった。
- Getty Images Sport
スイスで新たな章の始まり
フレドリクソンがローザンヌ・スポルトに加わるのは、スイスのクラブが移行期にある中でのことだ。昨季は中位にとどまるパフォーマンスに終わっており、順位表を上げることに意欲を見せている。7月に指揮を執ったルカ・エルスナーの下で、チームは最終ラインからビルドアップできる若くテクニカルな才能の融合を目指している。
この移籍によって、彼がキャリントンに日々姿を見せることには終わりが来るが、両クラブのつながりがあることで、ユナイテッドのスカウト陣はスタッド・ドゥ・ラ・トゥイリエールでの彼の成長を今後も注意深く見守る可能性が高い。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。