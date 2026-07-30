ユナイテッドは、フレドリクソンのローザンヌ・スポールへの完全移籍を正式に承認した。これにより、DFと少年時代からのクラブとの長年にわたる関係に終止符が打たれることになった。マンチェスター南部出身の21歳は、U-9年代からユナイテッドの組織に所属してきたが、多くのサポーターを驚かせる形でスイスへ向かうことになった。

この移籍には、クラブの序列に関する重要な背景もある。ローザンヌ・スポールもまたINEOSの所有下にあるためだ。プレミアリーグの強豪とスイス・スーパーリーグのクラブによるこの共有オーナーシップ体制は、もしマンチェスター・ユナイテッドが将来的にこのDFをマンチェスターへ呼び戻すことを決めた場合、今後の交渉を円滑に進める可能性がある。







