シティは自らの潔白を強く主張しており、先週金曜日の期限を前に正式に控訴した。クラブは10月1日、プレミアリーグ委員会の認定に対する反論を確認する声明を発表し、当初の見解について「安全ではない」うえ、「法律、原則、事実に関する明白かつ重大な誤り」に悩まされていると表現した。

エティハドを本拠とするこのクラブは、あらゆる告発について自らの潔白を証明するための「包括的で反論の余地がない証拠一式」を有していると主張している。クラブの声明は次のように結ばれている。「我々は引き続き適正手続きを尊重し、すべての手続きが完了するまでは、さらに申し上げられることが必然的に制限される」



