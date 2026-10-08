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マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、リヴァプールは、補償請求が迫る中、マンチェスター・シティへの有罪評決を公式発表の数週間前に知っていた
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ライバル勢に早くも警告発令
『テレグラフ』によると、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、リヴァプール、トッテナム・ホットスパーは、9月25日に正式なメールが他のプレミアリーグ各クラブへ送られる前に、マンチェスター・シティの有罪評決について知らされていたという。プレミアリーグは最近、シティが115件の財務関連告発のうち1件を除くすべてで有罪と認定されたことを確認した。
この4クラブが事前に通知を受けた背景には、2024年に始まった法的な動きがある。これらのクラブは、エティハドのクラブに対する制裁が維持された場合に損害賠償を受ける権利を確保するため、補償請求の準備を積極的に進めてきた。
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厳しい制裁が目前に迫っている
これらの法的請求がもたらす正確な財務的影響は、依然として不透明である。しかし、当初の裁定が維持されれば、シティに対する競技面での影響はイングランドサッカーの構図を劇的に変え得る。
有罪評決を受け、前例のない幅広い処分が取り沙汰されている。処分の可能性としては、巨額の罰金、移籍禁止、そして大幅な勝ち点剥奪が含まれる。最も極端なシナリオでは、シティは過去のリーグタイトルを剥奪されるか、プレミアリーグから完全に追放される可能性に直面している。
マンチェスター・シティが徹底抗戦の控訴に乗り出す
シティは自らの潔白を強く主張しており、先週金曜日の期限を前に正式に控訴した。クラブは10月1日、プレミアリーグ委員会の認定に対する反論を確認する声明を発表し、当初の見解について「安全ではない」うえ、「法律、原則、事実に関する明白かつ重大な誤り」に悩まされていると表現した。
エティハドを本拠とするこのクラブは、あらゆる告発について自らの潔白を証明するための「包括的で反論の余地がない証拠一式」を有していると主張している。クラブの声明は次のように結ばれている。「我々は引き続き適正手続きを尊重し、すべての手続きが完了するまでは、さらに申し上げられることが必然的に制限される」
- AFP
最終決断が迫る
クラブの運命は現在、独立した3人の委員で構成されるパネルに委ねられている。このパネルが控訴手続きを監督し、最終的な結論は年末までに示される見通しだ。
その最終判断が下されるまで、エンツォ・マレスカ監督のチームは前例のない不確実性が漂う中で今季を戦わなければならない。一方で、最大のライバルたちは補償請求に関する次の対応を見極めるため、控訴の結果を固唾をのんで待つことになる。
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