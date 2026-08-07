マンチェスター・ユナイテッド、アルタイ・バユンドゥルの退団を発表　セルタ・ビーゴへのレンタル移籍には完全移籍条項も含まれる

クラブの公式声明はこの移籍を認め、次のように伝えた。「マンチェスター・ユナイテッドのGKアルタイ・バユンドゥルは、登録を条件に、2026-27シーズン終了までの期限付き移籍でラ・リーガのセルタに加入することで合意した。

「28歳の同選手は昨季、ユナイテッドで6試合に出場した。2023年にフェネルバフチェから加入して以降、3シーズン目だった。2024年のニューポート・カウンティ戦でデビューを飾って以降、アルタイはクラブ通算17試合に出場している。

「バユンドゥルは今後、スペインへ向かいセルタに合流する。クラウディオ・ヒラルデス監督の下で昨季ラ・リーガを6位で終えた同クラブは、今季のUEFAヨーロッパリーグに出場する予定だ。ユナイテッド一同、来るシーズンに向けてアルタイの幸運を祈っている。」