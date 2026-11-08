10試合を戦い、獲得した勝ち点は8。 マンチェスター・ユナイテッドは11月の代表ウィークを迎える時点で降格圏の真っただ中にいる。勝ち点7で最下位のクリスタル・パレスとの差は、わずか1ポイントだ。しかも、今日のアストン・ヴィラ戦でドルグが94分に4-4とするゴールを決めていなければ、順位表での状況はさらに悪くなっていた。数字は厳しい。 マンチェスター・ユナイテッドがリーグ戦で挙げた勝利は、8月30日にイプスウィッチを5-2で下した1試合だけ。代表ウィーク明けには、アンフィールドでのリヴァプールとの因縁の一戦が控えている。
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マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラと4-4。降格圏のまま中断期間へ。キャリックの立場も危うく
守備は失点が止まらず、ラメンスも精彩を欠く
ウナイ・エメリ率いるチームとの対戦では、いつものミス、いつもの限界が露呈した。チーム編成は不十分で、リーダーは少なく、重要なポジションにはクラブのユニフォームに見合う力を持たない選手がいる。開始1分と4分にアリソンとジャクソンが決めた最初の2ゴールについては、ラメンスの責任が明白だ（この日、ユナイテッドのスカウトはカルネセッキを間近で視察するため、モンツァのスタンドにいた）。守備陣も全体として再び不甲斐ない出来だった。ユナイテッドは10試合で19失点。これより失点が多いのは、24失点のパレスと20失点のイプスウィッチだけだ。
キャリック、将来は不透明
明るい材料の一つは、最後まで決して諦めず、勝利を信じ続けるチームの姿勢だ。チャンピオンズリーグのローマ戦では0-2から3-2へ逆転。今日も、ジルクゼー（92分）とドルグ（96分）のゴールで、敗色濃厚だった試合を立て直した。だが、これだけで将来を楽観視するにはあまりに不十分だ。その将来、キャリックがチームを率いていない可能性もある。キャリックは試合後、辞任の可能性を否定した。今後はクラブが判断する番であり、数日中に検討を進めることになる。
キーン対キャリック
試合後、マンチェスター・ユナイテッドのかつての名選手ロイ・キーンは厳しい批判を浴びせた。「キャリックはよくしゃべるが、大したことは言っていない。『結束を固めなければならない』と言い続けているが……そのために早く行動した方がいい」
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