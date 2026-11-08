10試合を戦い、獲得した勝ち点は8。 マンチェスター・ユナイテッドは11月の代表ウィークを迎える時点で降格圏の真っただ中にいる。勝ち点7で最下位のクリスタル・パレスとの差は、わずか1ポイントだ。しかも、今日のアストン・ヴィラ戦でドルグが94分に4-4とするゴールを決めていなければ、順位表での状況はさらに悪くなっていた。数字は厳しい。 マンチェスター・ユナイテッドがリーグ戦で挙げた勝利は、8月30日にイプスウィッチを5-2で下した1試合だけ。代表ウィーク明けには、アンフィールドでのリヴァプールとの因縁の一戦が控えている。