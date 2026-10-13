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マンチェスター・ユナイテッド首脳陣、マイケル・キャリック監督の解任をめぐり決断。プレミアリーグで監督経験のある人物が出番を待つ
苦しいスタートの中、監督を支持
マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕から苦戦が続き、最初の6試合で獲得した勝ち点はわずか6。カリック率いるチームは現在13位に沈み、勝利は昇格組イプスウィッチ・タウンから挙げた1勝のみだ。週末には10人となったトッテナムを相手にわずかなリードを守り切れず、1-1で引き分けたことで、重圧はさらに強まった。
厳しい視線が注がれる中でも、オールド・トラッフォードの首脳陣は慌てて動くつもりはない。ファブリツィオ・ロマーノによると、クラブ幹部は状況を「コントロールできている」とみている。クラブ内部の関係者は、チームが今も45歳のカリックを全面的に支持しており、現在の不振を立て直せると心から信じていると示唆している。
イネオスは、目先の結果に反応してカリックを解任することを避ける決意だ。昨季クラブをチャンピオンズリーグ復帰に導き、正式監督の座を勝ち取った際の好調ぶりを取り戻せるよう、時間を与えたい考えだ。
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キャリック、高まる重圧について語る
週末のトッテナム戦で引き分けた後、キャリック監督は選手たちを批判しなかった。元MFは、個人のミスは試合につきものだと強調し、選手たちを擁護する姿勢を示した。
「裏切られたとは感じていない。誰にでもミスはあるからだ」とキャリック監督は説明した。「ミスをすることもあれば、物事がうまくいかないこともある。私も試合でミスをしたことがある。それは必ずしも、みんなの期待を裏切るということではない」
マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、オールド・トラッフォードにある強い情熱と期待についても認めた。
「私たちには皆、基準があり、求めるレベルがある。選手たちにもそれがあり、物事がうまくいかなかったときには、自分たちの非を認めることもある」と付け加えた。「私は誰にも負けないくらい、この場所を大切に思っている。だから時には、言い過ぎて感情があふれ出してしまうこともあるかもしれない。でも、それは本当に良い思いから来ている。だから理解できるんだ」
ハウとコンテの存在感が際立つ
キャリックはクラブ首脳陣の支持を維持しているものの、後任候補として著名な指揮官たちの名前が挙がっている。元ニューカッスル監督のエディ・ハウは、監督の座が空けば就任に強い関心を示すと報じられている。ハウは今夏セント・ジェームズ・パークを去って以来、監督を務めていない。ニューカッスルでは降格からチームを救い、その後チャンピオンズリーグ出場と国内主要タイトル獲得に導いた。
ユナイテッド首脳陣は48歳のハウを高く評価しており、プレミアリーグでの実績と欧州での経験を重視している。ハウは積極的に監督復帰を目指しているわけではないが、報道によると、ユナイテッドから声がかかれば休養を切り上げる意向だという。アントニオ・コンテも、代替候補として名前が挙がっている。
- AFP
代表ウィークまでの重要な連戦
11月の代表活動期間までに組まれた試合が、キャリックの今後を左右することになりそうだ。マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は、今後数週間でチームのパフォーマンスが急速に改善することを期待している。
マンチェスター・ユナイテッドが明確な改善を示せなければ、INEOSは難しい決断を迫られる。ハウのような実績ある監督が控えるなか、キャリックは苦戦するチームを立て直す方法を早急に見つけなければならない。
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