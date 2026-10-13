週末のトッテナム戦で引き分けた後、キャリック監督は選手たちを批判しなかった。元MFは、個人のミスは試合につきものだと強調し、選手たちを擁護する姿勢を示した。

「裏切られたとは感じていない。誰にでもミスはあるからだ」とキャリック監督は説明した。「ミスをすることもあれば、物事がうまくいかないこともある。私も試合でミスをしたことがある。それは必ずしも、みんなの期待を裏切るということではない」

マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、オールド・トラッフォードにある強い情熱と期待についても認めた。

「私たちには皆、基準があり、求めるレベルがある。選手たちにもそれがあり、物事がうまくいかなかったときには、自分たちの非を認めることもある」と付け加えた。「私は誰にも負けないくらい、この場所を大切に思っている。だから時には、言い過ぎて感情があふれ出してしまうこともあるかもしれない。でも、それは本当に良い思いから来ている。だから理解できるんだ」



