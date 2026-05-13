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マンチェスター・ユナイテッド退団が噂されるカゼミーロが、自身に「サッカーから手を引け」と発言したジェイミー・キャラガーを「無礼だ」と批判した。
カゼミーロ、「無礼な」キャラガーに反論
このベテランMFは、2023-24シーズンの不振期にスカイ・スポーツの解説者から受けた痛烈な批判について、YouTubeチャンネル「Rio Ferdinand Presents」で沈黙を破った。34歳の彼は、元リヴァプールDFが自身のパフォーマンス低下を分析する過程で一線を越えたと感じていると語った。
発端は、マンチェスター・ユナイテッドがクリスタル・パレスに0-4で敗れた直後のキャラガー氏のコメント。同氏は、元レアル・マドリードのカゼミーロの全盛期は過ぎたとの見解を示した。
カゼミーロはこう反論した。「それは君の意見だ。尊重するが、僕には失礼だ」。
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悪名高い「ボールを放っておけ」という演説
キャラガーの発言は今シーズン最も話題になった解説の一つだった。チャンピオンズリーグで複数回優勝したこの選手に対し、彼は「もう最高レベルでは通用しない」と指摘し、MLSやサウジ・プロリーグのような競争の緩いリーグへの移籍を勧めた。
カラガーは当時「リーグ戦2試合とカップ決勝を終えたら、MLSかサウジアラビアへ移籍すべきだ」と語った。「サッカーが君を去る前に、君がサッカーを去れ。彼はもうトップレベルではない。今こそ引退し、移籍すべきだ」
メンタリティとオールド・トラッフォードでの苦闘
このブラジル人選手は、マンチェスター・ユナイテッドでプレーするには精神的な強さが不可欠だと述べた。自身の最も苦しい時期には怪我人が相次ぎ、本来のポジションでない場所でプレーすることを余儀なくされた。 この時期、キャラガーの辛辣な批判も重なった。批判からわずか数週間後、テン・ハグ監督はFAカップ決勝のシティ戦で彼をメンバーから外し、退団が近いとの憶測を呼んだ。
「本来のポジションでプレーしていないから、みんなが君を叩くんだ」とカゼミーロは説明した。「でも僕にとっては、ここ（頭の中）が大事なんだ。そんなことはどうでもいい。僕にとって重要なのは、頭、つまり強い精神力なんだ」。彼は、本来は守備的ミッドフィールダーであるにもかかわらず、チームを助けるためにセンターバックとして12から15試合に出場した2年目が、特に試練の時期だったと強調した。
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マンチェスター・ユナイテッドを最高の形で去る
批判もあるが、カゼミーロは退団を前にクラブへの貢献を誇りに思っている。マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権獲得と国内タイトル獲得に貢献したからだ。彼は、自身の不在がすぐに痛手となったサンティアゴ・ベルナベウからの退団時と重ね合わせ、今が退団の適切なタイミングだと確信している。
「サッカーで得たものもあるが、サッカーは変わる。人生も変わる。だから今の状況を見てほしい」とカゼミーロは語った。「つまり、今この瞬間、僕にとって一番なのは、大きな闇の中にいることだ。 今は心地よく、みんなが僕を恋しがっている。だから去る決心をした。マドリードでも同じだった。みんなチームを恋しがっていた。今ここでも同じだ。人生は変わるんだ」
今季プレミアリーグで9得点を挙げたことで、批判を覆せたと感じている。ユナイテッドを去るにあたり、彼の輝かしいキャリアにはFAカップとカラバオカップのメダルが加わった。