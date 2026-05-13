批判もあるが、カゼミーロは退団を前にクラブへの貢献を誇りに思っている。マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権獲得と国内タイトル獲得に貢献したからだ。彼は、自身の不在がすぐに痛手となったサンティアゴ・ベルナベウからの退団時と重ね合わせ、今が退団の適切なタイミングだと確信している。

「サッカーで得たものもあるが、サッカーは変わる。人生も変わる。だから今の状況を見てほしい」とカゼミーロは語った。「つまり、今この瞬間、僕にとって一番なのは、大きな闇の中にいることだ。 今は心地よく、みんなが僕を恋しがっている。だから去る決心をした。マドリードでも同じだった。みんなチームを恋しがっていた。今ここでも同じだ。人生は変わるんだ」

今季プレミアリーグで9得点を挙げたことで、批判を覆せたと感じている。ユナイテッドを去るにあたり、彼の輝かしいキャリアにはFAカップとカラバオカップのメダルが加わった。