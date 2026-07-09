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マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるオーレリアン・チュアメニが、レアル・マドリードでの将来について具体的な決断を下した。
マドリード、チュアメニとの契約延長を決定
RMC Sportによると、フランス代表MFチュアメニはレアル・マドリードとの契約を2031年6月まで延長することで合意した。この決定で、マンチェスター・ユナイテッドが1億ユーロ超のオファーを用意していたプレミアリーグ移籍の噂は消えた。 26歳の彼はクラブの将来計画に不可欠とされ、今後も「ロス・ブランコス」の柱として活躍する決意を固めた。
- AFP
モウリーニョが契約延長に影響を与える
国内リーグの不安定な戦績やフェデリコ・バルベルデとの対立説で去就が懸念されていたが、新監督ジョゼ・モウリーニョが残留の鍵を握ったと『マルカ』紙が報じた。 このポルトガル人指揮官の就任が、同選手に残留を決意させ、中盤の不可欠な要としてプレーし続けるよう説得する上で決定的な役割を果たした。重要なのは、監督が今後のチームの人事異動全般に対して絶対的な権限を持っていることであり、つまり、クラブ首脳陣がこのミッドフィールダーに新たな長期契約を提示するという決定に、監督が深く関与していたということだ。
レッド・デビルズ、敗退
マンチェスター・ユナイテッドは、クラブ上層部が過去の候補選手との金銭条件調整に消極的だったため、第一候補の獲得に失敗した。マテウス・フェルナンデスの争奪戦では、パフォーマンス連動ボーナスでトッテナム・ホットスパーに敗れ、今回も手ぶらに終わった。レアル・マドリードが売却を認めなかったため、ユナイテッドは代替候補を探し、現在はチェルシーからアンドレイ・サントスの獲得が濃厚だ。
- AFP
フランス、ワールドカップへの挑戦
チュアメニは現在、ワールドカップのフランス代表に集中している。パラグアイとの16強戦を筋肉の怪我で欠場した同MFは、モロッコ戦を前にベントレーでフルトレーニングに復帰した。この多才な中盤の要の復帰は、ノックアウトステージの激しいフィジカル戦に備えるデシャン監督にとって大きな朗報だ。
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