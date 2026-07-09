マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるオーレリアン・チュアメニが、レアル・マドリードでの将来について具体的な決断を下した。

マンチェスター・ユナイテッドは、クラブ上層部が過去の候補選手との金銭条件調整に消極的だったため、第一候補の獲得に失敗した。マテウス・フェルナンデスの争奪戦では、パフォーマンス連動ボーナスでトッテナム・ホットスパーに敗れ、今回も手ぶらに終わった。レアル・マドリードが売却を認めなかったため、ユナイテッドは代替候補を探し、現在はチェルシーからアンドレイ・サントスの獲得が濃厚だ。