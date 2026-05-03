マンチェスター・ユナイテッド対リヴァプール戦のキックオフ前、アレックス・ファーガソン氏が体調を崩し、オールド・トラッフォードから病院へ搬送された。

ファーガソン氏はホームもアウェイも問わず試合に姿を見せ、たいていは役員席に座っている。

2018年5月、彼は命にかかわる脳出血で緊急手術を受けたが、完全に回復した。今週末の出来事がこれと関連しているという兆候はない。