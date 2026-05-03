AFP
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マンチェスター・ユナイテッド対リヴァプール戦のキックオフ前、アレックス・ファーガソン氏が体調を崩し、オールド・トラッフォードから病院へ搬送された。
オールド・トラッフォードでの予防措置
『デイリー・メール』紙によると、ファーガソン氏は日曜日の試合開始1時間以上前に病院へ搬送された。突発的な事態だったが、これは健康状態を確保するための予防措置とみられ、まもなく自宅で療養に入る見込みだ。
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2018年に手術が必要
ファーガソン氏はホームもアウェイも問わず試合に姿を見せ、たいていは役員席に座っている。
2018年5月、彼は命にかかわる脳出血で緊急手術を受けたが、完全に回復した。今週末の出来事がこれと関連しているという兆候はない。
クラブの組織体制の変更
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドである彼は、ここ数年、個人的な試練に直面してきた。2023年には84歳で妻キャシー夫人を亡くし、57年間連れ添った彼女の死はクラブコミュニティに深い悲しみを広げた。
さらに、ジム・ラトクリフ卿率いるINEOSの参入後、経費削減で数百万ポンドのアンバサダー契約は終了したが、彼のチームへの忠誠は揺らがない。
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ラトクリフ、ファーガソンの状況について
ジム・ラトクリフ卿は、1年前に有給役職を終了させた決定について、当時アレックスと2人で交わしたプライベートな会話を明かした。ラトクリフ氏は「私はアレックスと部屋で2人きりで話し合った。そしてこう言った。『聞いてくれ、クラブの状況は君が思うほど順調じゃない。収入より支出が多く、このままではいずれ困難に陥る。 正直、年間200万ポンドの報酬を払い続ける余裕はない』と伝えた」と語った。