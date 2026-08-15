あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド対ミラン LIVE

マンチェスター・ユナイテッド 対 ACミラン
ACミラン
マンチェスター・ユナイテッド
クラブ親善試合

アモリム監督率いるチームが、セリエA開幕戦のトリノ戦を前に臨む最後の親善試合を、GOALとともにライブで追ってほしい。

親善試合

マンチェスター・ユナイテッド-ミラン 1-0

得点者：2分 マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）


ミランは夏の準備を進める中、もう1試合のビッグマッチとなる親善試合に臨む。8月15日の一戦では、16時45分キックオフでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。

パースでのダービーでインテルと引き分け、さらにインドネシアではチェルシーに0-3の大敗を喫した後、ルベン・アモリム率いるミランは、関係が悪いまま別れた古巣との対戦として、ポーランドのブレスラヴィアへ飛び、マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。

負傷離脱者と移籍市場の影響を依然として大きく受けているミランにとって、これが最後のテストとなる。セリエA開幕戦、8月23日（日）20時45分から行われるトリノ戦まであと7日だ。フォファナ、トモリ、オドグ、エンクンクは構想外となっており、監督判断でメンバー外。一方でガッビア、ヒメネス、レオン、プリシッチはさまざまな身体的問題により欠場している。


この移籍市場におけるセリエA最高額の補強であり、ミラン史上最高額補強でもあるゴンサロ・ラモスが、非公式戦で初めて先発出場している。





  • GOALとハイライト：

    25分 - ブルーノ・フェルナンデスが左サイドに入り込み、パスを受けて左足でシュートを放つも、枠を外れた。


    23分 - 再びシセ。左サイドで見事な仕掛けを見せ、ボックス内に侵入。シザーズのあとニアを狙ってシュートを放つも、力は弱かった。


    18分 - ACミランのまたしてもシュート。パス交換のあと、ボールがシセに渡るとダイレクトで合わせるが、クロスバーの上へ外れた。


    15分 - 再びACミラン。チュクウェゼの見事なドリブルのあと、ボックス内で混戦となり、ボールはロフタス＝チークへ。右足でのシュートは、ラメンスが足でセーブした。


    8分 - ACミランが応戦。パブロビッチの好プレーからヤシャリへつなぎ、中央のロフタス＝チークに落とす。ペナルティーエリア手前からのシュートは強烈だったが、正面だった。


    2分 - ユナイテッドがいきなり先制、マグワイア！ 左からのCK。イングランド人DFがムサを競り負かしてヘディングで合わせ、1-0を決めた。ACミランにとっては衝撃の立ち上がりだ。


    1分 - いきなりユナイテッドにチャンス。ドルグが左サイドを突破し、ボックス内に入って強烈なシュートを放つが、トッリアーニが好セーブでCKに逃れた。

    • 広告

  • 試合記録

    マンチェスター・ユナイテッド-ミラン 1-0

    得点者：2分 マグワイア（マ）


    マンチェスター・ユナイテッド（4-2-3-1）：ラメンス；マズラウィ、マグワイア、ヘブン、ショー；ティーレマンス、サントス；ディアロ、ブルーノ・フェルナンデス、ドルグ；クーニャ。監督 カリック。


    ミラン（3-4-2-1）：トッリアーニ；テラッチャーノ、デ・ウィンター、パブロビッチ；チュクウェゼ、ジャシャリ、ムサ、エストゥピニャン；ロフタス＝チーク、シセ；ラモス。監督 アモリム。


    警告：エストゥピニャン（ミ）

    退場：

    アシスト：


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
プレミアリーグ
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
セリエ A
トリノ crest
トリノ
TOR
ACミラン crest
ACミラン
MIL