親善試合

マンチェスター・ユナイテッド-ミラン 1-0

得点者：2分 マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）





ミランは夏の準備を進める中、もう1試合のビッグマッチとなる親善試合に臨む。8月15日の一戦では、16時45分キックオフでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。

パースでのダービーでインテルと引き分け、さらにインドネシアではチェルシーに0-3の大敗を喫した後、ルベン・アモリム率いるミランは、関係が悪いまま別れた古巣との対戦として、ポーランドのブレスラヴィアへ飛び、マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。

負傷離脱者と移籍市場の影響を依然として大きく受けているミランにとって、これが最後のテストとなる。セリエA開幕戦、8月23日（日）20時45分から行われるトリノ戦まであと7日だ。フォファナ、トモリ、オドグ、エンクンクは構想外となっており、監督判断でメンバー外。一方でガッビア、ヒメネス、レオン、プリシッチはさまざまな身体的問題により欠場している。





この移籍市場におけるセリエA最高額の補強であり、ミラン史上最高額補強でもあるゴンサロ・ラモスが、非公式戦で初めて先発出場している。















