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マンチェスター・ユナイテッド対ミラン、勝者と敗者：チュクウェゼとラモスが躍動、サプライズはシセ。テッラッチャーノは惨憺たる出来

マンチェスター・ユナイテッド 対 ACミラン
マンチェスター・ユナイテッド
ACミラン
クラブ親善試合

トリノとのセリエA開幕戦を前に、ACミランにとって最後の親善試合で評価を上げた選手と評価を下げた選手。

ミランにとって夏最後の親善試合となり、ここからはいよいよ本番に入る。ミランはポーランドのブロツワフでマンチェスター・ユナイテッドに4-2で勝利した。アモリムにとっては、つい最近まで身を置き、決して良い形では別れなかった過去と再会する形となり、重要なテストだった。負傷者と移籍市場の影響で戦力を大きく欠く中ではあったが、レッドデビルズ相手に、2026-27シーズンのセリエA開幕節で8月23日（日）にトリノと対戦するチームの姿が見え始める必要があった。好材料もあれば、そうでないものもあった。


以下、フェッラゴーストのテストマッチにおける合格組と不合格組を見ていく。


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    トップ

    ゴンサロ・ラモス：ミランで初先発を果たし、結果は最初のゴール。まさに本物のストライカーらしいヘディング弾に加え、チュクウェゼとロフタス＝チークへ見事な2アシストも記録した。その間にも味方への質の高い落としを見せ、足元の技術に優れたFWであることを示した。ナイジェリア人選手のゴールの場面では、それがはっきり表れている。自ら打つのではなく、10番らしいインテリジェンスでノールックのラストパスを送り、味方を生かした。朝を見ればその日が分かるというなら、今後の主役になるだろう。


    チュクウェゼ：ミランで最高の出来だった。試合を通してピッチに立ち続けた唯一の選手でもある。アモリムが彼を高く評価する理由はよく分かる。幅を使いながら相手守備を切り裂き、チッセとラモスへの決定的なクロスでもそれを証明した。攻撃面におけるミランの真のプラスアルファ、ユナイテッド守備陣を切り刻む切り札のように映る。難しい年月を経て、ついに彼の時が訪れたのかもしれない。役割もこれまでと異なり、3-4-2-1の右の4枚目として機能している。


    ヤシャリ： 球際で戦い、ボールを回収し、常にプレーの中心にいた。さらに1-1のゴールの場面では、マズラウィからボールを奪ってラモスにつなぎ、得点シーンに絡んだ。プレスのタイミングとやり方を管理する存在で、昨季とは別人のように見える。


    チッセ：前半は攻撃面でいい仕掛けを見せ、1対1を仕掛けようとする数少ない選手の一人だった。非常に強い個性もある。チュクウェゼのアシストによる2-2の場面では、自らその攻撃を始め、そして締めくくった。しっかりした代案もないまま、しかも完全レンタルで彼を手放すことを考えるのは理解しがたい。アモリムにとってうれしい驚きだ。


    トッリアーニ：今夏の圧巻ぶりは今回も続いた。ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスのPKを止めたうえ、ラッシュフォードに対する場面を含む2度の好セーブでチームに安心感を与えた。見事の一言だ。

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  • 期待外れ

    ムサ: コーナーキックからのヘディングでゴールにつながった場面では、いきなりマグワイアを見失った。なぜ彼がマーク役だったのかは疑問だ。抑えに回る試合で、最後までひらめきが足りなかった。


    エストゥピニャン: ボールの預けどころで苦しみ、カバーでもミス。早々にイエローカードを受け、マルチニアクにはその後レッドを免れた。彼のアストン・ヴィラへの移籍がなぜ止められたのか理解できない。一度も納得させる出来を見せておらず、今もなおそうだからだ。


    テッラッチャーノ: タイレマンスに与えられたPKにつながる、完全な愚行。もっとも、そのPK自体は存在しないものだった。ビルドアップでも大苦戦し、オウンゴール寸前の場面もあったうえ、最後はドルグに2-1の容易なゴールまでプレゼント。完全な惨事で、この試合のワーストだった。

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