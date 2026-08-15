ゴンサロ・ラモス：ミランで初先発を果たし、結果は最初のゴール。まさに本物のストライカーらしいヘディング弾に加え、チュクウェゼとロフタス＝チークへ見事な2アシストも記録した。その間にも味方への質の高い落としを見せ、足元の技術に優れたFWであることを示した。ナイジェリア人選手のゴールの場面では、それがはっきり表れている。自ら打つのではなく、10番らしいインテリジェンスでノールックのラストパスを送り、味方を生かした。朝を見ればその日が分かるというなら、今後の主役になるだろう。





チュクウェゼ：ミランで最高の出来だった。試合を通してピッチに立ち続けた唯一の選手でもある。アモリムが彼を高く評価する理由はよく分かる。幅を使いながら相手守備を切り裂き、チッセとラモスへの決定的なクロスでもそれを証明した。攻撃面におけるミランの真のプラスアルファ、ユナイテッド守備陣を切り刻む切り札のように映る。難しい年月を経て、ついに彼の時が訪れたのかもしれない。役割もこれまでと異なり、3-4-2-1の右の4枚目として機能している。





ヤシャリ： 球際で戦い、ボールを回収し、常にプレーの中心にいた。さらに1-1のゴールの場面では、マズラウィからボールを奪ってラモスにつなぎ、得点シーンに絡んだ。プレスのタイミングとやり方を管理する存在で、昨季とは別人のように見える。





チッセ：前半は攻撃面でいい仕掛けを見せ、1対1を仕掛けようとする数少ない選手の一人だった。非常に強い個性もある。チュクウェゼのアシストによる2-2の場面では、自らその攻撃を始め、そして締めくくった。しっかりした代案もないまま、しかも完全レンタルで彼を手放すことを考えるのは理解しがたい。アモリムにとってうれしい驚きだ。





トッリアーニ：今夏の圧巻ぶりは今回も続いた。ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスのPKを止めたうえ、ラッシュフォードに対する場面を含む2度の好セーブでチームに安心感を与えた。見事の一言だ。