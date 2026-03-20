セネ・ラメンス（7/10）：

ラヤンのシュートを素晴らしいセーブで防ぎ、アレックス・スコットのシュートがバーに当たった後も、できる限りの対応を見せた。いつものように、空中戦の脅威にもうまく対処した。

ディオゴ・ダロット（6/10）：

攻撃面でいくつかの好プレーを見せたが、2度のミスがあった。1つは枠を外れたシュート、もう1つは危険なボールロストだった。

ハリー・マグワイア（5/10）：

前半にエヴァニウソンを押し倒してPKを献上しかねないプレーを見せ、結局その同じ反則で罰せられた。イングランド代表復帰戦としては理想的な形ではなかった。

レニー・ヨロ（7/10）：

トゥルフェールに華麗に抜き去られた場面を除けば、試合を通してかなり堅実なプレーを見せた。

ルーク・ショー（6/10）：

ラヤンに攻め込まれ、何度か後手に回らされる場面があった。