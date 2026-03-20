GOALがバイタリティ・スタジアムでのマンチェスター・ユナイテッドの選手たちを評価する。
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【選手採点：マンチェスター・ユナイテッド】マグワイアに苦難…ボーンマスとドロー
- Getty Images Sport
GK＆DF
セネ・ラメンス（7/10）：
ラヤンのシュートを素晴らしいセーブで防ぎ、アレックス・スコットのシュートがバーに当たった後も、できる限りの対応を見せた。いつものように、空中戦の脅威にもうまく対処した。
ディオゴ・ダロット（6/10）：
攻撃面でいくつかの好プレーを見せたが、2度のミスがあった。1つは枠を外れたシュート、もう1つは危険なボールロストだった。
ハリー・マグワイア（5/10）：
前半にエヴァニウソンを押し倒してPKを献上しかねないプレーを見せ、結局その同じ反則で罰せられた。イングランド代表復帰戦としては理想的な形ではなかった。
レニー・ヨロ（7/10）：
トゥルフェールに華麗に抜き去られた場面を除けば、試合を通してかなり堅実なプレーを見せた。
ルーク・ショー（6/10）：
ラヤンに攻め込まれ、何度か後手に回らされる場面があった。
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MF
コビー・メイヌー（6/10）：
彼の巧みな動きが、ユナイテッドがボーンマスの守備の隙を見つける助けとなった。
カゼミーロ（6/10）：
前半にマーカス・タベルニエを引き倒してイエローカードを受けたことが影響し、いつもの自信や力強さを見せることはできなかった。
ブルーノ・フェルナンデス（7/10）：
最高の破壊力とはいかなかったが、2得点の両方に絡み、チームが常にインスピレーションを求めていた存在だった。
- AFP
FW
アマド・ディアロ（7/10）：
いくつかの見どころのあるプレーを見せ、マンチェスター・ユナイテッドで最も脅威となる攻撃手だったが、クーニャからのパスを受けた際に集中力を欠いてしまい、悔しい結果となった。
ブライアン・エンベウモ（6/10）：
良い動きを見せたが、それを決定的なチャンスにつなげることができなかった。シェシュコと交代した。
マテウス・クーニャ（7/10）：
開始早々から左サイドでボーンマスに脅威を与え、その巧みなプレーが最終的に実を結び、PKを獲得した。82分、マグワイアの退場を受けて交代した。
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サブ＆監督
ベンジャミン・シェシュコ（5/10）：
今回はスーパーサブとしての活躍はなかった。
エイデン・ヘブン（評価なし）：
ベン・ドークの終盤のシュートをヘディングでクリアした。
マヌエル・ウガルテ（評価なし）：
カゼミーロと交代し、勝ち点1を守るために終盤に活力を注入した。
メイソン・マウント（評価なし）：
怪我からの復帰を記念する、試合終了間際の短い出場。
マイケル・キャリック（6/10）：
前半は好調な展開を演出したが、リードを許したことについては責められない。ヘイヴンを投入し、勝ち点1を守るためにすべきことを果たした。