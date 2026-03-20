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Richard Martin

翻訳者：

【選手採点：マンチェスター・ユナイテッド】マグワイアに苦難…ボーンマスとドロー

ハリー・マグワイアは、マンチェスター・ユナイテッドがボーンマスと2-2で引き分けた残念な試合で退場処分を受け、イングランド代表復帰を望まぬ形で飾ることとなった。レッドデビルズは後半、ブルーノ・フェルナンデスのPKとジェームズ・ヒルのオウンゴールで2度リードを奪った。しかし、そのたびに追いつかれてしまい、チェリーズによる最初の同点ゴールについては抗議する理由もあった。

GOALがバイタリティ・スタジアムでのマンチェスター・ユナイテッドの選手たちを評価する。

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    セネ・ラメンス（7/10）：

    ラヤンのシュートを素晴らしいセーブで防ぎ、アレックス・スコットのシュートがバーに当たった後も、できる限りの対応を見せた。いつものように、空中戦の脅威にもうまく対処した。

    ディオゴ・ダロット（6/10）：

    攻撃面でいくつかの好プレーを見せたが、2度のミスがあった。1つは枠を外れたシュート、もう1つは危険なボールロストだった。

    ハリー・マグワイア（5/10）：

    前半にエヴァニウソンを押し倒してPKを献上しかねないプレーを見せ、結局その同じ反則で罰せられた。イングランド代表復帰戦としては理想的な形ではなかった。

    レニー・ヨロ（7/10）：

    トゥルフェールに華麗に抜き去られた場面を除けば、試合を通してかなり堅実なプレーを見せた。

    ルーク・ショー（6/10）：

    ラヤンに攻め込まれ、何度か後手に回らされる場面があった。

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    MF

    コビー・メイヌー（6/10）：

    彼の巧みな動きが、ユナイテッドがボーンマスの守備の隙を見つける助けとなった。

    カゼミーロ（6/10）：

    前半にマーカス・タベルニエを引き倒してイエローカードを受けたことが影響し、いつもの自信や力強さを見せることはできなかった。

    ブルーノ・フェルナンデス（7/10）：

    最高の破壊力とはいかなかったが、2得点の両方に絡み、チームが常にインスピレーションを求めていた存在だった。

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN UTDAFP

    FW

    アマド・ディアロ（7/10）：

    いくつかの見どころのあるプレーを見せ、マンチェスター・ユナイテッドで最も脅威となる攻撃手だったが、クーニャからのパスを受けた際に集中力を欠いてしまい、悔しい結果となった。

    ブライアン・エンベウモ（6/10）：

    良い動きを見せたが、それを決定的なチャンスにつなげることができなかった。シェシュコと交代した。

    マテウス・クーニャ（7/10）：

    開始早々から左サイドでボーンマスに脅威を与え、その巧みなプレーが最終的に実を結び、PKを獲得した。82分、マグワイアの退場を受けて交代した。

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブ＆監督

    ベンジャミン・シェシュコ（5/10）：

    今回はスーパーサブとしての活躍はなかった。

    エイデン・ヘブン（評価なし）：

    ベン・ドークの終盤のシュートをヘディングでクリアした。

    マヌエル・ウガルテ（評価なし）：

    カゼミーロと交代し、勝ち点1を守るために終盤に活力を注入した。

    メイソン・マウント（評価なし）：

    怪我からの復帰を記念する、試合終了間際の短い出場。

    マイケル・キャリック（6/10）：

    前半は好調な展開を演出したが、リードを許したことについては責められない。ヘイヴンを投入し、勝ち点1を守るためにすべきことを果たした。