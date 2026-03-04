ニューカッスルは好調なスタートを切り、キアラン・トリッピアのクロスがポストをかすめた後、アンソニー・エランガとハービー・バーンズがわずかに枠を外した。しかしアウェイチームも徐々に流れをつかみ、コビー・マイヌーとマテウス・クーニャが相次いでアーロン・ラムズデールにセーブを強いる一方、ブライアン・ムベウモは空いたゴールを大きく外した。

前半終了間際に試合は激化した。ジェイコブ・ラムジーが2度目の警告（ペナルティエリア内でのシミュレーション行為）で退場処分となったのだ。それでもニューカッスルが先制。ブルーノ・フェルナンデスがペナルティエリア内でゴードンにファウルを犯し、イングランド代表のウインガーが自ら立ち上がってPKを決めた。しかしカゼミーロがフェルナンデスのフリーキックからのクロスをヘディングで合わせ、同点に追いついた。

数的優位にもかかわらず、キャリック率いるチームは後半開始直後に決定的なチャンスをほとんど作れず、コーナーキックからボレーを放ったゴードンがニューカッスルを再びリードさせそうになった。ユナイテッドは最終的に支配し始めたが、ラムズデールを突破する術を見出せず、レニー・ヨロとジョシュア・ジルクゼのシュートを見事にセーブされた。その後、オスラが右サイドから切り込み、センネ・ラメンスの脇をすり抜ける劇的なシュートを決めた。

GOALがセント・ジェームズ・パークでの選手評価を発表...