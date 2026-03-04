Goal.com
マンチェスター・ユナイテッド対ニューカッスル戦選手評価：コビー・マイヌーとブライアン・ムベウモが最悪の失敗者、マイケル・キャリックの無敗記録が10人となったマグパイズに惨敗で途絶える

マンチェスター・ユナイテッドは水曜日、10人となったニューカッスルに1-2で敗れ、マイケル・キャリック監督就任後初の黒星を喫した。後半を通じて数的優位にあったにもかかわらず、カゼミーロがアンソニー・ゴードンのPKによる先制点を同点に追いついた後、レッドデビルズはその優位を活かせず、終了間際にウィル・オスラが放った見事なシュートでカササギ軍団に逆転を許した。

ニューカッスルは好調なスタートを切り、キアラン・トリッピアのクロスがポストをかすめた後、アンソニー・エランガとハービー・バーンズがわずかに枠を外した。しかしアウェイチームも徐々に流れをつかみ、コビー・マイヌーとマテウス・クーニャが相次いでアーロン・ラムズデールにセーブを強いる一方、ブライアン・ムベウモは空いたゴールを大きく外した。

前半終了間際に試合は激化した。ジェイコブ・ラムジーが2度目の警告（ペナルティエリア内でのシミュレーション行為）で退場処分となったのだ。それでもニューカッスルが先制。ブルーノ・フェルナンデスがペナルティエリア内でゴードンにファウルを犯し、イングランド代表のウインガーが自ら立ち上がってPKを決めた。しかしカゼミーロがフェルナンデスのフリーキックからのクロスをヘディングで合わせ、同点に追いついた。

数的優位にもかかわらず、キャリック率いるチームは後半開始直後に決定的なチャンスをほとんど作れず、コーナーキックからボレーを放ったゴードンがニューカッスルを再びリードさせそうになった。ユナイテッドは最終的に支配し始めたが、ラムズデールを突破する術を見出せず、レニー・ヨロとジョシュア・ジルクゼのシュートを見事にセーブされた。その後、オスラが右サイドから切り込み、センネ・ラメンスの脇をすり抜ける劇的なシュートを決めた。

GOALがセント・ジェームズ・パークでの選手評価を発表...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    センネ・ラメンス（7/10）：

    セーブを迫られる場面はほとんどなかったが、ペナルティエリアを完璧に支配し、再び優れたハンドリングを見せた。

    ヌサイール・マズラウィ（6/10）：

    珍しい先発起用となったが、守備では頼りになる存在だった。攻撃参加は少なかったものの。

    レニー・ヨロ（6/10）：

    序盤に何度かポジションを外れたが、手強いフォワード陣に対しては落ち着いて対応。後半にラムズデールに阻まれたのは不運だった。

    ハリー・マグワイア（6/10）：

    空中戦で多くのボールを制し、相手攻撃陣のスピードに翻弄されることも稀だった。決勝点となったオスラへのマークを怠った点は否めないが、厳しすぎる評価かもしれない。

    ルーク・ショー (6/10):

    バーンから顔面に肘打ちを受けるも、積極的に動き回った。60分で交代。

    中盤

    カゼミーロ（6/10）：

    評価は分かれる夜だった。ボール保持時には卓越した技術を見せたが、ニューカッスルのミッドフィールドの執拗なプレッシャーに次第に苦しみ始めた。同点弾となる見事なヘディングは素晴らしかったが、出場時間は1時間に留まった。

    コビー・マイヌー（4/10）：

    身体的な面で明らかに苦戦し、前半は何度もボールを奪われた。10人となった相手に対しては時間的余裕が生まれたものの、ベストの状態からは程遠かった。

    ブルーノ・フェルナンデス（6/10）：

    愚かなファウルでPKを献上したが、同点弾のアシストで即座に挽回。さらに幾度かペナルティエリアへ鋭いボールを供給したが、勝利に必要な決定的なプレーは生み出せなかった。

    攻撃

    ブライアン・ムベウモ (3/10):

    全く精彩を欠いていた。前半にゴールが空いているのにシュートを大きく外すなど、彼のこの日のプレーを象徴する場面だった。

    ベンジャミン・セスコ（5/10）：

    連携プレーで巧みなタッチを見せたが、最近の好調な得点記録を継続できるような決定的なシュートチャンスを全く掴めなかった。

    マテウス・クーニャ（5/10）：

    いくつかの良い場面はあったが、最終ラインでの質が欠けていた。

    サブスクリプションとマネージャー

    マヌエル・ウガルテ (6/10):

    カゼミーロと交代出場後、ヘディングでバーを越えるシュートを放ち、中盤での激しい身体接触にも果敢に挑んだ。

    ディオゴ・ダロット（5/10）：

    最も目立ったのは不必要なフリーキックを献上した場面だった。

    アマド・ディアロ（5/10）：

    終盤15分間出場したが、ユナイテッドが必要とした起爆剤を提供できなかった。

    ジョシュア・ジルクゼ（6/10）：

    ムベウモと交代で出場し、活発な動きを見せた。終盤にラムズデールに好セーブを強いる場面も。

    タイレル・マラシア（評価なし）：

    モロッコ人選手マズラウイーが負傷したため、終盤に交代出場。

    マイケル・キャリック（5/10）：

    最近の成績を考えればチーム編成に非はないが、後半を通して数的優位にあったにもかかわらず、攻撃的な交代を遅らせすぎた。

