マンチェスター・ユナイテッドにとっては、代表ウィーク中に同じ街のもう一つのクラブの出来事へ新聞の見出しが集中し、1989-90シーズン以降、リーグ戦最初の5試合を終えた時点では並んで最悪となる今季のスタートが目立たずに済んだことは好都合だったはずだ。リーグ戦での2敗はいずれもオールド・トラッフォードで喫したもので、ユナイテッドはキャリック体制でそれ以前の11試合のうち10試合に勝っていた。それだけに今回は、2024年12月以来初めてホーム3連敗を喫する危険がある。一方、2026年のトッテナムは、プレミアリーグに継続して所属しているどのチームよりも少ない勝ち点（18）しか積み上げておらず、クラブ史上4度目となるリーグ開幕6試合未勝利でシーズンをスタートする可能性がある。プレミアリーグ史上、ユナイテッド相手のアウェー初戦2試合を連勝した5人目の監督になることを目指すロベルト・デ・ゼルビにとって、少なくとも直近のトッテナムのリーグ戦4勝のうち3勝がアウェーで挙げたものだというデータは支えになるかもしれないが、慰めとしてはささやかなものだ。