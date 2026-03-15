前半を見る限り、これがプレミアリーグ3位と4位のチーム同士の対戦だとは到底思えなかった。精彩を欠き、膠着した展開で、枠内シュートはわずか1本――エミ・マルティネスがセーブしたアマド・ディアロのヘディングシュートだけだった。

後半に入るとユナイテッドは活気づき、コーナーキックからの鋭いパスを受けてシュートを放ったブライアン・ムベウモの攻撃を、マルティネスが再び好セーブで防いだ。そのプレーから得たコーナーキックで、ユナイテッドは先制点を奪った。フェルナンデスの蹴り込んだボールにカゼミーロが合わせ、今季7得点目となるゴールを決めた。これは彼のキャリア最多得点記録である。

フェルナンデスは今季15本目のアシストを記録し、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ1シーズン最多アシスト記録であるデビッド・ベッカムの記録に並んだ。しかし、ユナイテッドはその後、数度の油断した守備からすぐに追いつかれてしまった。2025年1月以来のリーグ戦先発出場となったバークリーが、その混乱に乗じて64分に同点ゴールを決めたのだ。

しかし、ユナイテッドの反撃はすぐさま訪れた。もちろん、6試合ぶりのゴールを決めたクニャをフリーにしたのはフェルナンデスであり、レッドデビルズは再びリードを奪った。その後、セスコが貴重な勝利を決定的なものとし、ユナイテッドは順位表の5位（チャンピオンズリーグ最終出場枠）との差を6ポイントに広げた。

GOALがオールド・トラッフォードのユナイテッド選手たちを評価する...