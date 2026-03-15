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Fernandes Casemiro Sesko Man Utd GFX (2)Getty/GOAL
Richard Martin

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド対アストン・ヴィラ戦：アシスト王ブルーノ・フェルナンデスがまたも活躍！キャプテンが相手陣営を翻弄し続け、レッドデビルズは重要な勝利でトップ4の座を固めた

ブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドを率いてアストン・ヴィラに3-1で勝利し、チャンピオンズリーグ復帰へ大きく前進させるという歴史的な活躍を見せた。レッドデビルズの主将は今季15回目と16回目のアシストを記録し、ユナイテッドは上位4位争いのライバルであるヴィラを下して3位の座を固め、ウナイ・エメリ監督率いるチームとの勝ち点差を3に広げた。

前半を見る限り、これがプレミアリーグ3位と4位のチーム同士の対戦だとは到底思えなかった。精彩を欠き、膠着した展開で、枠内シュートはわずか1本――エミ・マルティネスがセーブしたアマド・ディアロのヘディングシュートだけだった。 

後半に入るとユナイテッドは活気づき、コーナーキックからの鋭いパスを受けてシュートを放ったブライアン・ムベウモの攻撃を、マルティネスが再び好セーブで防いだ。そのプレーから得たコーナーキックで、ユナイテッドは先制点を奪った。フェルナンデスの蹴り込んだボールにカゼミーロが合わせ、今季7得点目となるゴールを決めた。これは彼のキャリア最多得点記録である。

フェルナンデスは今季15本目のアシストを記録し、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ1シーズン最多アシスト記録であるデビッド・ベッカムの記録に並んだ。しかし、ユナイテッドはその後、数度の油断した守備からすぐに追いつかれてしまった。2025年1月以来のリーグ戦先発出場となったバークリーが、その混乱に乗じて64分に同点ゴールを決めたのだ。

しかし、ユナイテッドの反撃はすぐさま訪れた。もちろん、6試合ぶりのゴールを決めたクニャをフリーにしたのはフェルナンデスであり、レッドデビルズは再びリードを奪った。その後、セスコが貴重な勝利を決定的なものとし、ユナイテッドは順位表の5位（チャンピオンズリーグ最終出場枠）との差を6ポイントに広げた。

GOALがオールド・トラッフォードのユナイテッド選手たちを評価する...

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    ゴールキーパーとディフェンス

    センネ・ランメンス（6/10）：

    ほとんどは傍観者だった。60分過ぎにアマドゥ・オナナのシュートを弾き、初セーブを記録した。バークリーの同点ゴールは視界が遮られていた。

    ディオゴ・ダロット（5/10）：

    全体的に物足りないプレーだった。フェルナンデスのチップパスを受けたシュートはZ列のスタンドへ外れ、カゼミーロからの素晴らしいパスをヘディングでバーの上に外した。

    ハリー・マグワイア（7/10）：

    試合を通じて優れた先読みを見せ、スコアレス状態の時点でオリ・ワトキンスとのスプリント勝負に勝った。

    レニー・ヨロ（7/10）：

    前半にワトキンスに対して見事なスライディングタックルを決め、後半は守備の底堅さを発揮した。

    ルーク・ショー（7/10）：

    前半のベストプレイヤー。危険なパスを何度もカットし、決定的な場面でワトキンスをタックルで止め、果敢に前線へ攻め上がった。

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  • 中盤

    コビー・マイヌー（6/10）：

    前半はいくつかの良いパスとドリブルを見せたが、最も重要なプレーはエミ・ブエンディアへのタックルで、これにより危険なチャンスを未然に防いだ。

    カゼミーロ（8/10）：

    彼らしい粘り強いプレーを見せ、攻撃的な姿勢、得点への脅威、そして絶妙なパスセンスを披露した。ファンが「あと1年」とチャントを唱えたのも無理はない。 

    ブルーノ・フェルナンデス（9/10）：

    圧倒的で決定的な最高のプレーを見せた。ユナイテッドのチャンスはすべて彼を経由しており、当然ながら最初の2得点は彼のパスから生まれた。決定的なコーナーキックにつながったムベウモのシュートも同様だ。そして今や、彼はリーグ戦での最多アシスト記録においてクラブのアイコンであるベッカムを抜いた。プレミアリーグの記録保持者であるティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネに並ぶまで、あと4アシストとなっている。

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    アマド・ディアロ（5/10）：

    2度のチャンスがあったものの、全体的には物足りなかった。自陣での自信過剰なドリブルが原因で、2度もピンチを招いた。

    ブライアン・ムベウモ（6/10）：

    前半は精彩を欠いたが、最初の枠内シュートが重要なコーナーキックを誘発し、交代時にはファンから称賛を浴び、その貢献が記憶に残った。

    マテウス・クーニャ（7/10）：

    前半は左サイドから鋭い突破でヴィラを苦しめ、見事なゴールを決めてユナイテッドを勝利への軌道に戻した。

  • サブメンバーとマネージャー

    ベンジャミン・セスコ（7/10）：

    2026年シーズン8得点目、途中出場で決めた5得点目を挙げ、スーパーサブとしての地位を確固たるものにした。後半に見せたあの酷いシュートについては、触れないに越したことはない。

    マヌエル・ウガルテ（評価なし）：

    91分にカゼミーロと交代で出場した。

    マイケル・キャリック（7/10）：

    精彩を欠いた前半を終えても忍耐強く戦い、チームが勝利を収めると信じていた。90分前に実施した唯一の交代がゴールを生み出した。オールド・トラッフォードでの6戦全勝だ。

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