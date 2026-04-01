マンチェスター・ユナイテッド女子対バイエルン・ミュンヘン戦：セットプレーに翻弄された勇敢なレッドデビルズ、マーク・スキナー監督の守備的戦術が裏目に出てチャンピオンズリーグ敗退

前半終了まではすべて計画通りに進んでいた。ユナイテッドは序盤から精力的に攻撃を仕掛け、バイエルンに様々な問題を引き起こしており、週末のマンチェスター・シティとの女子スーパーリーグ戦で開始20分以内に0-2とリードを許した時の姿とはまるで別人のようだった。 序盤のシュートをエナ・マフムトヴィッチに好セーブされた後、マラードがユナイテッドにそのプレッシャーに見合ったリードをもたらした。ジェイデ・リヴィエールからのシンプルなスルーパスを受けた後、ゴールキーパーのミスを突いて得点し、2試合合計スコアを同点に追いついた。

そこから、ユナイテッドは再び得点する可能性が高いように見えた。マラルドは先制点を決めた直後にもマフムトヴィッチに好セーブを強いたほか、ヴァネッサ・ジレスは、最終ラインへ果敢に切り込んだフリドリーナ・ロルフォのシュートをブロックせざるを得なかった。

しかし、後半にピッチに戻ったレッドデビルズは、まるで別人のようなチームに見えた。はるかに守備的な布陣を敷き、バイエルンが総攻撃を仕掛けてくる中でも選手たちは背筋を伸ばして立ち向かったが、カウンター攻撃の隙が全くない状況では、バイエルンのゴールは避けられないものと思われた。 ファロン・タリス＝ジョイスがペルニール・ハーダーのシュートを好セーブで防ぎ、マヤ・ル・ティシエとミリー・ターナーもそれぞれ好ブロックを見せたが、波状攻撃は止むことなく続き、結局、アウェイチームには耐えきれないものとなった。

バイエルンがユナイテッドのペナルティエリアに放り込んだコーナーキックの数、それらが引き起こした脅威、そして今シーズンのWSLでレッドデビルズ以上にヘディングによる失点を許しているチームがないという事実を考えると、バイエルンの同点ゴールがまさにそのような状況から生まれたのも不思議ではなかった。グロディス・ヴィゴスドッティルが飛び上がり、ヘディングでシュートを放つと、トゥリス＝ジョイスは大きく手を伸ばして触れたものの、防ぐことはできなかった。 ユナイテッドが息をつく間もなく、スコアは2-1となった。ゴールライン上でマラードが放った見事なヘディングクリアも、リバウンドをリンダ・ダルマンが強烈なシュートでネット上部に叩き込んだことで、無意味なものとなってしまった。

ユナイテッドにとっては素晴らしい戦いぶりだった。予選を突破して初めて本大会に出場し、準々決勝まで進出したことは、女子サッカー界においてまだ歴史の浅いチームにとっては、決して不甲斐ない結果ではない。 しかし、第2戦で先制点を挙げ、前半は好調なプレーを見せていただけに、後半は残念なほど守備的な展開となり、レッドデビルズにとって「逃した好機」だったと感じずにはいられない。

GOALがアリアンツ・アレーナでのユナイテッドの選手たちを評価する...