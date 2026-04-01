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Tullis-Joyce Le Tissier Man Utd Bayern GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド女子対バイエルン・ミュンヘン戦：セットプレーに翻弄された勇敢なレッドデビルズ、マーク・スキナー監督の守備的戦術が裏目に出てチャンピオンズリーグ敗退

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バイエルン・ミュンヘン 対 マンチェスター・ユナイテッド

水曜日、マンチェスター・ユナイテッド女子チームのチャンピオンズリーグの戦いは劇的な幕切れを迎えた。バイエルン・ミュンヘンが終盤に逆転劇を演じ、この試合を2-1、2戦合計5-3で制した。 マーク・スキナー監督率いるチームはドイツでの試合を好スタートを切り、メルヴィーン・マラールのゴールで早い段階で先制した。しかし、後半に守備的な戦術を採ったことが大きな代償となり、ユナイテッドは終盤に2失点を喫して敗れた。これにより、ドイツ王者は準決勝に進出し、おそらくバルセロナと対戦することになるだろう。

前半終了まではすべて計画通りに進んでいた。ユナイテッドは序盤から精力的に攻撃を仕掛け、バイエルンに様々な問題を引き起こしており、週末のマンチェスター・シティとの女子スーパーリーグ戦で開始20分以内に0-2とリードを許した時の姿とはまるで別人のようだった。 序盤のシュートをエナ・マフムトヴィッチに好セーブされた後、マラードがユナイテッドにそのプレッシャーに見合ったリードをもたらした。ジェイデ・リヴィエールからのシンプルなスルーパスを受けた後、ゴールキーパーのミスを突いて得点し、2試合合計スコアを同点に追いついた。

そこから、ユナイテッドは再び得点する可能性が高いように見えた。マラルドは先制点を決めた直後にもマフムトヴィッチに好セーブを強いたほか、ヴァネッサ・ジレスは、最終ラインへ果敢に切り込んだフリドリーナ・ロルフォのシュートをブロックせざるを得なかった。

しかし、後半にピッチに戻ったレッドデビルズは、まるで別人のようなチームに見えた。はるかに守備的な布陣を敷き、バイエルンが総攻撃を仕掛けてくる中でも選手たちは背筋を伸ばして立ち向かったが、カウンター攻撃の隙が全くない状況では、バイエルンのゴールは避けられないものと思われた。 ファロン・タリス＝ジョイスがペルニール・ハーダーのシュートを好セーブで防ぎ、マヤ・ル・ティシエとミリー・ターナーもそれぞれ好ブロックを見せたが、波状攻撃は止むことなく続き、結局、アウェイチームには耐えきれないものとなった。

バイエルンがユナイテッドのペナルティエリアに放り込んだコーナーキックの数、それらが引き起こした脅威、そして今シーズンのWSLでレッドデビルズ以上にヘディングによる失点を許しているチームがないという事実を考えると、バイエルンの同点ゴールがまさにそのような状況から生まれたのも不思議ではなかった。グロディス・ヴィゴスドッティルが飛び上がり、ヘディングでシュートを放つと、トゥリス＝ジョイスは大きく手を伸ばして触れたものの、防ぐことはできなかった。 ユナイテッドが息をつく間もなく、スコアは2-1となった。ゴールライン上でマラードが放った見事なヘディングクリアも、リバウンドをリンダ・ダルマンが強烈なシュートでネット上部に叩き込んだことで、無意味なものとなってしまった。

ユナイテッドにとっては素晴らしい戦いぶりだった。予選を突破して初めて本大会に出場し、準々決勝まで進出したことは、女子サッカー界においてまだ歴史の浅いチームにとっては、決して不甲斐ない結果ではない。 しかし、第2戦で先制点を挙げ、前半は好調なプレーを見せていただけに、後半は残念なほど守備的な展開となり、レッドデビルズにとって「逃した好機」だったと感じずにはいられない。

GOALがアリアンツ・アレーナでのユナイテッドの選手たちを評価する...

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ファロン・タリス＝ジョイス（5/10）：

    後半早々にハーダーのシュートを素晴らしいセーブで防いだが、クロスへの対応は不安定で、バイエルンの同点弾は防ぐべきだった。

    ジェイド・リヴィエール（7/10）：

    数多くの1対1を制し、できる限り粘り強く守り抜いた守備陣の一員だった。また、マラールがゴールを決めた際のパスも供給した。

    マヤ・ル・ティシエ（7/10）：

    週末の試合でカディジャ・ショーに翻弄されたが、今回はハーダーへの対応が格段に良かった。 

    ミリー・ターナー（7/10）：

    今シーズンは時折、本来の圧倒的なプレーを見せられなかったが、この試合では好調なパフォーマンスを見せ、本来の力に近づいた。

    ハンナ・ルンドクヴィスト（6/10）：

    時折簡単に抜かれる場面もあったが、全体としては堅固な守備に貢献した。

    • 広告
  • Julia Zigiotti Olme Franziska Kett Man Utd Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    中盤

    ジュリア・ジギオッティ・オルメ（5/10）：

    一長一短の夜だった。試合の大部分では素晴らしいエネルギーと状況判断を見せ、効果的なプレーを見せたが、一方でボール保持時にはかなり緩い場面もあった。

    宮沢日向（5/10）：

    前半はボールさばきが良かったが、後半はボールに触れる機会が少なかった。ダルマンのゴールシーンでは、ペナルティエリア内での反応がもう少し良ければよかった。

    シミ・アウォジョ（6/10）：

    ボールに触れる機会は多くなかったが、ボールを持った時は積極的なプレーを見せた。中盤での粘り強い戦いぶりも光った。

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-BAYERN MUNICH-MAN UTDAFP

    攻撃

    ジェス・パーク（5/10）：

    特に後半は、ボールに触れる機会がほとんどなく苦戦した。ただし、守備面ではしっかりと役割を果たした。

    メルヴァン・マラール（7/10）：

    前半は絶えず脅威となり、バイエルンに多くの問題を引き起こした。コーナーキックの守備も堅実だった。

    フリドリーナ・ロルフォ（5/10）：

    パークよりは目立ったプレーがいくつかあったが、チームメイト同様、全体的に試合に絡むのに苦労していた。

  • FC Bayern München v Manchester United FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    リサ・ナールスンド（6/10）：

    途中出場して間もなく、ペナルティエリア内でハーダーに対して強烈なタックルを見せた。しかし、ユナイテッドが追い詰められる中、ボールに関与するのは難しかった。

    ギャビー・ジョージ（評価なし）：

    試合終了5分前に投入された。

    レア・シュラー（出場なし）：

    こちらも終盤の途中出場。

    マーク・スキナー（4/10）：

    前半はチームを巧みに組み立てていたが、なぜ後半はこれほど劇的に変わってしまったのか？ベンチには有効な選択肢が少なかったとはいえ、少なくともシュラーを投入するためには、もっと積極的に動くべきだった。

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