マンチェスター・ユナイテッド女子対チェルシー戦の選手評価：リーグカップ決勝での敗北、ドミニク・ヤンセンの致命的なミスがレッドデビルズに痛手をもたらす

エリザベス・ターランドは開始2分以内に先制点のチャンスを掴み、25ヤードからのシュートでハンナ・ハンプトンにセーブを強いたが、ユナイテッドは自陣ペナルティエリア付近でのスローインをミスしてボールを奪われた後、ヤンセンからジェームズにボールを奪われ、先制点を許してしまった。イングランド代表のジェームズはそのままペナルティエリア内にドリブルで切り込み、ファロン・タリス＝ジョイスの逆を突くシュートを決めた。

ユナイテッドは反撃に出た。テルランドが再び脅威となり、まずはエリアの端からシュートを枠外に外し、続いて角度のあるシュートでクロスバーを叩いた。しかし、反対側ではマヤ・ル・ティシエが警戒を怠らなかった。アメリカのフォワード、アリッサ・トンプソンがゴールに向かって抜け出した際、彼女は慌てて戻り、シュートを阻止した。

前半終了間際、メルヴィーン・マラードの素晴らしい突破とクロスからエレン・ワンガーハイムが至近距離からシュートを放ったが、ボールは枠を外れ、ユナイテッドの最大の好機を逃した。一方、後半開始直後にはリサ・ナールスンドがハンプトンの掌を叩くシュートを放った。

しかし、チェルシーは徐々に試合の流れをつかみ、ビーバー＝ジョーンズがハンナ・ルンドクヴィストをかわして至近距離からタリス＝ジョイスを破り、今シーズン初のタイトルを手にした。

GOALがアシュトン・ゲートでのユナイテッドの選手たちを評価する...