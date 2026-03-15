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Janssen Malard Terland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド女子対チェルシー戦の選手評価：リーグカップ決勝での敗北、ドミニク・ヤンセンの致命的なミスがレッドデビルズに痛手をもたらす

マンチェスター・ユナイテッドは日曜日の女子リーグカップ決勝で、ドミニク・ヤンセンの致命的なミスがローレン・ジェームズに先制点を献上したことで、チェルシーに0-2で敗れ、優勝を逃した。マーク・スキナー監督率いるチームは、ブリストルでの試合を通じて90分間、試合を支配していたが、後半に途中出場のアギー・ビーバー＝ジョーンズに追加点を許し、逆転への望みは絶たれた。

エリザベス・ターランドは開始2分以内に先制点のチャンスを掴み、25ヤードからのシュートでハンナ・ハンプトンにセーブを強いたが、ユナイテッドは自陣ペナルティエリア付近でのスローインをミスしてボールを奪われた後、ヤンセンからジェームズにボールを奪われ、先制点を許してしまった。イングランド代表のジェームズはそのままペナルティエリア内にドリブルで切り込み、ファロン・タリス＝ジョイスの逆を突くシュートを決めた。

ユナイテッドは反撃に出た。テルランドが再び脅威となり、まずはエリアの端からシュートを枠外に外し、続いて角度のあるシュートでクロスバーを叩いた。しかし、反対側ではマヤ・ル・ティシエが警戒を怠らなかった。アメリカのフォワード、アリッサ・トンプソンがゴールに向かって抜け出した際、彼女は慌てて戻り、シュートを阻止した。

前半終了間際、メルヴィーン・マラードの素晴らしい突破とクロスからエレン・ワンガーハイムが至近距離からシュートを放ったが、ボールは枠を外れ、ユナイテッドの最大の好機を逃した。一方、後半開始直後にはリサ・ナールスンドがハンプトンの掌を叩くシュートを放った。

しかし、チェルシーは徐々に試合の流れをつかみ、ビーバー＝ジョーンズがハンナ・ルンドクヴィストをかわして至近距離からタリス＝ジョイスを破り、今シーズン初のタイトルを手にした。

GOALがアシュトン・ゲートでのユナイテッドの選手たちを評価する...

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    ゴールキーパーとディフェンス

    ファロン・タリス＝ジョイス（5/10）：

    先制点については、ジェームズのシュートがニアポストを破るのを防げなかった。試合を決定づけたビーバー＝ジョーンズのゴールについては、どうすることもできなかった。

    ジェイド・リヴィエール（7/10）：

    チェルシーの左サイドでトンプソンとボルチモアという2人の脅威に対して見事な守備を見せ、攻撃面でも貢献した。

    マヤ・ル・ティシエ（7/10）：

    前半終盤、トンプソンへの見事なタックルでユナイテッドを試合に留めた。ディフェンスの要として引き続き印象的なプレーを見せている。

    ドミニク・ヤンセン（3/10）：

    彼女の致命的なミスが試合の行方を決定づけた。ジェームズに終始苦しめられたとはいえ、チェルシーに先制点を献上したミスを正当化する理由にはならない。

    ハンナ・ルンドクヴィスト（5/10）：

    左サイドバックとして、リッティン・カネリッドのスピードに対応しようと努め、そこそこの安定感を見せた。しかし、右サイドに移った後は、ビーバー＝ジョーンズを阻止するには力不足だった。

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    中盤

    ジェス・パーク（5/10）：

    全盛期の活躍には程遠い。時折見せる素晴らしいタッチもあったが、フォーメーションの都合で、本人が望むように内側へ切り込むことができなかった。

    リサ・ナールスンド（5/10）：

    ユナイテッドの中盤の要として堅実な存在感を示した。ボール保持時の貢献度は低かったものの、後半早々にハンプトンを脅かした。

    ジュリア・ジギオッティ・オルメ（7/10）：

    狭いスペースでのプレーが非常に巧みで、素晴らしい前線へのパスでユナイテッドの攻撃を活性化させた。

    メルヴィーン・マラール（5/10）：

    前半に一度ブロンズを突破したが、それ以外は左サイドで存在感を示せなかった。ハーフタイム直前に右サイドに移るとやや良くなったが、決定的なプレーは見られなかった。

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    攻撃

    エレン・ワンガーハイム（4/10）：

    ボールキープで良い場面をいくつか見せたが、チェルシーの守備陣を脅かすほどの質や確信に欠けていた。前半終了間際に絶好のチャンスを逃した。

    エリザベス・テルランド（7/10）：

    2トップの一角としてプレーを楽しんでいる様子で、ユナイテッドの選手の中で誰よりも脅威を与えた。序盤にハンプトンにセーブを強いるなど、クロスバーを叩くシュートも放つなど、積極的なプレーを見せた。

  • サブメンバーとマネージャー

    フリドリーナ・ロルフォ（5/10）：

    ビーバー＝ジョーンズのゴールを招いたクロスを防ぐためにも、もっと良いプレーが必要だった。

    レア・シュラー（5/10）：

    ワンガーハイムよりは若干マシだったが、それでも十分な働きを見せられなかった。

    シミ・アウォジョ（評価なし）：

    短い出場時間ながら、相手陣に脅威を与えた。

    マーク・スキナー (5/10)：

    システム変更はテルランドにはプラスとなったが、パークやマラールといった主力選手たちの影響力を低下させる結果となった。言うまでもなく、あの重大な個人ミスはどうしようもなかった。

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