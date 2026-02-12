Goal.com
ライブ
Le Tissier Terland Malard Man Utd GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

マンチェスター・ユナイテッド女子対アトレティコ・マドリードの選手評価：マヤ・ル・ティシエが活躍、レッドデビルズが圧倒しチャンピオンズリーグ準々決勝進出に一歩近づく

マンチェスター・ユナイテッドは木曜日、エリザベス・テルランド、メルヴィヌ・マラール、ジュリア・ジギオッティ・オルメのゴールによりスペインでアトレティコ・マドリードを3-0で下し、初の女子チャンピオンズリーグ準々決勝進出へ大きく前進した。本大会初挑戦となるレッドデビルズは事実上ベスト8進出を決め、次戦ではバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

アウェーチームが先制点を奪うまで3分もかからなかった。元ユナイテッドMFヴィルデ・ボー・リーサが自陣深くでボールを奪われ、マラールがテルランドに絶好のチャンスを演出。ノルウェー代表FWは5分後にも追加点を狙ったが、エレン・ヴァンゲルハイムの巧みなヘディング落しを押し込んだ瞬間、わずかにオフサイドの判定を受けた。

このプレーがアトレティコに警鐘を鳴らしたようで、その後は試合に絡む機会が増えたものの、決定的なチャンスは作れなかった。ユナイテッドにとって最大の危機は、雨でぬかるんだピッチでボールが不規則に跳ね、ドミニク・ヤンセンを翻弄してアマイウル・サリエギを背後に出した場面だったが、アンナ・サンドベリが好守で防いだ。 前半のホームチームの攻撃は概して思いつきのものばかりで、ハーフタイム直前にマラールが美しいカーブをかけたシュートで2点目を決めた時、試合はほぼ決着したかに見えた。

後半もその流れは続き、ジェイデ・リヴィエールが強烈なシュートでローラ・ガヤルドを脅かし、ジェス・パークもペナルティエリア外からゴール隅を狙ったがわずかに外れた。しかしアトレティコが終盤に巻き返すまで、その状況は続いた。 ボー・リサのフリーキックをファロン・タリス＝ジョイスが好セーブで防ぐと、シンネ・イェンセンがエリア内に切り込んだが、不可解にもシュートを選択せずパスを選択。マヤ・ル・ティシエが見事なインターセプトを決めた。その後イェンセンはタリス＝ジョイスのクリアミスを捉え、ループ気味のハーフボレーを放ったが、クロスバーをわずかに越えた。

しかしユナイテッドは2点リードを守り抜き、流れに反してジギオッティが終盤の美しいチームプレーを決め3点目を追加。これによりアトレティコが来週の準々決勝進出を勝ち取るには奇跡が必要となった。

GOALがアルカラ・デ・エナレス競技場でのユナイテッド選手を採点...

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ファロン・タリス＝ジョイス (6/10):

    配球に不安定な場面がいくつかあったが、特にボー・リサのフリーキックをバーに弾き返したセーブで挽回した。

    ジェイデ・リヴィエール（7/10）：

    最初の1時間は素晴らしい攻撃的脅威を見せつけ、後半にアトレティコがユナイテッドにさらなるプレッシャーをかけた際には深く下がって守備に徹した。

    マヤ・ル・ティシエ（8/10）：

    終始守備の要として堅固な働きを見せ、決定的なブロックを幾度も成功させ、数多くの対人戦を制した。パス精度も極めて高かった。

    ドミニク・ヤンセン（7/10）：

    無失点を守るための堅実な守備を数多く見せた力強いプレー。

    アンナ・サンドベリ（6/10）：

    堅実ながらも目立たないプレーを見せたが、前半終了間際に負ったと思われる膝の故障が治らず、後半開始直後に足を引きずりながらピッチを去った。

    • 広告
  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26 Getty Images

    中盤

    ジュリア・ジギオッティ・オルメ (7/10):

    ボール保持時にやや緩みが見られたが、オフザボールでの働きは素晴らしく、勝利を締めくくる見事なゴールを決めた。

    宮沢ひなた (6/10):

    普段より目立たず、本来のプレーメイク能力を発揮しきれていないが、それでも懸命に働き、ボールを保持していない状況でも重要な場面で介入した。

    ジェス・パーク（7/10）：

    鋭いパスを幾度か見せたほか、得点に迫る場面もあり、地上での対人戦では全て勝利するなど守備能力も発揮した。

  • Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    エレン・ワンガーハイム（5/10）：

    静かな夜にメディナにほぼ封じ込まれた。

    エリザベス・テルランド（8/10）：

    チームの好スタートを切り、その後もボール保持時に多大な貢献を見せた。頻繁に少し深く下がって他の選手のためのスペースを作り、巧みなパスでチームメイトを的確に狙い撃つ場面が多かった。

    メルヴィーヌ・マラール（8/10）：

    試合を通じてアトレティコに脅威を与え続けた。見事なゴールを決め、最終ライン付近での判断力が抜群で、他の2選手へのアシストも成功させた。

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    サブスクリプションとマネージャー

    ギャビー・ジョージ (6/10):

    ボールさばきが時々雑になるが、堅実な守備でそれを補った。

    リサ・ナールスンド（6/10）：

    途中出場の30分間ではボールに触れる機会は少なかったが、広い範囲をカバーし、ユナイテッドが試合の重要な局面を乗り切るのに貢献した。

    シミ・アウォジョ（評価対象外）：

    終了間際の出場。

    マーク・スキナー（7/10）：

    攻撃陣には様々な選択肢があったが、ワンガーハイムが今夜は目立たなかったものの、テルランドとマラールに素晴らしい連携プレーを披露させるという適切な選択をした。

    GOAL-eによる自動翻訳

WSL
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MAN
ロンドン・シティ・ライオネス crest
ロンドン・シティ・ライオネス
LCL
0