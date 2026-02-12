アウェーチームが先制点を奪うまで3分もかからなかった。元ユナイテッドMFヴィルデ・ボー・リーサが自陣深くでボールを奪われ、マラールがテルランドに絶好のチャンスを演出。ノルウェー代表FWは5分後にも追加点を狙ったが、エレン・ヴァンゲルハイムの巧みなヘディング落しを押し込んだ瞬間、わずかにオフサイドの判定を受けた。

このプレーがアトレティコに警鐘を鳴らしたようで、その後は試合に絡む機会が増えたものの、決定的なチャンスは作れなかった。ユナイテッドにとって最大の危機は、雨でぬかるんだピッチでボールが不規則に跳ね、ドミニク・ヤンセンを翻弄してアマイウル・サリエギを背後に出した場面だったが、アンナ・サンドベリが好守で防いだ。 前半のホームチームの攻撃は概して思いつきのものばかりで、ハーフタイム直前にマラールが美しいカーブをかけたシュートで2点目を決めた時、試合はほぼ決着したかに見えた。

後半もその流れは続き、ジェイデ・リヴィエールが強烈なシュートでローラ・ガヤルドを脅かし、ジェス・パークもペナルティエリア外からゴール隅を狙ったがわずかに外れた。しかしアトレティコが終盤に巻き返すまで、その状況は続いた。 ボー・リサのフリーキックをファロン・タリス＝ジョイスが好セーブで防ぐと、シンネ・イェンセンがエリア内に切り込んだが、不可解にもシュートを選択せずパスを選択。マヤ・ル・ティシエが見事なインターセプトを決めた。その後イェンセンはタリス＝ジョイスのクリアミスを捉え、ループ気味のハーフボレーを放ったが、クロスバーをわずかに越えた。

しかしユナイテッドは2点リードを守り抜き、流れに反してジギオッティが終盤の美しいチームプレーを決め3点目を追加。これによりアトレティコが来週の準々決勝進出を勝ち取るには奇跡が必要となった。

