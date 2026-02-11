Getty Images
マンチェスター・ユナイテッド共同オーナーのジム・ラトクリフ卿、「移民に植民地化された」という異例の暴言で反発に直面
ラトクリフの驚くべき暴言
ラトクリフ氏はスカイニュースのインタビューで、英国は「移民によって植民地化されている」という驚くべき主張を行った。
同氏は、「900万人の国民が福祉の恩恵を受け、膨大な数の移民が流入している状況では、経済は成り立たない」と述べた。「つまり、英国は植民地化されているのです。そのコストは大きすぎる。
英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないでしょうか？つまり、2020年の英国の人口は5800万人でしたが、現在では7000万人です。1200万人の増加です。
ラトクリフ氏の主張は誤りである。英国国家統計局によると、2020 年半ばの英国の人口は 6700 万人であり、2024 年には 7000 万人と推定されている。ラトクリフ氏の主張が正しいと認められる最も新しい年は 2000 年であり、この年の英国の人口は 5890 万人と推定されている。
おそらく当然のことながら、ラトクリフ氏は改革党党首のナイジェル・ファラージ氏への支持も表明し、次のように付け加えています。「ナイジェルは知的な人物であり、善意を持っていると思います。しかし、ある意味で、キア・スターマー氏についてもまったく同じことが言えるでしょう。大きな問題を解決するには、一定期間、不人気になる覚悟のある人物が必要だと思います。
ラトクリフはモナコ在住である。
ラトクリフ、マンチェスター・ユナイテッドの人気を認識
ラトクリフは、クラブが移籍市場で定期的に数百万ポンドを費やしているにもかかわらず、オールド・トラッフォードで大幅な人員削減を監督し、多くの労働者が職を失いました。
オールド・トラッフォードでの自身の人気について、彼は次のように述べています。「私はこのサッカークラブで、こうしたことをかなり見てきました。マンチェスター・ユナイテッドでやらなければならないと私たちが感じた、難しいことを行うと... それは正しいことだと私たちは感じていました。しかし、しばらくの間は、非常に不人気になりますね」
さらに、「私はマンチェスター・ユナイテッドで非常に不人気でした。なぜなら、多くの変化を起こしたからです。しかし、私の見解では、それは良い方向への変化でした。そして、その変化が実を結び始めていることを、このサッカークラブでいくつかの証拠として見始めていると思います。
「しかし国家レベルでも全く同じ問題がある。移民問題や、働く代わりに生活保護を選ぶ人々といった重大な課題に本気で取り組むなら、不人気な決断を下し、勇気を示す必要があるだろう」
ソーシャルメディアの反発
ファンはすでにラトクリフの発言に反発している。
@JibbaJabb はSky の投稿に「彼の #mufc チームの外国人選手たちは、この発言を喜んでいるだろうね。なんて馬鹿なんだ」と返信した。
@MarillionMark は「モナコから逃げてきた脱税移民が、まったくのナンセンスを口にし、事実や数字をすべて間違えているなんて、まったくもって素晴らしいね。彼が、何十年もマンチェスター・ユナイテッドで忠実に勤勉に働いてきたスタッフたちを、いかに軽視していたかがよくわかるよ。この男はまったくのクズだ！」と述べた。
@Mugs7は付け加えた：「生活保護受給者が多すぎると文句を言いながら、ユナイテッドでは2年で450人を解雇した！本人はモナコとスイスの租税回避地に暮らしている。ユナイテッドのオーナーもアメリカ人だ。説明がつくか？」
@NinaMc789は言った：「グリム卿がここに住んでなくてよかったわ！ひどい発言だ」
@Peteholly1971はこう締めくくった ：「ジムの脳みそはドロドロに侵食されてる」
次に何が来る？
ユナイテッドは月曜日にエバートンと対戦する。ラトクリフが試合を観戦するかどうかは不明だ。クラブは現在、暫定監督マイケル・キャリックのもと、プレミアリーグの順位表で4位につけている。5位のチェルシーとは1ポイント差、首位アーセナルとは11ポイント差である。
