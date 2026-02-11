ラトクリフ氏はスカイニュースのインタビューで、英国は「移民によって植民地化されている」という驚くべき主張を行った。

同氏は、「900万人の国民が福祉の恩恵を受け、膨大な数の移民が流入している状況では、経済は成り立たない」と述べた。「つまり、英国は植民地化されているのです。そのコストは大きすぎる。

英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないでしょうか？つまり、2020年の英国の人口は5800万人でしたが、現在では7000万人です。1200万人の増加です。

ラトクリフ氏の主張は誤りである。英国国家統計局によると、2020 年半ばの英国の人口は 6700 万人であり、2024 年には 7000 万人と推定されている。ラトクリフ氏の主張が正しいと認められる最も新しい年は 2000 年であり、この年の英国の人口は 5890 万人と推定されている。

おそらく当然のことながら、ラトクリフ氏は改革党党首のナイジェル・ファラージ氏への支持も表明し、次のように付け加えています。「ナイジェルは知的な人物であり、善意を持っていると思います。しかし、ある意味で、キア・スターマー氏についてもまったく同じことが言えるでしょう。大きな問題を解決するには、一定期間、不人気になる覚悟のある人物が必要だと思います。

ラトクリフはモナコ在住である。