デ・ヘアが頂点に返り咲くまでには、忍耐と粘り強さが必要だった。2023年6月、マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了で退団。彼は1年間、プロサッカーから離れた。そして2024年夏、フリーエージェントでフィオレンティーナに招かれピッチに復帰した。

加入後、彼は「真の実力は不変」であることを証明し、プレミアリーグでアイコンとなったような驚異的なセーブを続けている。チームはセリエA15位、コッパ・イタリアベスト16、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝敗退と苦戦したが、彼の存在は不可欠だった。 チームは苦戦したが、彼は2028年6月までの契約を結び、さらに1年延長できる。イングランドから具体的なオファーがなければ、当面はフィオレンティーナでプレーするつもりだ。