Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
ACF Fiorentina v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド以外には移籍しない。フィオレンティーナへの移籍噂が浮上する中、ダビド・デ・ヘアは「唯一のクラブ」との姿勢を明確にした。

ダビド・デ・ヘア
マンチェスター・ユナイテッド
フィオレンティーナ
ユヴェントス
セリエ A
プレミアリーグ
移籍情報

デビッド・デ・ヘアは将来について最終決断を下し、親しい関係者にマンチェスター・ユナイテッド以外への移籍は考えられないと明かした。イタリアでの成功で欧州強豪が関心を示しても、古巣オールド・トラッフォードへの未練は消えない。

  • スペイン人スターにとって、レッド・デビルズか、さもなくば破滅か

    デ・ヘアはセリエAで再起したものの、心はなおマンチェスターにある。伊『Tuttomercatoweb』によると、彼は今夏フィオレンティーナを去る場合、移籍先は1クラブのみと明言した。

    その行き先は、2011年から12年間過ごしたマンチェスター・ユナイテッドへの電撃復帰だ。他のクラブも関心を示すものの、彼は「オールド・トラッフォードか、さもなくばどこにも行かない」と決意しており、キャリアの最終章を左右しそうだ。


    • 広告
  • Crystal Palace FC v ACF Fiorentina - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final Leg OneGetty Images Sport

    ユヴェントスの関心には反応なし

    デ・ヘアのユヴェントス移籍説が再浮上している。イタリアの名門は新守護神を探しており、スペイン人GKを候補に挙げているという。リヴァプールのアリソン、アストン・ヴィラのマルティネスに次ぐ選択肢とされる。

    しかしデ・ヘアは、イタリア国内のライバルや他国リーグへの移籍に興味を示していない。フィオレンティーナでは88試合に出場し24試合で無失点、109失点だった。この活躍で2024-25シーズンセリエAベストイレブンに選ばれた。 11月に36歳になる彼は、高額移籍で最後のチャンスを追い求めるより、マンチェスター・ユナイテッドへの愛と絆を優先している。

  • フリーエージェントからフィオレンティーナのヒーローへ

    デ・ヘアが頂点に返り咲くまでには、忍耐と粘り強さが必要だった。2023年6月、マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了で退団。彼は1年間、プロサッカーから離れた。そして2024年夏、フリーエージェントでフィオレンティーナに招かれピッチに復帰した。

    加入後、彼は「真の実力は不変」であることを証明し、プレミアリーグでアイコンとなったような驚異的なセーブを続けている。チームはセリエA15位、コッパ・イタリアベスト16、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝敗退と苦戦したが、彼の存在は不可欠だった。 チームは苦戦したが、彼は2028年6月までの契約を結び、さらに1年延長できる。イングランドから具体的なオファーがなければ、当面はフィオレンティーナでプレーするつもりだ。

  • Manchester United v ACF Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    オールド・トラッフォードの扉は、いまも閉ざされたままだ。

    デ・ヘアはユナイテッドへの復帰を望んでいるが、クラブが正式に動き出した兆しはない。最初の在籍では、プレミアリーグ1回、FAカップ1回、EFLカップ2回、FAコミュニティ・シールド3回、ヨーロッパリーグ1回優勝した。