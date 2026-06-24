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マンチェスター・ユナイテッド以外には移籍しない。フィオレンティーナへの移籍噂が浮上する中、ダビド・デ・ヘアは「唯一のクラブ」との姿勢を明確にした。
スペイン人スターにとって、レッド・デビルズか、さもなくば破滅か
デ・ヘアはセリエAで再起したものの、心はなおマンチェスターにある。伊『Tuttomercatoweb』によると、彼は今夏フィオレンティーナを去る場合、移籍先は1クラブのみと明言した。
その行き先は、2011年から12年間過ごしたマンチェスター・ユナイテッドへの電撃復帰だ。他のクラブも関心を示すものの、彼は「オールド・トラッフォードか、さもなくばどこにも行かない」と決意しており、キャリアの最終章を左右しそうだ。
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ユヴェントスの関心には反応なし
デ・ヘアのユヴェントス移籍説が再浮上している。イタリアの名門は新守護神を探しており、スペイン人GKを候補に挙げているという。リヴァプールのアリソン、アストン・ヴィラのマルティネスに次ぐ選択肢とされる。
しかしデ・ヘアは、イタリア国内のライバルや他国リーグへの移籍に興味を示していない。フィオレンティーナでは88試合に出場し24試合で無失点、109失点だった。この活躍で2024-25シーズンセリエAベストイレブンに選ばれた。 11月に36歳になる彼は、高額移籍で最後のチャンスを追い求めるより、マンチェスター・ユナイテッドへの愛と絆を優先している。
フリーエージェントからフィオレンティーナのヒーローへ
デ・ヘアが頂点に返り咲くまでには、忍耐と粘り強さが必要だった。2023年6月、マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了で退団。彼は1年間、プロサッカーから離れた。そして2024年夏、フリーエージェントでフィオレンティーナに招かれピッチに復帰した。
加入後、彼は「真の実力は不変」であることを証明し、プレミアリーグでアイコンとなったような驚異的なセーブを続けている。チームはセリエA15位、コッパ・イタリアベスト16、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝敗退と苦戦したが、彼の存在は不可欠だった。 チームは苦戦したが、彼は2028年6月までの契約を結び、さらに1年延長できる。イングランドから具体的なオファーがなければ、当面はフィオレンティーナでプレーするつもりだ。
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オールド・トラッフォードの扉は、いまも閉ざされたままだ。
デ・ヘアはユナイテッドへの復帰を望んでいるが、クラブが正式に動き出した兆しはない。最初の在籍では、プレミアリーグ1回、FAカップ1回、EFLカップ2回、FAコミュニティ・シールド3回、ヨーロッパリーグ1回優勝した。