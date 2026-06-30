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「マンチェスター・ユナイテッドを復活させる手助けをしてくれ！」――ウェイン・ルーニーがハリー・ケインに、バルセロナを断ってオールド・トラッフォードへの衝撃的な移籍を強く呼びかける
レッド・デビルズのレジェンドが介入
イングランド代表主将ケインの去就が再び話題に。ラ・リーガのバルセロナが獲得に動いていると報じられたためだ。 32歳のフォワードは2023年にトッテナムからバイエルンへ移籍後、2025－26シーズンに61得点を挙げるなど大活躍。バイエルンは残留に自信を示すが、ルーニーはマンチェスター・ユナイテッドに今夏の交渉介入を勧めている。
- AFP
ルーニーが公に挑発
マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点記録保持者はBBCのポッドキャストで、ケインが英サッカー界でまだ達成していない野望を抱き続けていると語った。イングランド代表主将のケインはトッテナム時代、プレミアリーグで213得点を記録し、アラン・シアラーの通算最多記録まであと47ゴールに迫っている。
ルーニーは、オールド・トラッフォードへの移籍がその記録に挑戦しつつ伝説的な地位を築く絶好の舞台になると強調した。バルセロナがケインに関心を示していることについて問われると、彼は次のように述べた。「誰もが興味を持つだろう。 もしバイエルンに残らないならユナイテッドに来てほしい。彼に言いたい。『ハリー、シアラーの記録が待っている。ユナイテッドを復活させてくれ！』」
タイトルがもたらす遺産は、栄誉よりも重みを持つ
スペイン移籍は高年俸が期待できるが、ルーニーは「オールド・トラッフォードで再建をリードするほうが、他でタイトルを取るより感情的な価値が大きい」と語った。
ルーニーは続けた。「ハリー・ケインを例に挙げよう。彼がブンデスリーガで優勝し、バルセロナに移ってラ・リーガでもタイトルを取ったとしても、心の奥ではプレミアリーグを勝ちたいはずだ。もし彼がユナイテッドに来て、チームをリーグ優勝に導く姿を想像してほしい。」
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欧州の有力企業が身構える
欧州の強豪クラブがバイエルンの決断を試す今夏、ケインは重要な選択を迫られている。32歳のケインは2027年6月までアリアンツ・アレーナとの契約が残っており、バイエルンは交渉で有利だ。しかし、バルセロナが積極的な動きを見せ、ルーニーがオールド・トラッフォードから公然と誘致を主導しており、入札合戦になる可能性もある。