マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点記録保持者はBBCのポッドキャストで、ケインが英サッカー界でまだ達成していない野望を抱き続けていると語った。イングランド代表主将のケインはトッテナム時代、プレミアリーグで213得点を記録し、アラン・シアラーの通算最多記録まであと47ゴールに迫っている。

ルーニーは、オールド・トラッフォードへの移籍がその記録に挑戦しつつ伝説的な地位を築く絶好の舞台になると強調した。バルセロナがケインに関心を示していることについて問われると、彼は次のように述べた。「誰もが興味を持つだろう。 もしバイエルンに残らないならユナイテッドに来てほしい。彼に言いたい。『ハリー、シアラーの記録が待っている。ユナイテッドを復活させてくれ！』」