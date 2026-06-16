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マンチェスター・ユナイテッドを去るカゼミーロのインテル・マイアミ移籍が遅れている理由――MLSでメッシとのタッグに期待
発見権を巡る争いで、マイアミへの移籍が頓挫した。
カゼミーロのインテル・マイアミ移籍が、MLSのディスカバリー・ライツを巡るLAギャラクシーとの対立で遅れている。契約満了で今月末にマンチェスター・ユナイテッドを退団する彼は、MLS移籍を検討。マイアミが有力とされたが、リーグ規定が手続きを複雑にしている。
英紙『デイリー・メール』によると、LAギャラクシーが先に興味を示し発掘権を取得。同クラブは権利料として約100万ドル（約75万ポンド）を要求しており、両クラブが合意するまで移籍は決まらない。
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MLSの規定が新たな障害となっている
報道によると、カゼミーロとその代理人は以前、LAギャラクシーと交渉し、同クラブから契約オファーを受けていた。しかし家族とマイアミを訪れた後、カゼミーロはインテル・マイアミへの移籍を希望すると決断。リオネル・メッシが所属するチームに加われることが、その決め手となったという。
ディスカバリー・システムが再び注目されている。
このような事態はMLSに限らない。各クラブは発掘権を巡る紛争を解決し移籍を成立させるため、補償パッケージを定期的に交渉してきた。最近の例では、LAギャラクシーへ移籍する前にシャーロットFCが権利を保有していたマルコ・ロイスがある。シャーロットは当初80万ドルを要求したが、最終的には40万ドルの一般配分金（General Allocation Money）で合意し移籍が成立した。
カゼミーロのケースも同様の妥協が必要になる可能性が高い。この制度はMLS内部でも時代遅れで説明が難しいとの批判がある。
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マイアミは解決策を探している。
インター・マイアミは、ワールドカップでブラジル代表としてプレーするカゼミーロを獲得するため、LAギャラクシーと合意する必要がある。移籍の鍵は育成権の取り決めだ。 一方、マンチェスター・ユナイテッドはすでに後任としてウェストハムのMFマテウス・フェルナンデスを狙っており、アタランタのエデルソンも3800万ポンドで加入する見込みだ。