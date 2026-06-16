このような事態はMLSに限らない。各クラブは発掘権を巡る紛争を解決し移籍を成立させるため、補償パッケージを定期的に交渉してきた。最近の例では、LAギャラクシーへ移籍する前にシャーロットFCが権利を保有していたマルコ・ロイスがある。シャーロットは当初80万ドルを要求したが、最終的には40万ドルの一般配分金（General Allocation Money）で合意し移籍が成立した。

カゼミーロのケースも同様の妥協が必要になる可能性が高い。この制度はMLS内部でも時代遅れで説明が難しいとの批判がある。