マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールへの移籍が噂される中、ニューカッスルのエディ・ハウ監督がサンドロ・トナリとアンソニー・ゴードンに「残留か退団か」と最終通告した。

ボーンマス戦終了のホイッスルが鳴ると、セント・ジェームズ・パークは一変。プレミアリーグ直近11試合で8敗のチームにファンがブーイングを浴びせた。

ゴードンのリヴァプール、トナリのマンチェスター・ユナイテッドへの移籍噂が渦巻く中、ハウ監督はチームに集中力を求める。

クラブを取り巻く否定的な雰囲気について、ハウ監督は「選手たちが全力を尽くしていることは確かだ。 メディアが異なる報道をするのは理解している。何度も言ったように、今は避けられない。だが、私が望むものではない。選手には精神的にも肉体的にも完全に集中し、ここに専念してほしい。両立は不可能だ。」