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マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールへの移籍が噂される中、ニューカッスルのエディ・ハウ監督がサンドロ・トナリとアンソニー・ゴードンに「残留か退団か」と最終通告した。
ハウは全力を尽くすことを求めている
ボーンマス戦終了のホイッスルが鳴ると、セント・ジェームズ・パークは一変。プレミアリーグ直近11試合で8敗のチームにファンがブーイングを浴びせた。
ゴードンのリヴァプール、トナリのマンチェスター・ユナイテッドへの移籍噂が渦巻く中、ハウ監督はチームに集中力を求める。
クラブを取り巻く否定的な雰囲気について、ハウ監督は「選手たちが全力を尽くしていることは確かだ。 メディアが異なる報道をするのは理解している。何度も言ったように、今は避けられない。だが、私が望むものではない。選手には精神的にも肉体的にも完全に集中し、ここに専念してほしい。両立は不可能だ。」
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移籍の噂が流れる中、最後通告が出された。
リヴァプールやマンチェスター・ユナイテッドがニューカッスルの若手選手に興味を示していると報じられる中、ハウ監督は黒と白のストライプを着る覚悟について明確な線引をした。
「やるかやらないか、そのどちらかだ。私にとって中間はない。もし1、2人の選手がその姿勢を持っていないとしたら、それは非常に残念だ。だが私はそうした話し合いには関与していないので、確固たる見解を示せない」「私個人に対しては、それに反する発言をした者はいない」とハウ監督は語った。
セント・ジェームズ・パークの苦戦
セント・ジェームズ・パークでの直近6試合で5敗し、ハウ監督が2年間で築いた「要塞」は崩れ去った。
移籍や財政的制約に関する外部の噂がロッカールームに影響しているか問われると、ハウ監督は慎重に語った。
「答えにくい質問だ。私はその会話に加わっておらず、距離を置いている。違うと疑っているが、断言はできない」と語った。
- AFP
プレッシャーにさらされるハウ
ニューカッスルの転落は急だった。1年前はリヴァプールを破りカラバオ・カップ制しチャンピオンズリーグ出場権も得た。しかし現在はプレミアリーグ14位に沈み、ハウ監督への圧力が高まる。次は首位のアーセナルとの難しいアウェイ戦だ。