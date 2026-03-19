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マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルからの移籍関心が集まる中、エバートンは今夏「類まれな才能」をチームに残す方法を明かした。一方で、クラブは高額での売却を避けるよう警告されている。
スキルセット：ンディアイがエバートンにもたらすもの
エバートンは2024年の夏、わずか1700万ポンド（2300万ドル）でンディアエを獲得した。マルセイユとの間で結ばれたこの取引は、まさに掘り出し物だったと言える。26歳のこのプレイメーカーは、デビッド・モイーズがマージーサイドで構築しつつあるプレミアリーグの戦力において、創造性を生み出す重要な歯車となっている。
ンディアエは昨シーズン、全大会通算で11ゴールを記録し、2025-26シーズンには5ゴールと3アシストをマークしている。ディフェンダーを軽やかに抜き去り、ボールを難なくピッチを駆け上がるその能力は、イングランドおよびヨーロッパのトップクラブから注目を集めている。
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なぜンディアイエが特別な才能を持つ選手と見なされているのか
グレイは移籍の噂が高まっていることに驚きは示していない。元エバートンのスター選手は、BetSelect.co.ukとの提携インタビューの中で、GOALに対し、ンディアエの特別な点を次のように語った。「彼はドリブラーだ。 最近はあまり見かけないタイプだ。彼はボールを持って走るのが好きで、相手と一対一で勝負するのが好きだ。スピードがあり、才能があり、素晴らしいテクニックを持っている。それに、本当に良い姿勢を持っているようだ。エバートンがあの金額で彼を獲得できたのは、まさに掘り出し物だった。
「そして、そう、彼は見事な活躍を見せて多くの注目を集めているし、エバートンにとっても非常に大きな課題となるだろう。もしエバートンが何らかの形で欧州カップ戦への出場権を勝ち取ることができれば、彼がチームに残留する上で大きな助けになるはずだ。だが、モイーズは非常に説得力があるし、私はデビッドが好きだ。彼は良い監督だ。 もちろん彼とは親しい間柄だが、彼はまさに唯一無二の才能だから、モイーズも彼をチームに残すことに必死になるだろう。
「彼のプレーのスタイル、つまりボールを渡せば30秒ほど自由に運び回せるし、彼が3、4人の選手をドリブルで抜き去っている間に、チームは一息つける。彼はそういうタイプの選手だ。だからデビッドは、彼をチームに残すことに必死になるだろう。」
移籍金：2026年、ンディアイェの価値はいくらになるだろうか？
エバートンがンディアエをイングランドのサッカー界に呼び戻す際、シェフィールド・ユナイテッドでその才能が初めて注目された選手であるにもかかわらず、競合がほとんどなかったことについて驚きはないかと問われると、グレイはこう付け加えた。「まあ、そういうものさ。 つまり、スカウティングをきちんと行っていれば、そういうことになるんだ。あの時は奇妙な話だったよ。彼は確かにいくつかの見出しを飾っていたし、所属していたチームは本当に、本当に苦戦していたからね。でも、なぜだか誰も彼に興味を示さなかった。彼を見て、何が気に入らなかったのかは分からない。理由は分からないが、それはエバートンにとって好都合だったから、文句は言わないよ。」
エバートンはンディアエと2029年までの契約を結んでいるため、売却を急ぐ必要はない。しかし、もしオファーを受け入れることになれば、フランス生まれのこのウインガーからかなりの利益が得られる可能性が高い。
彼をマージーサイドへ連れてきた移籍金の4倍もの金額を提示できるかと問われると、グレイはンディアエの希望移籍金についてこう語った。「簡単だ、簡単、簡単、簡単さ。 君が聞きたいことを教えてやるよ――彼はピッチ上の選手だ。銀行に金があっても、リーグ順位は上がらないと思う。新しい選手は買えるかもしれないが、何を失うことになる？ チームにとって極めて重要な、本当に優秀な選手を失うことになるんだ。
「守備面なら、まあ、何とかなるだろう。ディフェンダーを売ったとしても、守備ができる選手を補強し、彼らに教え込むことはできると思う。だが、彼のような才能は再現も指導も非常に難しい。彼は生まれながらの才能ある選手だ。だから、たとえさらに6000万～7000万ポンドを投じても、それを再現するのは極めて困難だろう。 さらに、誰かを獲得するよう説得する必要もあるが、それは決して容易なことではない。」
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欧州リーグ出場権獲得へ：エバートン、上位7位以内入りを目指す
エバートンは、ンディアイェに向けられ続けている注目を十分に認識しているはずだ。グレイが指摘するように、欧州カップ戦出場権を獲得すれば、ヒル・ディキンソン・スタジアムに貴重な戦力を留める上でチーム全体にとって有利に働くだろう。現在、モイーズ率いるチームはプレミアリーグの順位表で8位につけており、残り8試合を残して欧州カップ戦出場権争いの真っ只中にある。
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