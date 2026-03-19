マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルからの移籍関心が集まる中、エバートンは今夏「類まれな才能」をチームに残す方法を明かした。一方で、クラブは高額での売却を避けるよう警告されている。

エバートンがンディアエをイングランドのサッカー界に呼び戻す際、シェフィールド・ユナイテッドでその才能が初めて注目された選手であるにもかかわらず、競合がほとんどなかったことについて驚きはないかと問われると、グレイはこう付け加えた。「まあ、そういうものさ。 つまり、スカウティングをきちんと行っていれば、そういうことになるんだ。あの時は奇妙な話だったよ。彼は確かにいくつかの見出しを飾っていたし、所属していたチームは本当に、本当に苦戦していたからね。でも、なぜだか誰も彼に興味を示さなかった。彼を見て、何が気に入らなかったのかは分からない。理由は分からないが、それはエバートンにとって好都合だったから、文句は言わないよ。」

エバートンはンディアエと2029年までの契約を結んでいるため、売却を急ぐ必要はない。しかし、もしオファーを受け入れることになれば、フランス生まれのこのウインガーからかなりの利益が得られる可能性が高い。

彼をマージーサイドへ連れてきた移籍金の4倍もの金額を提示できるかと問われると、グレイはンディアエの希望移籍金についてこう語った。「簡単だ、簡単、簡単、簡単さ。 君が聞きたいことを教えてやるよ――彼はピッチ上の選手だ。銀行に金があっても、リーグ順位は上がらないと思う。新しい選手は買えるかもしれないが、何を失うことになる？ チームにとって極めて重要な、本当に優秀な選手を失うことになるんだ。

「守備面なら、まあ、何とかなるだろう。ディフェンダーを売ったとしても、守備ができる選手を補強し、彼らに教え込むことはできると思う。だが、彼のような才能は再現も指導も非常に難しい。彼は生まれながらの才能ある選手だ。だから、たとえさらに6000万～7000万ポンドを投じても、それを再現するのは極めて困難だろう。 さらに、誰かを獲得するよう説得する必要もあるが、それは決して容易なことではない。」