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マンチェスター・ユナイテッドもその一員か？プレミアリーグ2クラブがACミランFWラファエル・レオの移籍を問い合わせ
プレミアリーグの強豪がサン・シーロに注目
マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールは、レアオ獲得へ正式に打診し、イングランドのクラブの中で最有力となった。ミランは財政均衡のため売却に前向きで、その評価額は多くの強豪が魅力的だとする。両クラブは、ワールドカップ後の移籍金高騰を避け、6月の代表戦前に交渉をまとめたい考えだ。
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ロマーノ氏が最初の接触を確認
公式オファーはまだないが、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、少なくとも2つのプレミアリーグクラブがミランに接触し、レアオの移籍金や年俸を把握しようとしている。
ロマーノ氏はYouTubeでこう説明した。「複数のプレミアリーグクラブが連絡を取っている。彼の価値は？ACミランの希望額は？ 彼の給与状況はどうか？つまり、1つ以上、正確には2つのプレミアリーグクラブが状況把握のために連絡を取っているということです。」
ただし現時点では正式オファーや交渉ではなく、状況把握のための問い合わせ段階だという。
攻撃の多様性
マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールは2026-27シーズンに向け戦力刷新を計画しており、レアオへの関心が高まっている。 ユナイテッドは前線どこでもできる汎用性を評価。一方リヴァプールは、2026年夏に退団予定のサラー後継として注目する。今季セリエA25試合9得点を挙げたものの、安定感の欠如を批判され、ホームでは17か月ぶりの得点だった。
- AFP
チャンピオンズリーグ出場権をかけた戦い
入札の成否は、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を得るかにかかっている。チェルシーに勝ったユナイテッドは出場権目前だが、リヴァプールはトップ5入りを争っている。世界の注目がワールドカップに移る前に、両クラブがライバルに先手を打とうと動くため、5月上旬には交渉が加速すると予想される。