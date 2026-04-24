マンチェスター・ユナイテッドもその一員か？プレミアリーグ2クラブがACミランFWラファエル・レオの移籍を問い合わせ

公式オファーはまだないが、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、少なくとも2つのプレミアリーグクラブがミランに接触し、レアオの移籍金や年俸を把握しようとしている。

ロマーノ氏はYouTubeでこう説明した。「複数のプレミアリーグクラブが連絡を取っている。彼の価値は？ACミランの希望額は？ 彼の給与状況はどうか？つまり、1つ以上、正確には2つのプレミアリーグクラブが状況把握のために連絡を取っているということです。」

ただし現時点では正式オファーや交渉ではなく、状況把握のための問い合わせ段階だという。