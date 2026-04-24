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Rafael Leao MilanGetty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドもその一員か？プレミアリーグ2クラブがACミランFWラファエル・レオの移籍を問い合わせ

ラファエル・レオン
マンチェスター・ユナイテッド
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マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールは、ACミランのポルトガル代表FWラファエル・レオ（26）の今夏移籍に向けて接触を開始した。移籍金は約6000万ポンド（約8100万ドル）と見込まれ、両クラブは2026年北米W杯後に値上がりする前に獲得を急ぐ。

  • プレミアリーグの強豪がサン・シーロに注目

    マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールは、レアオ獲得へ正式に打診し、イングランドのクラブの中で最有力となった。ミランは財政均衡のため売却に前向きで、その評価額は多くの強豪が魅力的だとする。両クラブは、ワールドカップ後の移籍金高騰を避け、6月の代表戦前に交渉をまとめたい考えだ。

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    ロマーノ氏が最初の接触を確認

    公式オファーはまだないが、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、少なくとも2つのプレミアリーグクラブがミランに接触し、レアオの移籍金や年俸を把握しようとしている。

    ロマーノ氏はYouTubeでこう説明した。「複数のプレミアリーグクラブが連絡を取っている。彼の価値は？ACミランの希望額は？ 彼の給与状況はどうか？つまり、1つ以上、正確には2つのプレミアリーグクラブが状況把握のために連絡を取っているということです。」

    ただし現時点では正式オファーや交渉ではなく、状況把握のための問い合わせ段階だという。

  • 攻撃の多様性

    マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールは2026-27シーズンに向け戦力刷新を計画しており、レアオへの関心が高まっている。 ユナイテッドは前線どこでもできる汎用性を評価。一方リヴァプールは、2026年夏に退団予定のサラー後継として注目する。今季セリエA25試合9得点を挙げたものの、安定感の欠如を批判され、ホームでは17か月ぶりの得点だった。

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    チャンピオンズリーグ出場権をかけた戦い

    入札の成否は、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を得るかにかかっている。チェルシーに勝ったユナイテッドは出場権目前だが、リヴァプールはトップ5入りを争っている。世界の注目がワールドカップに移る前に、両クラブがライバルに先手を打とうと動くため、5月上旬には交渉が加速すると予想される。