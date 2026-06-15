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マンチェスター・ユナイテッドは、2026-27シーズンを描くAmazon Primeのドキュメンタリー『All or Nothing』制作を発表。放映権料は過去最高額。
記録的契約でユナイテッドがプライム・ビデオへ
マンチェスター・ユナイテッドはAmazon Primeと提携し、2026-27シーズンを描くドキュメンタリー『All or Nothing』を制作する。クラブは「同種最高額のアクセス料」で合意したと発表し、2027年夏に世界公開予定。撮影は今夏、UEFAチャンピオンズリーグ復帰を目指すチームとともに始まる。
同プラットフォームではアーセナル、マンチェスター・シティ、トッテナム・ホットスパーなどを取り上げたシリーズに続き、2025-26シーズンの成功を糧に飛躍を目指すユナイテッドの変革期に迫る。 世界240以上の国と地域で、視聴者はロッカールームや改装したばかりのキャリントン・トレーニング・コンプレックスにアクセスできる。
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アモリム社の懸念と合意への道
契約成立の過程は平坦ではなかった。2024-25シーズン終盤、クラブはAmazonと1,000万ポンド超のドキュメンタリー制作を交渉。実現していればクラブへの支払額としては史上最高だった。
しかしルベン・アモリム前監督は、苦難を乗り越えたチームにカメラが負担になると反対し、プロジェクトは一時棚上げとなった。
2026年1月にクラブを去ったアモリムは、当時のトップチーム環境では時期尚早だと懸念していた。しかし、マイケル・キャリック監督の下でチームが安定し、欧州エリート大会に復帰したことで、首脳陣は時期が熟したと判断した。 CEOオマール・ベラーダやスポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスらも出演し、INEOS傘下での新時代を記録する予定だ。
クラブ幹部が「前例のない」アクセスを説明する。
世界への扉を開く決定について、マンチェスター・ユナイテッドのチーフ・コミュニケーション・オフィサー、トビー・クレイグ氏はこう語った。「今こそ、世界中のファンにクラブの舞台裏を見せる時です。 オールド・トラッフォードの雰囲気やキャリントンでの日常など、クラブの顔、野心、文化を紹介する。国内リーグやチャンピオンズリーグの舞台裏を共有し、世界中のファンに届ける。」
選手やスタッフの人間性を描き、シーズン中の感情の起伏を生々しく伝える。世界11億人のファンとAmazonの期待を受け、この作品は「世界的な現象」となるだろう。
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Amazonの「語らざるを得なかった物語」
このストリーミング大手は、イングランドサッカー史上最も成功したクラブの配信権獲得に大きな期待を寄せている。英国映画・ノンフィクション番組および北欧オリジナル部門責任者のタラ・エレル氏は「マンチェスター・ユナイテッドは単なるサッカークラブではない。世界的な現象だ。私たちは『All or Nothing: Manchester United』を必ず届けたかった」と語った。 オールド・トラッフォードから世界中へ、これほど情熱と歴史と熱狂を巻き起こすクラブは他にはありません。私たちは、この物語を世界中の視聴者の皆様にお届けできることをとても嬉しく思います。」
シリーズでは、プレミアリーグと欧州の舞台で再起を図るクラブの日常に密着。マイケル・キャリック監督率いるトップチームだけでなく、クラブを支えるスタッフや組織文化にも焦点を当てる。