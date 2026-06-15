マンチェスター・ユナイテッドは、2026-27シーズンを描くAmazon Primeのドキュメンタリー『All or Nothing』制作を発表。放映権料は過去最高額。

契約成立の過程は平坦ではなかった。2024-25シーズン終盤、クラブはAmazonと1,000万ポンド超のドキュメンタリー制作を交渉。実現していればクラブへの支払額としては史上最高だった。

しかしルベン・アモリム前監督は、苦難を乗り越えたチームにカメラが負担になると反対し、プロジェクトは一時棚上げとなった。

2026年1月にクラブを去ったアモリムは、当時のトップチーム環境では時期尚早だと懸念していた。しかし、マイケル・キャリック監督の下でチームが安定し、欧州エリート大会に復帰したことで、首脳陣は時期が熟したと判断した。 CEOオマール・ベラーダやスポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスらも出演し、INEOS傘下での新時代を記録する予定だ。