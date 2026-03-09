Getty
マンチェスター・ユナイテッドは「驚異的な」選手を手放したことが大きな過ちだったと指摘される。元レッドデビルズのストライカーが2ヶ月間のトレーニング期間中に目撃した事実を明かす
オナナはマンチェスター・ユナイテッドがラメンスを獲得する前に失敗した
ユナイテッドがスペイン代表のデ・ヘアを手放したとき、多くの人が驚きの声をあげました。彼はマンチェスターで 4 回、年間最優秀選手に選ばれ、有名な赤いユニフォームを着た多くの選手たちが深刻な不振に陥っていた時代において、一貫して安定したパフォーマンスを発揮する模範的な選手であると広く評価されていました。
2011年にサー・アレックス・ファーガソン監督に獲得され、プレミアリーグのタイトル獲得に貢献したデ・ヘアは、12年間で545試合に出場し、クラブの歴史上7番目の出場試合数を記録した。
契約満了に伴い、ユナイテッドはデ・ヘアをフリーエージェントとして手放し、後継者としてカメルーン代表のアンドレ・オナナを獲得した。しかし、この試みは計画通りには進まず、オナナは現在、トルコのトラブゾンスポルにレンタル移籍している。今夏、彼は完全移籍で放出される見通しだ。
その背景には、セネ・ラメンスがゴールマウスでユナイテッドが必要とする安定感をもたらしていることがある。23歳のベルギー人GKは、レッドデビルズが切望してきたデ・ヘアの後継者として長期にわたり活躍する可能性を秘めている。
マンチェスター・ユナイテッドはデ・ヘアを手放す判断を誤ったのか？
ユナイテッドがデ・ヘアを手放した決断を後悔しているかとの問いに、ロッシ（talkSPORT Bet Online Slotsとの提携で発言）はGOALにこう語った。「ええ、そう思うよ。33、34歳の時にマンチェスター・ユナイテッドでトレーニングに戻ったんだが、その時はデビッド（デ・ヘア）がいた。彼が去ったのはその年だったと思う。そのシーズンが終わって、彼は去ったんだ。
「つまり、彼はまだ驚異的な選手だった。可能な限りのシュートを全て防いでいた。マンチェスター・ユナイテッドでは伝説的存在だ。ロッカールームでもリーダーだった。私がいた2ヶ月間でそれを目の当たりにした。だから、間違いだったと思う。彼を留めるべきだった。
「でも、そういう決断をするなら、適切な後継者を見つける必要がある。彼に代わる適任者を見つける必要がある。彼らはそうしたか？おそらく違う。だが今、非常に優秀な若手ゴールキーパーを見つけた。驚異的な活躍を見せている。だから、正しい方向に向かっていると思う」
スペイン人ゴールキーパーが移籍した理由についての疑問
ロッシは、デ・ヘアが長年にわたりチームに貢献してきたことを踏まえ、ユナイテッドが彼にもっと敬意を示すべきだったと示唆した最初の人物ではない。ポール・パーカーもまた、実績ある選手を放出する判断の論理に疑問を呈した元レッドデビルズのスターの一人だ。
彼は以前DAZNにこう語っている。「ユナイテッドがデビッド・デ・ヘアを手放したのは、彼の足が十分でなかったからだ。もしデ・ヘアが昨シーズンも在籍していたら、彼のセーブ数を考えれば、最悪でも中位で安泰だったはずだ」
「正直言って、ユナイテッドのファンはデ・ヘアを貶めた。ユナイテッドで4度の年間最優秀選手、フィオレンティーナでも年間最優秀選手に選ばれた。それだけで全てが語られている。サッカー関係者が広めた『GKは足技が優れているべきだ』という馬鹿げた主張に皆が踊らされ、ファンもそれに騙されたんだ」
デ・ヘアがイタリアで活躍、マンチェスター・ユナイテッドが新たな長期的な正ゴールキーパーを見出す
デ・ヘアはオールド・トラッフォードを去った後、1年間の休養を取った。この歓迎すべき休息期間により、彼のサッカーへの情熱は再燃し、2024年にフィオレンティーナへ移籍する形でイタリアでのプレーが始まった。
35歳となった彼の活躍は、ユナイテッドが失ったものをさらに浮き彫りにしている。しかしラメンスは、マンチェスターで長年続いたゴールキーパー論争に終止符を打ったようだ。2026-27シーズンにはチャンピオンズリーグの舞台に立つ可能性もあり、国内タイトルも同時に狙える立場にある。
