ユナイテッドがスペイン代表のデ・ヘアを手放したとき、多くの人が驚きの声をあげました。彼はマンチェスターで 4 回、年間最優秀選手に選ばれ、有名な赤いユニフォームを着た多くの選手たちが深刻な不振に陥っていた時代において、一貫して安定したパフォーマンスを発揮する模範的な選手であると広く評価されていました。

2011年にサー・アレックス・ファーガソン監督に獲得され、プレミアリーグのタイトル獲得に貢献したデ・ヘアは、12年間で545試合に出場し、クラブの歴史上7番目の出場試合数を記録した。

契約満了に伴い、ユナイテッドはデ・ヘアをフリーエージェントとして手放し、後継者としてカメルーン代表のアンドレ・オナナを獲得した。しかし、この試みは計画通りには進まず、オナナは現在、トルコのトラブゾンスポルにレンタル移籍している。今夏、彼は完全移籍で放出される見通しだ。

その背景には、セネ・ラメンスがゴールマウスでユナイテッドが必要とする安定感をもたらしていることがある。23歳のベルギー人GKは、レッドデビルズが切望してきたデ・ヘアの後継者として長期にわたり活躍する可能性を秘めている。