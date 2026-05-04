マンチェスター・ユナイテッドは、負傷を避けるため、ブラジル代表マテウス・クーニャを今季残りの試合で休養させることで合意した。

クニャはここ数週間、内転筋の故障に悩まされている。マイケル・キャリック監督の下で出場を続け、リヴァプール戦でも痛みに耐えてプレーしたが、適切なケアを怠ればより深刻な断裂につながる恐れがある。

マンチェスター・ユナイテッドとブラジルサッカー連盟（CBF）は、プレミアリーグ終盤の過密日程から彼を保護し、W杯に万全の状態で臨ませたい考えだ。

大会まで1ヶ月余りであり、リハビリに失敗する余裕はない。