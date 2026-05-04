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マンチェスター・ユナイテッドは、負傷を避けるため、ブラジル代表マテウス・クーニャを今季残りの試合で休養させることで合意した。
チャンピオンズリーグ出場権獲得により、ローテーションが可能になる
ブラジル代表のクニャは、日曜日のリヴァプール戦でマンチェスター・ユナイテッドの勝利と来季チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。
リーグ目標を達成したクラブは、代表を支援できると判断。ESPNによると、背番号10は今季残り3試合を欠場し、回復に専念する。
- AFP
内転筋のトラブルに対処する
クニャはここ数週間、内転筋の故障に悩まされている。マイケル・キャリック監督の下で出場を続け、リヴァプール戦でも痛みに耐えてプレーしたが、適切なケアを怠ればより深刻な断裂につながる恐れがある。
マンチェスター・ユナイテッドとブラジルサッカー連盟（CBF）は、プレミアリーグ終盤の過密日程から彼を保護し、W杯に万全の状態で臨ませたい考えだ。
大会まで1ヶ月余りであり、リハビリに失敗する余裕はない。
アンチェロッティに朗報
この知らせはカルロ・アンチェロッティにとって朗報だ。ブラジル代表を率いる彼は怪我人続出に悩んでいたが、クニャの離脱を回避できたことで優勝への望みがつながった。
本人は出場可能だが、クラブと代表が合意し、予防的措置として休養させることになった。欧州の強豪クラブがリーグ最終戦より代表戦を優先するのは極めて珍しい。
- AFP
シーズンフィナーレを見逃した
合意により、クニャはサンダーランド、ノッティンガム・フォレスト、ブライトン戦の登録メンバーから外れる。代表合宿前に予定されていた最後の出場機会だったが、彼は個人トレーニングプログラムに移行する。
チームにとって重要な戦力であり、順位も確定しているため、ユナイテッドのファンは今回の決定を支持するだろう。今後は、このスター選手が世界最高峰の舞台に万全の状態で臨めるよう、医療スタッフの対応に注目が集まる。