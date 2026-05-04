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Matheus Cunha-brazil-20250610(C)Getty Images
Mohamed Saeed

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドは、負傷を避けるため、ブラジル代表マテウス・クーニャを今季残りの試合で休養させることで合意した。

マテウス・クーニャ
マンチェスター・ユナイテッド
ブラジル
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マンチェスター・ユナイテッドは、ブラジルサッカー連盟（CBF）と合意し、FWマテウス・クーニャを今季プレミアリーグの残り試合で休養させる。これは、ワールドカップを控え主力選手のコンディションに悩んでいたブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督にとって朗報だ。

  • チャンピオンズリーグ出場権獲得により、ローテーションが可能になる

    ブラジル代表のクニャは、日曜日のリヴァプール戦でマンチェスター・ユナイテッドの勝利と来季チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。

    リーグ目標を達成したクラブは、代表を支援できると判断。ESPNによると、背番号10は今季残り3試合を欠場し、回復に専念する。

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    内転筋のトラブルに対処する

    クニャはここ数週間、内転筋の故障に悩まされている。マイケル・キャリック監督の下で出場を続け、リヴァプール戦でも痛みに耐えてプレーしたが、適切なケアを怠ればより深刻な断裂につながる恐れがある。

    マンチェスター・ユナイテッドとブラジルサッカー連盟（CBF）は、プレミアリーグ終盤の過密日程から彼を保護し、W杯に万全の状態で臨ませたい考えだ。

    大会まで1ヶ月余りであり、リハビリに失敗する余裕はない。

  • アンチェロッティに朗報

    この知らせはカルロ・アンチェロッティにとって朗報だ。ブラジル代表を率いる彼は怪我人続出に悩んでいたが、クニャの離脱を回避できたことで優勝への望みがつながった。

    本人は出場可能だが、クラブと代表が合意し、予防的措置として休養させることになった。欧州の強豪クラブがリーグ最終戦より代表戦を優先するのは極めて珍しい。

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    シーズンフィナーレを見逃した

    合意により、クニャはサンダーランド、ノッティンガム・フォレスト、ブライトン戦の登録メンバーから外れる。代表合宿前に予定されていた最後の出場機会だったが、彼は個人トレーニングプログラムに移行する。

    チームにとって重要な戦力であり、順位も確定しているため、ユナイテッドのファンは今回の決定を支持するだろう。今後は、このスター選手が世界最高峰の舞台に万全の状態で臨めるよう、医療スタッフの対応に注目が集まる。

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