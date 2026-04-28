マンチェスター・ユナイテッドは、夏の移籍市場でカゼミーロの後継者を探しており、ブルーノ・ギマランイス、エリオット・アンダーソン、オーレリアン・チュアメニの3人が「より適任」と指摘されている。

フォレストが売却に同意すれば、イングランド代表アンダーソンの移籍金は1億ポンド（約1億3500万ドル）に達するとの見方がある。ブラジルのスター、ギマランイスも1億ポンド超を要求する可能性があり、レアル・マドリードからチュアメニを引き抜く場合も高額になる。

彼はカゼミーロの移籍直前にレアル・マドリード入りし、すでに後継者役割を果たした。ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルも獲得している。

26歳の彼は、ニューカッスルのブルーノより2歳若く、23歳のアンダーソンより経験が豊富だ。これらの数字はオールド・トラッフォードで検討される要素となる。