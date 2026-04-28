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マンチェスター・ユナイテッドは、夏の移籍市場でカゼミーロの後継者を探しており、ブルーノ・ギマランイス、エリオット・アンダーソン、オーレリアン・チュアメニの3人が「より適任」と指摘されている。
1億ポンドの移籍金：マンチェスター・ユナイテッドは巨額投資が必要だ
フォレストが売却に同意すれば、イングランド代表アンダーソンの移籍金は1億ポンド（約1億3500万ドル）に達するとの見方がある。ブラジルのスター、ギマランイスも1億ポンド超を要求する可能性があり、レアル・マドリードからチュアメニを引き抜く場合も高額になる。
彼はカゼミーロの移籍直前にレアル・マドリード入りし、すでに後継者役割を果たした。ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルも獲得している。
26歳の彼は、ニューカッスルのブルーノより2歳若く、23歳のアンダーソンより経験が豊富だ。これらの数字はオールド・トラッフォードで検討される要素となる。
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カゼミーロがフリーエージェントとしてオールド・トラッフォードを去る
フリーエージェントが迫る中、カゼミーロの数字を考えると後任探しは容易ではない。多くのマンチェスター・ユナイテッドファンは、34歳のブラジル代表があと1年残留することを望んでいる。
別れが避けられない今、中盤には大きな穴があく。後継候補は数名挙がっているが、2026年W杯を控えた移籍市場で長期交渉は避けたいマンチェスター・ユナイテッドの事情も理解できる。
ギマランイス、アンダーソン、チュアメニ：マンチェスター・ユナイテッドに最適なのは？
ギマランイス、アンデルソン、チュアメニの3人の中で誰を選ぶかと問われた元マンチェスター・ユナイテッドFWサハは、ベティニアとの独占インタビューでGOALにこう語った。「カゼミーロの穴を埋めるには、経験があり、中盤でクオリティを維持できる選手が必要だ。
ギマランイスはプレミアリーグの経験があり、チームにすぐ馴染むでしょう。攻撃的で技術も高い。得点を増やせば完璧です。プレミアには彼の方が適しています。
チュアメニは最高レベルでの経験が最も豊富で、毎日大きなプレッシャーの中でプレーしている。まるでカゼミーロの代わりを務めてきたようだ。
この3人ならどれも理にかなっている。アダム・ウォートンも良いが、選ぶならギマランイスとチュアメニだ」
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マンチェスター・ユナイテッドの移籍市場におけるチャンピオンズリーグの切り札
ユナイテッドにとって、アンダーソンを候補から外すのが最善かもしれない。彼は宿敵マンチェスター・シティの獲得リストにも載っているが、シティにはロドリ、ニコ・ゴンサレス、ティジャニ・ラインダースがいるため、競争を避けたい選手たちは他のクラブを選ぶ可能性がある。
2026-27シーズンにチャンピオンズリーグへ復帰すれば、マンUは移籍交渉で優位に立てる。的確な補強で、再びプレミアリーグの優勝争いに加われるとの見方もある。